Cặp đôi diễn viên này từng có thời gian "lạnh nhạt" nay lộ chi tiết dấy nghi vấn đã làm hoà.

Hải Nam và Jun Vũ là cặp đôi Vbiz nhận nhiều bàn tán của cư dân mạng. Từ nghi vấn hẹn hò kín tiếng, loạt dấu hiệu được cho là "đường ai nấy đi", cho đến những lần bất ngờ xuất hiện cạnh nhau trở lại, mối quan hệ của cả hai vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Và mới đây, netizen tiếp tục phát hiện thêm một chi tiết đáng ngờ, làm dấy lên nghi vấn Hải Nam và Jun Vũ đã cùng đi nghỉ dưỡng tại một resort sang chảnh ở Vũng Tàu. Nguồn cơn xuất phát từ loạt ảnh được cả hai đăng tải trên trang cá nhân. Dù không chia sẻ cùng thời điểm và tuyệt nhiên không để lộ mình đi cùng ai, cư dân mạng vẫn nhanh chóng "xâu chuỗi" những điểm trùng hợp.

Đầu tiên là bức ảnh Hải Nam diện áo dài tay màu xám, đứng trên lối đi trong khuôn viên resort. Ngay sau đó, netizen phát hiện Jun Vũ cũng từng đăng một bức ảnh ở góc chụp gần như tương tự, với khung cảnh, hàng cây và lối đi giống hệt.

Khung ảnh check-in resort ở Vũng Tàu vô tình trùng khớp giữa Hải Nam và Jun Vũ

Không dừng lại ở đó, một chi tiết khác cũng được cư dân mạng đem ra đối chiếu. Trong loạt ảnh, Hải Nam đăng khoảnh khắc nằm thư giãn trên ghế cạnh bãi biển khi diện áo trắng, đội mũ đỏ. Ở một bức ảnh khác của Jun Vũ, phía xa phía sau xuất hiện hàng dù màu vàng xếp thẳng hàng - chi tiết được cho là trùng khớp với khung cảnh trong bộ ảnh của Hải Nam.

Từ những hint này, nhiều người cho rằng khả năng cả hai cùng có mặt tại một khu nghỉ dưỡng trong cùng thời điểm là điều không phải ngẫu nhiên. Một số bình luận còn nhận định Hải Nam và Jun Vũ có thể đã chọn cách giữ kín chuyến đi, chỉ đăng ảnh cá nhân thay vì xuất hiện chung khung hình.

Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là những suy đoán xuất phát từ việc đối chiếu hình ảnh trên mạng xã hội. Hiện Hải Nam và Jun Vũ chưa lên tiếng về những đồn đoán này.

Cư dân mạng soi chi tiết những cây dù vàng trong bức ảnh đi biển của cả hai

Hải Nam và Jun Vũ quen biết từ năm 2019 sau khi hợp tác trong một dự án quảng cáo, sau đó dần trở nên thân thiết. Đến khoảng tháng 8/2021, mạng xã hội bắt đầu rộ lên loạt hint cho rằng Hải Nam và Jun Vũ đang bí mật hẹn hò. Cư dân mạng phát hiện cả hai cùng check-in tại một điểm du lịch, dù không đăng ảnh chung. Kể từ đó, tần suất xuất hiện cạnh nhau của cặp đôi ngày càng nhiều. Từ các sự kiện giải trí, buổi ra mắt phim cho đến những dịp gặp gỡ bạn bè, Hải Nam và Jun Vũ thường xuyên đồng hành, khiến nghi vấn yêu đương càng có thêm cơ sở.

Đặc biệt, trong đám cưới của Midu, cả hai còn cùng đảm nhận vai trò bê tráp. Hải Nam nhiều lần được ghi lại khoảnh khắc cầm tay, dìu Jun Vũ di chuyển vì chiếc váy ôm sát của nữ diễn viên khá bất tiện. Không chỉ vậy, cả hai còn liên tục ngồi cạnh nhau, thoải mái tựa đầu chụp ảnh và có nhiều tương tác tự nhiên xuyên suốt buổi tiệc. Những khoảnh khắc tình tứ này từng khiến không ít khán giả gần như tin chắc Hải Nam và Jun Vũ đang có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Hải Nam và Jun Vũ bị nghi hẹn hò từ tháng 8/2021

Tuy nhiên, đến khoảng cuối năm 2025, mối quan hệ này bất ngờ có dấu hiệu chững lại". Mọi chuyện bắt đầu khi netizen soi ra cả hai gần như không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội như trước. Drama càng bùng lên khi trong Anh Trai Say Hi , Hải Nam bất ngờ nhắc đến chuyện rạn nứt tình cảm ngay trên sóng. Chi tiết này khiến dân mạng lập tức đặt dấu hỏi lớn về tình trạng hiện tại với Jun Vũ, đồng thời đẩy loạt đồn đoán rạn nứt lên cao trào.

Giữa lúc tin đồn rạn nứt chưa kịp lắng xuống, mạng xã hội lại lan truyền thông tin cho rằng Jun Vũ lăng nhăng và thậm chí bị bắt gian tại trận. Ngay dưới bài đăng này, Hải Nam đã lập tức xuất hiện, phủ nhận hoàn toàn câu chuyện. Không lâu sau đó, Jun Vũ trực tiếp đối chất với người tung tin và nhận được lời xin lỗi. Nữ diễn viên cho biết mọi thứ xuất phát từ hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng có thể gây tổn hại nặng nề đến người trong cuộc.

Tiếp đến, Hải Nam cũng chính thức lên tiếng về loạt đồn đoán liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Anh cho biết bản thân muốn làm rõ sự việc để bảo vệ Jun Vũ, bởi những tin đồn vô căn cứ này đang khiến tinh thần và danh dự của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. "Nam biết Jun lâu rồi và hiểu tính cô ấy rất đàng hoàng, nhạy cảm. Mong mọi người đừng nhìn sự việc theo hướng tiêu cực và hãy bảo vệ Jun khi thấy bình luận không đúng. Nam cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến Jun", anh chia sẻ.

Quãng thời gian Hải Nam tham gia Anh Trai Say Hi 2025, tin đồn nam diễn viên và Jun Vũ rạn nứt trở nên rầm rộ

Thời gian qua, cả hai liên tục có những màn tái ngộ đáng chú ý. Khi Jun Vũ ra mắt phim, Hải Nam có mặt để chúc mừng và ủng hộ nữ diễn viên. Còn ở fan meeting của Hải Nam, Jun Vũ cũng xuất hiện với vai trò khách mời.

Việc cả hai sẵn sàng đồng hành tại các cột mốc quan trọng của đối phương khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ đã "dễ thở" hơn sau khoảng thời gian được cho là căng thẳng. Từ đó, không ít ý kiến đặt nghi vấn Hải Nam và Jun Vũ đã hàn gắn, hoặc ít nhất duy trì mối quan hệ tốt đẹp.

Giờ đây, khi loạt bức ảnh nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu được đặt cạnh nhau với nhiều chi tiết trùng hợp, nghi vấn "gương vỡ lại lành" một lần nữa được cư dân mạng nhắc đến.

Cư dân mạng hóng chờ cặp đôi đẹp sẽ "gương vỡ lại lành"

Ảnh: FBNV