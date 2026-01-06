3 quyết định mang tính bước ngoặt của Hoài Lâm

Không tuyên bố comeback rầm rộ, không xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, những thay đổi của Hoài Lâm diễn ra âm thầm nhưng đủ để khiến công chúng và người hâm mộ đặt nhiều câu hỏi về con đường anh đang lựa chọn.

1. Xóa hình xăm: Bước ngoặt gây chú ý nhất

Tháng 10.2025, Hoài Lâm khiến dư luận chú ý khi quyết định xóa toàn bộ hình xăm trên cơ thể - những dấu ấn từng gắn liền với anh trong giai đoạn nhiều biến động về tâm lý và hình ảnh cá nhân.

Với khán giả đại chúng, đây không đơn thuần là một thay đổi ngoại hình. Hoài Lâm từng được yêu mến bởi hình ảnh hiền lành, mộc mạc, gắn với nhạc Bolero và ballad trữ tình. Vì vậy, việc xóa hình xăm được xem là tín hiệu cho thấy nam ca sĩ muốn quay về hình ảnh phù hợp hơn với dòng nhạc và tệp khán giả từng làm nên tên tuổi của mình.

Hoài Lâm quyết định xóa các hình xăm trên người.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng Hoài Lâm “hợp nhất khi là Hoài Lâm của những ngày đầu”, thay vì cố gắng theo đuổi hình ảnh gai góc hay cá tính quá mạnh.

2. Tái xuất nghệ thuật theo cách lặng lẽ

Cuối năm 2025, Hoài Lâm bắt đầu trở lại với các hoạt động nghệ thuật, trong đó có việc tham gia các dự án nhạc phim. Khác với những màn comeback được đầu tư truyền thông rầm rộ, sự trở lại lần này của anh diễn ra khá kín tiếng.

Việc chọn nhạc phim - mảng ít áp lực sân khấu, không đòi hỏi sự xuất hiện dày đặc trước công chúng được xem là bước đi an toàn, phù hợp với tình trạng sức khỏe và tâm lý của Hoài Lâm sau nhiều năm đối mặt với khủng hoảng cá nhân.

Hoài Lâm bước đầu có những bước đi cho sự trở lại nghiêm túc cùng âm nhạc và nghệ thuật.

Không chỉ quay lại với âm nhạc, Hoài Lâm còn tái xuất ở lĩnh vực điện ảnh khi tham gia bộ phim Thiên đường máu . Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương…, thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố thông tin.

Đáng chú ý, Hoài Lâm không chỉ đảm nhận một vai diễn trong phim mà còn thể hiện ca khúc nhạc phim, cho thấy nỗ lực quay lại nghệ thuật theo hướng đa năng, nhưng vẫn lấy âm nhạc làm trung tâm. Việc góp mặt trong một dự án điện ảnh có màu sắc tâm lý – kịch tính được xem là bước đi vừa sức, giúp Hoài Lâm dần lấy lại nhịp làm nghề và sự kết nối với công chúng.

Sự xuất hiện của nam ca sĩ trong Thiên đường máu cũng khiến khán giả tò mò về diện mạo và phong thái mới sau chuỗi thay đổi về hình ảnh cá nhân.

3. Đổi nghệ danh và hành trình tìm lại bản ngã

Trước đó, vào tháng 11.2024, Hoài Lâm từng gây chú ý khi thông báo sử dụng lại tên khai sinh Tuấn Lộc trong một số hoạt động nghệ thuật. Quyết định này diễn ra sau giai đoạn anh thử nghiệm với các nghệ danh như Young Luuli hay Yun Tulo - những cái tên gắn với định hướng âm nhạc khá khác so với Hoài Lâm trước đây.

Việc liên tục thay đổi nghệ danh được cho là phản ánh quá trình loay hoay tìm kiếm bản sắc và định vị lại con đường sự nghiệp của nam ca sĩ sau nhiều năm biến động.

Từng là một trong những giọng ca trẻ được kỳ vọng nhất Vpop, Hoài Lâm đã trải qua không ít thăng trầm cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Những biến cố liên tiếp khiến anh phải tạm dừng, thậm chí rời xa ánh đèn sân khấu trong một thời gian dài.

Liệu rằng sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại lần này của Hoài Lâm có còn nhận được tình cảm từ công chúng.

Chuỗi quyết định gần đây - từ xóa hình xăm, đổi hướng hình ảnh, lựa chọn cách tái xuất thận trọng, tham gia nhạc phim và điện ảnh cho thấy Hoài Lâm dường như không còn chạy theo hào quang hay sự ồn ào, mà hướng đến một con đường ổn định, bình lặng và bền bỉ hơn.

Với khán giả, điều được chờ đợi không phải là một màn comeback hoành tráng, mà là việc Hoài Lâm có thể ở lại lâu dài với nghệ thuật, tiếp tục hát, tiếp tục diễn và tìm lại chính mình theo cách ít áp lực nhất.