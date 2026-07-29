Tiểu Vy khoe vòng 1 lấp ló sáng bừng visual giữa dàn mỹ nhân Vbiz, Thanh Thuỷ - Lan Ngọc đại chiến "quốc bảo nhan sắc"

Tiểu Vy cùng các mỹ nhân nhận được lời khen ngợi vì đều giữ phong độ ổn định về ngoại hình.

Một sự kiện mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ loạt mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy, Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Phương Anh, ca sĩ Tóc Tiên, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, siêu mẫu Lan Khuê... Sự xuất hiện của dàn người đẹp trong cùng một khung hình nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trong những hình ảnh được chia sẻ tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với thiết kế trắng ôm sát khoét xẻ lấp ló vòng 1, tôn vóc dáng cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh. Người đẹp sinh năm 2000 lựa chọn phong cách trang điểm sắc sảo, làm nổi bật nhan sắc được nhiều khán giả nhận xét ngày càng trưởng thành.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật, các sao nữ còn khiến nhiều khán giả trầm trồ với vóc dáng cân đối và thần thái tự tin. Mỗi người theo đuổi một hình ảnh riêng, từ quyến rũ, cá tính đến thanh lịch, nền nã, tạo nên màn "đọ sắc" được đánh giá là một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện. Sau nhiều năm đăng quang, mỹ nhân này vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng, NTK ưu tiên chọn lựa cho các dự án.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện với thiết kế ôm sát khoét xẻ lấp ló vòng 1.

Nhiều cư dân mạng nhận xét dàn mỹ nhân đều giữ phong độ ổn định về ngoại hình. Bên cạnh những gương mặt đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí như Hương Giang, Tóc Tiên, Lan Khuê hay Ninh Dương Lan Ngọc, sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Phương Anh cũng nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Khoảnh khắc chung khung hình của dàn người đẹp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng hiếm có sự kiện nào quy tụ nhiều Hoa hậu, Á hậu và nghệ sĩ nổi tiếng cùng xuất hiện, tạo nên màn hội ngộ toàn visual khủng khiến khán giả khó rời mắt.

Dàn mỹ nhân nhận được lời khen ngợi vì đều giữ phong độ ổn định về ngoại hình. Nguồn: Tổng hợp

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê Quảng Nam. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018, lọt Top 30 chung cuộc. Sau khi đăng quang, Tiểu Vy duy trì hoạt động sôi nổi trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, đồng thời thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Những năm gần đây, nàng hậu còn tích cực lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và ghi dấu ấn qua một số dự án phim.

Về đời tư, Tiểu Vy khá kín tiếng. Dù nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với một số nghệ sĩ và doanh nhân, người đẹp chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô cho biết hiện ưu tiên phát triển sự nghiệp và không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân.

Trong lần chia sẻ với truyền thông vào đầu năm ngoái, Tiểu Vy từng cho biết cô không đặt nặng chuyện "nửa kia" phải giàu có. Điều cô quan tâm hơn cả là năng lực và sự giỏi giang. Nàng hậu nói: "Lấy một người chồng thành đạt là ước mơ của nhiều cô gái chứ không phải mỗi mình tôi. Vì tôi đã cố gắng, nỗ lực cho đến tận bây giờ thì tôi nghĩ mình xứng đáng có một người chồng tốt, thành đạt, giỏi, yêu chiều vợ.

Như mọi người thấy, nếu người vợ giỏi hơn chồng thì cuộc sống gia đình khó hoà hợp, nên tôi nghĩ mình cần tìm kiếm một người chồng giỏi hơn mình. Tôi không tìm kiếm một người giàu, mà muốn kiếm một người giỏi, vì khi người ta giỏi thì chắc chắn sẽ thành đạt".

Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi. Ảnh: FBNV