Đám cưới hot nhất showbiz hôm nay: Cặp "tiên đồng - ngọc nữ" hôn nhau nồng cháy, đánh úp công khai 2 con siêu dễ thương

Đám cưới của cặp đôi hơn kém nhau 4 tuổi này thu hút sự chú ý của công chúng.

Chiều 12/8, cả showbiz Trung Quốc rộn ràng theo dõi ngày vui của cặp "tiên đồng - ngọc nữ" Mạch Địch Na và Khương Triều. Đám cưới của cặp sao hàng đầu Cbiz diễn ra ở Tân Cương - quê nhà của cô dâu, và vào đúng sinh nhật lần thứ 35 của chú rể. Đây được xem là hôn lễ cổ tích của giới giải trí Trung Quốc. Bởi lẽ sau 13 năm đồng hành bên nhau và con chung, Mạch Địch Na và Khương Triều đã có 1 đám cưới chính thức, viết lên cái kết viên mãn cho mối quan hệ bền bỉ giữa họ. Đến dự hôn lễ của cặp sao là bạn thân Mã Thiên Vũ và đàn em Đinh Chân.

Trong đám cưới ngoài trời giữa khung cảnh thảo nguyên mênh mông, có núi non tuyệt đẹp bao quanh, "Hàm Hương" Mạch Địch Na diện váy cưới trắng lộng lẫy. Còn Khương Triều mặc suit cổ điển bảnh bao, cưỡi bạch mã tiến vào khu vực lễ đường. Con trai Daniel 7 tuổi và con gái Emily 4 tuổi đáng yêu của cặp sao đảm nhận vai trò phù rể nhí và phù dâu nhí đưa nhẫn cưới cho cha mẹ. Trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè, cả hai cùng đọc lời thề nguyện và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

Khương Triều xúc động chia sẻ: Hôm nay là ngày cưới cũng là sinh nhật của tôi. Sinh nhật là một sự sống mới, nhưng sự tái sinh thực sự của tôi chính là khoảnh khắc gặp được vợ - Mạch Địch Na. Vì vậy, tôi quyết định sau này sẽ không tổ chức sinh nhật nữa, mà sẽ cùng vợ đón ngày kỷ niệm kết hôn. 13 năm bên nhau, chúng tôi có lúc hợp lúc tan, cùng trải qua những chuyện vụn vặt của cuộc sống, rồi có con trai và con gái. Hai con chính là món quà tuyệt vời nhất của chúng tôi trong 13 năm qua, cũng là sợi dây gắn kết chúng tôi trong quãng đời còn lại. Tôi - Khương Triều xin hứa bảo vệ bà xã, bảo vệ con trai và con gái thật tốt".

Đám cưới lãng mạn ở Tân Cương (Trung Quốc) của Mạch Địch Na - Khương Triều. Clip: Weibo.

Cô dâu - chú rể ôm hôn nhau nồng nàn. Clip: Weibo.

Cô dâu đẹp tựa nữ thần với váy cưới trắng muốt, bồng bềnh tựa công chúa trong truyện cổ tích. Ảnh: Weibo.

Chú rể cũng vô cùng bảnh bao, điển trai. Anh cưỡi bạch mã tiến vào khu vực lễ đường tựa hoàng tử xé truyện bước ra. Ảnh: Weibo.

Cặp đôi trao nhẫn cưới. Ngày trọng đại của Mạch Địch Na và Khương Triều cũng là sinh nhật lần thứ 35 của tài tử hàng đầu. Ảnh: Weibo.

Trong ngày vui của mình, cặp sao cũng công khai diện mạo của quý tử và công chúng. Con trai của Mạch Địch Na - Khương Triều năm nay 7 tuổi, còn con gái đã lên 4. Hai bé đảm nhận vai trò phù dâu nhí, phù rể nhí đem nhẫn lên lễ đường cho cha mẹ. Ảnh: Sina.

Rất nhiều lời chúc đã được gửi tới tân lang - tân nương hot nhất Cbiz. Ảnh: Weibo.

Những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của Mạch Địch Na - Khương Triều trong đám cưới ngoài trời. Ảnh: Weibo.

Tài tử Mã Thiên Vũ đến chúc mừng Mạch Địch Na và Khương Triều. Ảnh: Sina.

Mạch Địch Na và Khương Triều là đôi trai tài gái sắc của showbiz Trung Quốc. Mỹ nhân Tân Cương hơn chồng 4 tuổi. Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10/2016. Đến tháng 5/2019, khi Mạch Địch Na mang thai con đầu lòng ở những tháng cuối thai kỳ, Khương Triều cầu hôn cô. Không lâu sau, cả hai đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Mạch Địch Na và Khương Triều không thể tổ chức đám cưới vì dịch Covid-19. Đến năm 2021, nữ diễn viên mang thai con thứ 2 nên hôn lễ cứ thế mà bị trì hoãn đến tận hôm nay.

Mạch Địch Na sinh năm 1987, là mỹ nhân Tân Cương nổi danh Cbiz bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát hay Đồng Lệ Á. Vai diễn nổi bật nhất của cô là Hàm Hương trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Trong khi đó, Khương Triều sinh năm 1991, nổi tiếng với vai nam thần Tịch Thành trong phim điện ảnh Tiểu Thời Đại (đóng cùng Dương Mịch, Quách Bích Đình) hay tổng tài Cố Thừa Trạch trong bộ phim Mùa Hè Của Hồ Ly (đóng chính với Đàm Tùng Vận).

Mạch Địch Na - Khương Triều là đôi vợ chồng có visual đỉnh bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Cặp đôi có gia đình hạnh phúc, được xem là tổ ấm kiểu mẫu của Cbiz. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Weibo