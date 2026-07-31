Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Mới đây, một màn đối đáp giữa Otis và Ribi Sachi khiến nhiều cư dân mạng thích thú, thậm chí còn rộ lên nghi vấn cả hai đang úp mở kế hoạch có con trong tương lai. Trên mạng xã hội, Otis đăng tải hình ảnh bế một em bé và chụp cùng Ribi Sachi.

Dưới bài đăng, Ribi Sachi bất ngờ để lại bình luận hỏi: "Tên em bé là gì vậy?". Otis hài hước đáp: "Đô Rê Mon". Màn tung hứng này nhanh chóng thu hút lượt chú ý, đồng thời cho rằng cặp đôi đang thoải mái nhắc đến chuyện con cái sau khi công khai hẹn hò. Dưới phần bình luận, Otis còn thả tim vào bình luận của netizen cho rằng cả hai chuẩn bị chào đón Đô Rê Mon và Đô Rê Mi ra đời.

Chưa dừng lại ở đó, Otis sau đó còn chia sẻ thêm một hình ảnh khác bên ông xã của Lucie Nguyễn kèm dòng trạng thái: "Xin Mom Dương tí kinh nghiệm để sau này còn lo cho Đỗ Rê Mon và Đỗ Rê Mi". Tuấn Dương được netizen gọi vui là "Mom Dương" vì tháo vát, lo lắng chuyện bỉm sữa và chăm con khéo léo không thua kém các mẹ. Dưới phần bình luận, nhiều người hài hước cho rằng cặp đôi đang lên kế hoạch cho tương lai, trong khi số khác nhận xét đây chỉ là màn pha trò đùa vui.

Otis và Ribi Sachi công khai mối quan hệ với công chúng được khoảng gần 1 tuần. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên còn trả lời bình luận nói về tên con với Ribi Sachi ở kênh TikTok cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Anh còn thả tim vào bình luận của netizen cho rằng cả hai chuẩn bị có tin vui. Ảnh: Chụp màn hình

Otis còn xin vía Tuấn Dương - ông xã của Lucie Nguyễn - người được khen ngợi chăm con khéo không thua các mẹ bỉm. Ảnh: Chụp màn hình

Otis và Ribi Sachi vừa chính thức công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò. Trước đó, cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và thường xuyên để lộ những "hint" trùng hợp trên mạng xã hội nhưng đều giữ im lặng.

Trong bài đăng công khai chuyện tình cảm, Otis còn công khai lá thư tình do nửa kia viết tay. Trên lá thư là dòng chữ bằng tiếng Anh: "Can't wait to create more beautiful memories with you" (tạm dịch: "Em rất mong được cùng anh tạo nên thêm nhiều kỷ niệm đẹp"), khiến nhiều khán giả thích thú trước cách cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào sau khi công khai chuyện tình cảm.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, Otis và Ribi Sachi thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau, tương tác hài hước trên mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Mỗi bài đăng của cả hai đều nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận, trong đó không ít khán giả liên tục giục cướ" và mong chờ cặp đôi sớm về chung một nhà.

Otis và Ribi Sachi vừa chính thức công khai chuyện tình cảm sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò. Ảnh: FBNV

Cặp đôi đang là cặp chị em được đẩy thuyền nhiệt tình trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Trước khi công khai, cả hai từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện và để lộ nhiều hint trùng hợp trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Otis tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997, được đông đảo khán giả biết đến khi hoạt động cùng nhóm FAP TV. Anh ghi dấu ấn qua nhiều web-drama đạt hàng triệu lượt xem như Chàng trai của em, Thanh xuân ký, Friendzone, Hoa vương... Nhờ ngoại hình sáng, lối diễn tự nhiên cùng hình ảnh gần gũi, Otis dần xây dựng được lượng người hâm mộ riêng. Thời gian gần đây, nam diễn viên tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia chương trình Anh trai Say Hi, cho thấy sự đa năng với khả năng trình diễn và tinh thần hết mình trong các thử thách.

Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, là một trong những hot girl nổi bật của thế hệ đầu trên mạng xã hội. Cô từng theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) trước khi bén duyên với nghệ thuật. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách nữ tính, Ribi Sachi nhanh chóng gây chú ý khi xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang, MV ca nhạc và các sản phẩm của nhóm hài FAP TV. Những năm gần đây, cô duy trì hoạt động với vai trò diễn viên, nhà sáng tạo nội dung, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.