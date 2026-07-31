Cô gái làm G-Dragon say mê không phải Jennie (BLACKPINK)

G-Dragon vừa có tương tác gây xôn xao liên quan đến bạn gái cũ.

Là ngôi sao hạng S của showbiz Hàn, chuyện tình cảm G-Dragon luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Theo tờ KoreaBoo vào ngày 31/7, cư dân mạng đang bàn tán rôm rả khi phát hiện tài khoản Instagram chính thức của G-Dragon đã nhấn "thả tim" một bài đăng có nội dung: "Kiko Mizuhara mà chúng ta từng yêu thích ngày ấy", kèm theo hàng loạt hình ảnh của nữ người mẫu, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản.

G-Dragon bị phát hiện nhấn "yêu thích" bài đăng khen ngợi visual của Kiko Mizuhara trên MXH. Ảnh: KoreaBoo.

Đáng nói, Kiko Mizuhara - siêu mẫu cá tính, sexy sinh năm 1990, từng được ca ngợi là "tương lai của showbiz Nhật Bản" - chính là bạn gái cũ của "ông hoàng Kpop". Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ giữa năm 2009 khi BIGBANG mở rộng hoạt động sang xứ Phù Tang. Trong 1 thời gian dài, Kiko Mizuhara và G-Dragon bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại 1 địa điểm. Khi ấy YG Entertainment lại lên phủ nhận tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng G-Dragon và Kiko chỉ là bạn thân. Tuy nhiên, không lâu sau, G-Dragon và Kiko Mizuhara đã bị "tóm gọn" hẹn hò tại công viên giải trí hay sang Phuket (Thái Lan) đón Giáng sinh lãng mạn. Dù vậy, cả hai vẫn không chịu thừa nhận mối quan hệ tình cảm.

Phải đến tận năm 2014, mối quan hệ này mới được Dispatch đưa ra ánh sáng với bằng chứng khó chối cãi. "Hung thần" của showbiz Hàn đã tung ảnh Kiko tham dự tiệc sinh nhật của G-Dragon và hình ảnh cặp đôi âu yếm nhau trước 1 quán bar. Đến tháng 8/2015, G-Dragon và Kiko Mizuhara đường ai nấy đi. Nguyên nhân được tiết lộ là cặp đôi bận rộn công việc không có thời gian vun đắp mối quan hệ.

Nhan sắc của Kiko Mizuhara - bạn gái cũ thủ lĩnh nhóm BIGBANG. Ảnh: Instagram.

Cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2009. Khi ấy G-Dragon và Kiko Mizuhara bên nhau như hình với bóng, nhiều lần bị bắt gặp đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, cặp sao không thừa nhận hẹn hò. Ảnh: X.

Đến năm 2014, Dispatch tung ảnh G-Dragon có nhiều cử chỉ tình tứ với Kiko Mizuhara, qua đó đưa chuyện tình cảm của họ ra ánh sáng. Đến tháng 8/2015, cả hai chia tay vì công việc bận rộn. Ảnh: X.

Việc G-Dragon nhấn like bài viết khen ngợi visual của Kiko Mizuhara sau 11 năm chia tay gây xôn xao dư luận. Nhiều người đặt nghi vấn phải chăng thủ lĩnh BIGBANG vẫn chưa hoàn toàn quên được bóng hồng Nhật Bản từng khiến anh say đắm suốt nhiều năm. "Nhìn thấy người cũ nên nhớ kỷ niệm xưa à?", "Kiko là cô bồ cũ mà G-Dragon mãi không quên được?", "Anh ấy vẫn lụy Kiko sao?", cư dân mạng thắc mắc.

Trái ngược với những suy đoán về chuyện tình cảm, một luồng ý kiến khác lại cho rằng cộng đồng mạng đang quá nhạy cảm. Theo người hâm mộ, nam ca sĩ chỉ đang "like dạo". G-Dragon vốn nổi tiếng là "thánh like dạo" của K-pop. Anh thường xuyên nhấn thích các bài đăng của đồng nghiệp, bạn bè và cả những nội dung nghệ thuật mà anh cảm thấy ấn tượng. Chưa kể, việc anh "thả tim" bài viết liên quan đến bạn gái cũ cũng cho thấy sự tôn trọng mà anh dành cho Kiko Mizuhara.

Dân tình bàn tán trái chiều về việc G-Dragon bày tỏ sự yêu thích với bài viết có nội dung liên quan đến bạn gái cũ. Ảnh: X.

Theo KoreaBoo, trong suốt sự nghiệp của mình, G-Dragon có một danh sách dài người yêu, người tình tin đồn gồm toàn cái tên đình đám. Ngoài Kiko Mizuhara, "ông hoàng Kpop" từng được cho là từng qua lại với Sohee (Wonder Girls), Taeyeon (SNSD), Nana Komatsu, Sulli, Dara (2NE1), Lee Joo Yeon (cựu thành viên After School), Jennie (BLACKPINK). Trong đó, mối quan hệ gây chú ý nhất gần đây của G-Dragon là với Jennie (BLACKPINK). Nhiều nguồn tin cho biết cặp đôi từng hẹn hò với nhau trong giai đoạn từ năm 2021-2022. Thời điểm đường ai nấy đi, G-Dragon đã không ngần ngại huỷ follow của 2 tài khoản chính và phụ của Jennie để đoạn tuyệt. Dù vậy, trưởng nhóm BIGBANG vẫn follow 3 thành viên khác của BLACKPINK là Lisa, Rosé, Jisoo.

G-Dragon và Jennie từng bí mật hẹn hò rồi chia tay. Ảnh: X.

Tài khoản @peaceminusone của G-Dragon hủy theo dõi cả 2 tài khoản của Jennie khi chia tay. Ảnh: Weibo.

Nguồn: KoreaBoo