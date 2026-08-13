Cảnh tượng trái ngược không tin nổi của Lisa (BLACKPINK) khi hẹn hò bạn trai mới và tình cũ tỷ phú

Tình mới và tình cũ của Lisa (BLACKPINK) liên tục được đặt lên bàn cân so sánh trong suốt thời gian qua.

Lisa (BLACKPINK) được cho là đang hẹn hò nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat kém cô 3 tuổi hậu chia tay CEO Frédéric Arnault. Tới sáng 12/8, tờ Koreaboo đưa tin, Lisa cách đây 2 ngày đã tới Kyoto, Nhật Bản để thực hiện buổi chụp ảnh cho 1 thương hiệu nổi tiếng. Cùng ngày, cô đã được bắt gặp đi ăn sushi với bạn trai tin đồn người Thái Lan ở Tokyo (Nhật Bản).

Trước đó ít hôm, Lisa và bố mẹ đã tới dự đám cưới 1 người quen ở Nhật Bản, đáng nói sự kiện có sự tham gia của cả gia đình Blue Pongtiwat. Sau đó, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue vào hôm 5/8 trong bầu không khí đầm ấm. Như vậy, gia đình Lisa và mỹ nam xứ Thái đã cùng đi chơi, đi ăn sinh nhật sau khi 2 nghệ sĩ này dính tin hẹn hò, yêu đương được vài tháng.

Đáng nói, trong cuộc tình trước đó của Lisa với thiếu gia Frédéric Arnault, hình ảnh tương tự như vậy lại chưa từng xảy ra. Dù 2 người họ đã gắn bó được khoảng 3 năm song 2 bên gia đình Lisa - Frédéric Arnault lại chưa từng xuất hiện cùng nhau dù chỉ 1 lần.

2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat vừa cùng đi tổ chức sinh nhật cho mẹ Blue trong bầu không khí ấm áp, thân tình. Đáng nói, 2 nghệ sĩ mới chỉ dính tin hẹn hò được vài tháng. Ảnh: X

Trong khi đó, dù Lisa và thiếu gia Frédéric Arnault hẹn hò trong suốt 3 năm song 2 bên gia đình của họ lại chưa từng xuất hiện cùng nhau. Lisa từng đưa Frédéric về gặp gỡ gia đình mình, và cô cũng đã đi du lịch cùng gia tộc của thiếu gia này. Thế nhưng bố mẹ của Lisa - Frédéric lại chưa từng gặp mặt nhau dù chỉ 1 lần. Ảnh: X

Việc cả 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat tề tựu đông đủ như vậy đã cho thấy mối quan hệ của 2 người dường như đã tiến thêm 1 bước nữa. Trước đó, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan trong suốt vài tháng qua. Ban đầu, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo. Tới đầu tháng này, Lisa - Blue Pongtiwat lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng xuất hiện bên nhau ở Hong Kong (Trung Quốc).

Cảnh tượng Blue Pongtiwat xuất hiện bên Lisa như hình với bóng trong cuộc sống đời thường suốt thời gian qua đã khiến công chúng nhận định, nữ idol đang say sưa, đắm chìm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” kém 3 tuổi.

Được biết, Lisa và Blue Pongtiwat quen biết nhau từ năm 2016, trước khi nữ thần tượng chính thức ra mắt cùng BLACKPINK.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Sau đó, Lisa lại lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

Chưa hết, Lisa - Blue Pongtiwat còn đi dạo phố cùng nhau. Ảnh: X

Lisa được cho là vừa tận hưởng buổi hẹn hò với Blue Pongtiwat ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi đầu tháng 8. Ảnh: X

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, gây ấn tượng mạnh với nụ cười tỏa nắng, sóng mũi thẳng tắp và chiều cao 1m83. Anh từng tỏa sáng ở nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như Mùa Hè Của Hồ Ly bản Thái, Lồng Nghiệp Chướng, Dì Ơi Đừng Có Bồ,... Ảnh: X

Trước khi dính tin hẹn hò Blue, Lisa từng trải qua mối tình “khắc cốt ghi tâm” với thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới Frédéric Arnault. Cặp đôi lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Trước khi “đường ai nấy đi”, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới.

Lisa và thiếu gia đế chế xa xỉ có mối quan hệ tình ái kéo dài trong khoảng 3 năm trước khi cho nhau lối đi riêng. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo, X