Lisa xuất hiện, bị soi chi tiết lạ giữa ồn ào bất hợp tác trong sự kiện 10 năm của BLACKPINK

Động thái của Lisa (BLACKPINK) giữa tâm bão đang nhận được sự chú ý lớn.

Đúng 0h ngày 8/8 (theo giờ Hàn Quốc), BLACKPINK chính thức chạm đến cột mốc 10 năm thành lập nhóm. Những tưởng đây sẽ là ngày vui của Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo, nhưng giờ đây cột mốc 10 năm debut này đang trở thành "cơn ác mộng", khiến họ bị chỉ trích dữ dội. Mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi Dispatch hé lộ fan event kỷ niệm 10 năm BLACKPINK dành cho 40 người hâm mộ gần như là một "phương án phút chót". Theo đó, có 2 thành viên bày tỏ ý định tham dự, sau đó 2 người còn lại phải gấp rút điều chỉnh lịch trình để có thể xuất hiện đầy đủ. Ngay cả khi đã xác nhận đủ 4 thành viên, việc tìm ra khoảng thời gian phù hợp vẫn rất khó khăn, buộc ban tổ chức phải chuyển lịch sang ban ngày thay vì buổi tối.

Sau bài điều tra của Dispatch, nhiều fan bắt đầu truy tìm danh tính 2 thành viên không hợp tác với YG, phải điều chỉnh lịch trình gấp rút. Rosé và Lisa lập tức lọt vào tầm ngắm vì đều phải di chuyển vội vàng từ nước ngoài sang Hàn Quốc. Trong khi đó, Jisoo không có bất kỳ lịch trình nào mới, còn Jennie trở về Hàn sau khi hoàn thành Lollapalooza Chicago đầu tháng 8. Đến tối 8/8, đích thân Jisoo, Jennie, Rosé lần lượt đăng tâm thư, thậm chí gửi lời xin lỗi đến người mộ. Trong khi đó, Lisa vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ tương tác nào với fan. Điều này khiến công chúng đặt câu hỏi nữ ca sĩ sinh năm 1997 đang làm gì, ở đâu và đã di chuyển đến Hàn Quốc để tham dự sự kiện kỷ niệm 10 năm debut với BLACKPINK.

YG đăng video kỷ niệm 10 năm debut của BLACKPINK



Lisa bị nghi vấn là 2 thành viên bất hợp tác với công ty quản lý, không muốn tham dự sự kiện đặc biệt của nhóm cùng với Rosé. Ảnh: Instagram.

Mãi đến trưa 8/8, Lisa mới xuất hiện. Trên BUBBLE, cô gửi lời nhắn riêng tới người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 10 năm: "Chúc mừng kỷ niệm 10 năm! Cảm ơn vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Tôi yêu các bạn BLINKs". Tuy nhiên, điều lạ là đến nay vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh nào của Lisa tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ cũng không cập nhật tình hình của mình trước giờ G sự kiện cùng BLACKPINK để fan yên tâm. Nhiều người cho rằng Lisa kín đáo, không muốn gây chú ý vì Thái Lan vừa xảy ra nhiều thảm kịch đau buồn. Đến trưa 8/8, cô lặng lẽ đoàn tụ cùng 3 thành viên còn lại của BLACKPINK trên sóng livestream kỷ niệm 10 năm debut.

Lisa gửi lời nhắn chúc mừng kỷ niệm 10 năm debut của BLACKPINK đến người hâm mộ trên nền tảng BUBBLE. Ảnh: X.

Cô không cập nhật bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào về chuyến đi đến Hàn Quốc của mình. Thay vào đó, nữ idol lặng lẽ xuất hiện cùng các đồng đội trên sóng livestream kỷ niệm 10 năm debut. Ảnh: X.

Trong làng nhạc Kpop, cột mốc 10 năm debut luôn được xem là một kỳ tích hiếm có. "Lời nguyền 7 năm" vẫn còn đó, khi hợp đồng hết hạn, nhiều nhóm tan rã hoặc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Những nhóm còn trụ lại thường dốc sức để chứng minh sức sống: album mới, concert lớn, fan meeting ấm áp, hoặc ít nhất cũng là một cử chỉ chân thành để fan cảm nhận được rằng “chúng tôi vẫn còn ở đây cùng nhau”. Thế nhưng năm 2026, BLACKPINK - nhóm nhạc nữ số 1 Kpop - lại kỷ niệm 10 năm theo một cách khiến nhiều BLINK phải thốt lên: “Chẳng có nhóm nhạc nào kỷ niệm 10 năm như thế này”.

Theo đó, trước thềm ngày kỷ niệm debut 8/8, BLACKPINK gần như không có bất kỳ hoạt động nhóm hay thông báo đặc biệt nào để đánh dấu cột mốc quan trọng này. Phải đến ngày 6/8 - tức 2 ngày trước sự kiện - YG mới ra thông báo tổ chức chương trình gặp gỡ BLACKPINK chỉ dành cho 40 người hâm mộ, thời gian và địa điểm tổ chức vẫn chưa được công bố rõ ràng. Đến ngày 7/8, truyền thông Hàn gây sốc khi cho biết buổi Meet&Greet kỷ niệm 10 năm ra mắt của BLACKPINK sẽ chỉ có sự tham gia của 3 thành viên Jennie, Jisoo và Rosé, trong khi Lisa vắng mặt không rõ nguyên nhân. Điều này khiến làn sóng bức xúc của fan lên cao đỉnh điểm. Đến sáng 7/8, YG xác nhận sự kiện kỷ niệm 10 năm sẽ có đầy đủ các thành viên. Dù vậy, tuyên bố này của YG cũng không dập tắt được sự chán nản, bức xúc và thất vọng trong lòng người hâm mộ.

BLACKPINK và YG bị chê hời hợt với ngày kỷ niệm 10 năm debut. Ảnh: X.

Nguồn: Nate