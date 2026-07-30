Mỗi lần cặp sao Việt xuất hiện chung thì dân tình được phen thích thú vì "chemistry" bùng nổ giữa cả hai.

Trong showbiz Việt, không hiếm những cặp đôi màn ảnh được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" sau khi hợp tác chung. Thế nhưng, để duy trì sức hút suốt gần một thập kỷ như Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền lại là câu chuyện không dễ. Từ chemistry bùng nổ trên màn ảnh, những lần đồng hành tại sự kiện, đến loạt tương tác khiến fan liên tục đặt dấu hỏi, cả hai đã trở thành một trong những cặp đôi được mong chờ "phim giả tình thật" nhất Vbiz.

Và mới đây, chỉ một khoảnh khắc vài giây tại sự kiện cũng đủ khiến "con thuyền" tưởng chừng đã lắng sóng lại một lần nữa rộn ràng. Theo đó, Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền cùng góp mặt tại một sự kiện ở TP.HCM. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lan Ngọc bước ngang qua Lê Xuân Tiền nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong video, nữ diễn viên đi lướt qua với biểu cảm khá lạnh, còn Lê Xuân Tiền được cho là nhìn theo và có động tác hướng về phía cô. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để cư dân mạng tranh luận liệu Lan Ngọc có đang "bơ đẹp" bạn diễn hay không.

Khoảnh khắc dấy lên bàn tán về chuyện tình cảm của Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền (Clip: Multi Netwwork)

Giữa những tranh luận về thái độ, chính Lan Ngọc cũng hài hước lên tiếng trên trang cá nhân: "Đừng có dựng tình huống cho Tư nữa", ngầm phủ nhận những tin đồn bằng mặt không bằng lòng với Lê Xuân Tiền.

Ngay sau khi "ngọc nữ màn ảnh" đính chính, các fan của cặp đôi như được mở hội khi thích thú bàn tán về khoảnh khắc của cả hai theo hướng khác. Thay vì cho rằng cả hai lạnh nhạt với nhau, nhiều cư dân mạng lại nhận định thái độ của Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền giống như đang... cố tình giữ khoảng cách hơn.

Theo một số ý kiến, với không gian sự kiện không quá rộng và cả hai đều đứng ở khu vực thảm đỏ, việc không nhìn thấy nhau là điều gần như khó xảy ra. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền chủ động hạn chế tương tác trước ống kính để tránh làm dấy lên những bàn tán liên quan đến chuyện tình cảm vốn đã theo họ suốt nhiều năm qua.

"Càng né càng đáng ngờ", "Nhìn giống kiểu biết có camera nên giữ khoảng cách", "Không phải bơ nhau đâu, giống tránh bị ghép đôi thì đúng hơn", "Sao ánh mắt cứ có tình ý thế nào nhỉ", "Có clip anh Tiền cứ nhìn chị Ngọc từ xa, không có tình cảm ai mà làm thế", "Ánh mắt này sao mà giấu được",... là những bình luận xuất hiện trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc giữa cả hai khiến tin đồn hẹn hò trở nên bùng nổ

Sau khoảnh khắc ở sự kiện, mạng xã hội rần rần khui lại loạt hint chất lượng giữa Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong suốt 8 năm qua. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2018 khi cả hai lần đầu hợp tác trong Gái Già Lắm Chiêu . Khi ấy, Lê Xuân Tiền còn là gương mặt mới của điện ảnh Việt nhưng nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng chiều cao gần 1,85 m. Đứng cạnh Lan Ngọc, cả hai tạo nên sự tương phản thú vị khi một người mang vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo còn người kia lại sở hữu hình tượng lịch lãm, nam tính.

Sau thành công của phim, Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trở nên thân thiết hơn, thường xuyên được bắt gặp trong các sự kiện hoặc buổi tụ họp bạn bè. Cả hai cũng thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án riêng của đối phương, từ đó khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm.

Mối quan hệ của Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trở nên thân thiết sau khi đóng chung loạt phim điện ảnh

Cả hai không ngại có những tương tác thân mật trong các bộ ảnh thời trang

Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền luôn dành sự ủng hộ cho nhau trong các hoạt động riêng của đối phương

Một trong những lý do khiến "chiếc thuyền" Lan Ngọc - Lê Xuân Tiền bền bỉ suốt nhiều năm không chỉ đến từ chemistry tự nhiên mà còn bởi ngoại hình được nhận xét quá xứng đôi. Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng cho rằng hiếm có cặp nghệ sĩ nào đứng cạnh nhau lại tạo cảm giác hài hòa đến vậy.

Lan Ngọc từ lâu được xem là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt với vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Vừa qua, cô còn gây chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Trong khi đó, Lê Xuân Tiền là một trong những mỹ nam nổi bật của điện ảnh Việt, gương mặt góc cạnh cùng thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi. Mỗi lần xuất hiện chung, visual của cả hai luôn trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Nhiều bình luận hài hước còn cho rằng nếu Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền thực sự "cập bến", đây sẽ là cặp đôi "đẹp mặt cả đôi" đúng nghĩa. Không chỉ tương xứng về ngoại hình, cả hai còn có sự đồng điệu trong tính cách, cách tương tác và luôn mang đến cảm giác dễ chịu mỗi khi đứng cạnh nhau. Dẫu vậy, sau 8 năm được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền", Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền vẫn chưa từng xác nhận chuyện tình cảm.

Hội fan tổng hợp nhiều hint chất lượng của Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền

Nhiều fan hài hước bình luận nếu một ngày Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền có hẹn hò thì đây là cặp "đẹp mặt cả đôi" vì visual quá xứng đôi

Ảnh: Tổng hợp