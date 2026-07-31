Hoài Lâm lại đổi tên

Động thái mới của Hoài Lâm khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Sau nhiều lần đổi nghệ danh trong những năm qua, Hoài Lâm tiếp tục khiến người hâm mộ xôn xao với một động thái mới trên mạng xã hội. Lần này, nam ca sĩ không trực tiếp thông báo đổi tên, nhưng những thay đổi trên trang cá nhân khiến nhiều khán giả cho rằng anh đang chuẩn bị cho một nghệ danh mới mang tên "tlam".

Theo đó, ngày 18/5, Hoài Lâm bất ngờ cập nhật ảnh bìa Facebook bằng hình ảnh chỉ có dòng chữ "tlam" với thiết kế tối giản. Trước đó một ngày, nam ca sĩ cũng chia sẻ đường link ca khúc Ký Ức được đăng tải trên kênh YouTube mang tên "tlam". Điều khiến nhiều người chú ý là ảnh đại diện của kênh YouTube này trùng khớp với ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân của Hoài Lâm.

Hoài Lâm bất ngờ cập nhật hình ảnh có dòng chữ lạ

Đáng nói, nam ca sĩ còn chia sẻ bài hát được thể hiện bởi tlam, từ đó cư dân mạng đặt nghi vấn đây có thể là nickname mới của Hoài Lâm

Đáng chú ý, song song với những thay đổi trên mạng xã hội, Hoài Lâm vẫn sử dụng tên quen thuộc khi hoạt động biểu diễn. Trong các đêm nhạc gần đây, nam ca sĩ vẫn được giới thiệu là Hoài Lâm, đồng thời tên này cũng xuất hiện trên poster và các ấn phẩm quảng bá chương trình. Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng "tlam" chưa hẳn là nghệ danh thay thế hoàn toàn Hoài Lâm, mà có thể chỉ là cái tên được anh dùng để định vị một dự án âm nhạc mới, một màu sắc sáng tạo khác hoặc đánh dấu một chặng đường đặc biệt trong sự nghiệp.

Bên dưới bài đăng cập nhật ảnh bìa, người hâm mộ nhanh chóng để lại nhiều bình luận bàn tán. Không ít khán giả hài hước nhận xét Hoài Lâm có lẽ là một trong những ca sĩ sở hữu nhiều nghệ danh nhất Vbiz, thậm chí đùa rằng anh là "idol nhiều nghệ danh nhất miền Tây". Trong khi đó, nhiều fan khác lại bày tỏ sự tò mò, mong chờ màn trở lại với một dự án âm nhạc mới thay vì chỉ chú ý đến việc đổi tên. Hiện phía nam ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về ý nghĩa thực sự của cái tên này.

Trong những đêm nhạc gần đây, nam ca sĩ vẫn xuất hiện với tên gọi Hoài Lâm quen thuộc

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Hoài Lâm khiến khán giả bất ngờ vì thay đổi tên hoạt động. Nghệ danh Hoài Lâm vốn do NSƯT Hoài Linh đặt khi nhận anh làm con nuôi và dìu dắt vào nghề. Cái tên này gắn liền với giai đoạn đỉnh cao của nam ca sĩ sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014, cũng như loạt bản hit đình đám như Như Những Phút Ban Đầu, Hoa Nở Không Màu...

Năm 2020, sau một thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, anh từng đổi nghệ danh thành Young LuuLi khi thử sức với màu sắc âm nhạc mới. Đến năm 2021, nam ca sĩ tiếp tục sử dụng cái tên Yun Tulo, giải thích đây là dấu mốc đánh dấu hành trình tự mình gây dựng lại sự nghiệp. Cuối năm 2024, Hoài Lâm một lần nữa gây chú ý khi thông báo đi hát bằng chính tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, mong muốn làm mới hình ảnh và tự quản lý công việc của mình. Dù vậy, khi có sản phẩm chính thức hay xuất hiện ở các sự kiện, nam ca sĩ vẫn gắn bó với cái tên quen thuộc là Hoài Lâm.

Hoài Lâm không ít lần đổi tên gọi khi hoạt động nghệ thuật

Bên cạnh những thay đổi trong công việc, Hoài Lâm cũng khiến nhiều khán giả nhận ra sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình. So với giai đoạn trước, nam ca sĩ hiện sở hữu vóc dáng thon gọn hơn. Trong những đêm diễn phòng trà gần đây, Hoài Lâm thường xuất hiện với vest lịch lãm hoặc trang phục tối giản, mang đến hình ảnh chỉn chu và chỉ tập trung vào âm nhạc. Có thể thấy, anh đang dần lấy lại phong độ cả về ngoại hình lẫn tinh thần sau quãng thời gian nhiều biến cố.

Không chỉ chăm chỉ trở lại sân khấu, Hoài Lâm còn cho thấy sự nghiêm túc với con đường nghệ thuật. Đầu năm 2026, nam ca sĩ tái xuất màn ảnh với dự án điện ảnh Thiên Đường Máu , đánh dấu lần trở lại lĩnh vực diễn xuất sau nhiều năm. Song song đó, anh cũng tích cực tham gia sáng tác và thể hiện nhạc phim, góp mặt trong các dự án OST của điện ảnh Việt. Việc đều đặn đi diễn, xuất hiện ở các sản phẩm phim ảnh và âm nhạc cho thấy Hoài Lâm đang dần nghiêm túc trở lại với nghệ thuật.

Hoài Lâm ngoài đi hát còn đóng phim, hát OST trong các dự án điện ảnh gần đây

Ảnh: FBNV