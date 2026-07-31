Nhan sắc như lão hoá ngược của mỹ nhân Việt này khiến ai cũng phải dành nhiều lời khen có cánh.

Giữa danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (The 100 Most Beautiful Faces) do TC Candler công bố, Kim Tuyến trở thành cái tên gây chú ý khi là NSƯT đầu tiên của Việt Nam góp mặt. Với khán giả truyền hình, Kim Tuyến từ lâu đã là gương mặt quen thuộc qua hàng loạt bộ phim đình đám. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng ghi dấu ấn ở một sân chơi nhan sắc.

Năm 2006, Kim Tuyến giành danh hiệu Á quân cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Chính thành tích này đã mở ra cánh cửa để cô bước chân vào showbiz. Sở hữu gương mặt khả ái, thần thái sang trọng cùng lối ứng xử thông minh, Kim Tuyến nhanh chóng được nhiều đạo diễn chú ý và dần khẳng định tên tuổi trên màn ảnh nhỏ.

Nói qua về cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21. Chương trình ra đời vào năm 2006 này có format cũng khá giống như những gameshow sống còn, loại thí sinh theo từng tuần. Thậm chí, nếu nói đây là phiên bản "Next Top Model" thuần Việt đầu tiên thì cũng chắc không có gì sai, chỉ khác một chỗ chương trình không đi tìm những người mẫu triển vọng cho làng thời trang mà hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, "giỏi việc nước đảm việc nhà" của thế kỷ 21. Ngoài Kim Tuyến thì Lã Thanh Huyền, Mai Khôi, Nguyệt Ánh... những người đẹp khá nổi bật trong làng giải trí hiện tại đã từng là thí sinh của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 .

Kim Tuyến đạt giải Á quân Phụ nữ thế kỷ 21 được tổ chức năm 2006 - cuộc thi quy tụ nhiều cái tên đình đám Vbiz như Lã Thanh Huyền, Nguyệt Ánh,...

Nhờ bệ phóng từ cuộc thi, Kim Tuyến bắt đầu vào nghề. Cô góp mặt trong hơn 50 bộ phim truyền hình, trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Cô ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa, Duyên kiếp..., với khả năng hóa thân linh hoạt từ những người phụ nữ hiền lành, cam chịu đến các nhân vật có nội tâm phức tạp.

Hành trình bền bỉ với nghệ thuật đã giúp Kim Tuyến gặt hái nhiều giải thưởng uy tín như Cánh Diều Vàng, Ngôi Sao Xanh. Đặc biệt, năm 2023, khi mới 36 tuổi, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ nhận được vinh dự này. Danh hiệu không chỉ ghi nhận tài năng mà còn là sự khẳng định cho quá trình cống hiến nghiêm túc, bền bỉ của Kim Tuyến với nghệ thuật suốt gần hai thập kỷ.

Kim Tuyến được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vào năm 2023

Gần 20 năm vào nghề, Kim Tuyến vẫn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên giữ phong độ nhan sắc ổn định của Vbiz. Ở tuổi U40, cô sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt thanh thoát cùng làn da mịn màng. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên đều nhận nhiều lời khen bởi phong cách thanh lịch, sang trọng, không chạy theo xu hướng trẻ hóa quá đà nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút riêng.

Không ít khán giả nhận xét Kim Tuyến là minh chứng cho kiểu nhan sắc "đẹp theo thời gian". Càng trưởng thành, cô càng mang đến cảm giác đằm thắm, quý phái, khác với hình ảnh trẻ trung khi mới vào nghề. Đây cũng là lý do việc cô được TC Candler đưa vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng.

Nhan sắc như "lão hoá ngược" của Kim Tuyến ở tuổi 39

Cùng với nhan sắc thăng hạng thì phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện ở các sự kiện của nữ diễn viên đều nhận loạt lời khen có cánh

Trong những diện mạo mộc mạc, Kim Tuyến vẫn chinh phục dân tình bởi visual tươi tắn, làn da khoẻ

Kim Tuyến trong hình ảnh high fashion, tự tin catwalk đôi cùng Đồng Ánh Quỳnh

Đằng sau sự nghiệp thành công, Kim Tuyến cũng từng trải qua không ít biến cố trong cuộc sống riêng. Nữ diễn viên kết hôn từ năm 19 tuổi theo sự sắp đặt của gia đình. Chia sẻ trong một chương trình, cô cho biết chồng cũ là mối tình đầu, hai bên gia đình vốn thân thiết nên chuyện cưới hỏi diễn ra khá nhanh. "Đó là một buổi tối cả gia đình đang ngồi ăn, mọi người mới nói về chuyện cho tôi và anh ấy kết hôn", Kim Tuyến từng nhớ lại.

Chồng cũ của Kim Tuyến là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài khi cả hai dần nhận ra sự khác biệt trong quan điểm sống và tính cách. Khi con gái mới khoảng một tuổi rưỡi, nữ diễn viên quyết định ly hôn.

Thời điểm ấy, lựa chọn chấm dứt hôn nhân của Kim Tuyến không nhận được sự đồng tình từ gia đình. Ở tuổi 21, cô bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân, vừa chăm sóc con gái vừa nỗ lực gây dựng sự nghiệp diễn xuất. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ diễn viên nhiều lần bày tỏ không hối tiếc về quyết định năm xưa và xem con gái là động lực lớn nhất để cố gắng.

Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, thời gian gần đây Kim Tuyến liên tục được cư dân mạng nhắc tên khi xuất hiện thân mật bên Đồng Ánh Quỳnh. Cả hai nhiều lần đồng hành tại các sự kiện, đăng tải những khoảnh khắc đời thường và dành cho nhau những cử chỉ gần gũi trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán về một mối quan hệ đặc biệt.

Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh được cho có mối quan hệ đặc biệt sau những hint rõ mồn một

Ảnh: FBNV, Tổng hợp