Chính thức: Cảnh sát công bố Kim Soo Hyun vô tội, không hẹn hò Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi

Kim Soo Hyun đã chính thức gỡ bỏ được một trong những cáo buộc đời tư nghiêm trọng nhất từng nhắm vào anh.

Ngày 29/7, tờ Nate đưa tin Sở Cảnh sát Seongdong (Hàn Quốc) đã ra quyết định không truy tố, không chuyển hồ sơ của Kim Soo Hyun trong vụ bị tố cáo vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em sang Viện kiểm sát. Trước đó, tài tử Queen of Tears vướng cáo buộc có mối quan hệ tình cảm với Kim Sae Ron khi cô mới 14 tuổi.

Theo cảnh sát, trong quá trình điều tra, họ tập trung là rõ 2 vấn đề là Kim Soo Hyun có hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô chưa đủ 18 tuổi hay không, và có tồn tại hành vi bóc lột hay xâm hại tình dục trẻ vị thành niên như phía tố cáo đã nêu hay không. Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ cáo buộc cho rằng Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên đều là thông tin sai sự thật, không có căn cứ. Nam diễn viên được xác định không vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em.

Kết luận trên của cơ quan chức năng đồng nghĩa với việc Kim Soo Hyun vô tội, không có mối quan hệ tình cảm vượt quá giới hạn với Kim Sae Ron vào năm cô 14 tuổi. Đây được cho 1 chiến thắng pháp lý có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Kim Soo Hyun khi làm rõ được cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến trẻ vị thành niên, đồng thời chứng minh tài tử không có hành vi vi phạm pháp luật. Điều này sẽ giúp con đường trở lại giới giải trí của nam diễn viên thuận lợi hơn, không còn bị dư luận gièm pha, nghi ngờ có hành vi sai trái với Kim Sae Ron.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận không có căn cứ chứng minh Kim Soo Hyun từng hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời các cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục trẻ em là sai sự thật. Ảnh: X.

Trước đó, vào tháng 5/2025, gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cùng YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu Viện Garo Sero - đã nộp đơn tố cáo Kim Soo Hyun. Trong đơn, phía gia đình cáo buộc nam diễn viên đã có mối quan hệ tình ái với Kim Sae Ron từ năm 2014, thời điểm nữ diễn viên mới học lớp 8, khoảng 14 tuổi. Họ cho rằng Kim Soo Hyun đã ép Kim Sae Ron thực hiện các hành vi không phù hợp, từ đó cấu thành hành vi xâm hại trẻ vị thành niên. Để củng cố lập luận, Kim Se Ui và luật sư đại diện từng tổ chức họp báo, công bố một đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron và một người quen sống tại bang New Jersey (Mỹ).

Trong đoạn ghi âm, người được cho là Kim Sae Ron nói rằng lần đầu phát sinh với "người đó" diễn ra vào kỳ nghỉ đông năm lớp 8. Nội dung này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem là "bằng chứng" quan trọng nhằm buộc tội Kim Soo Hyun. Tuy nhiên, theo Dispatch, quá trình giám định của cơ quan chức năng sau đó đã đưa đến kết quả hoàn toàn khác. Viện Khoa học Điều tra thuộc Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc xác định giọng nói được cho là của Kim Sae Ron trong đoạn ghi âm đã bị tạo dựng bằng công nghệ AI.

Cơ quan giám định cho biết phân tích dải tần số âm thanh cho thấy đoạn ghi âm có dấu hiệu chỉnh sửa và không phải giọng nói thật của cố diễn viên. Không chỉ vậy, nhân vật được giới thiệu là "người quen ở New Jersey" cũng không thể xác minh danh tính. Cảnh sát cho biết chưa thể xác nhận người này có thực sự tồn tại, từng gặp Kim Sae Ron hay không, đồng thời cũng không loại trừ khả năng giọng nói còn lại trong đoạn ghi âm cũng được tạo bằng AI. Dù vậy, Kim Se Ui vẫn nhiều lần khẳng định đoạn ghi âm là thật và tuyên bố đã trực tiếp sang New Jersey (Mỹ) để xác minh thông tin.

File ghi âm Kim Se Ui cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên được xác định là do AI tạo ra. Ảnh: X.

Sau khi những nội dung tiêu cực về đời tư của Kim Soo Hyun từng được Viện Garo Sero đăng tải bị xác định là không có căn cứ, Kim Se Ui đã bị cảnh sát truy tố với cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật, nhằm bôi nhọ tài tử và hủy hoại danh dự của nam diễn viên hạng S. Kim Se Ui đã bị bắt giữ từ ngày 23/6 và hiện bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Seoul. Phiên tòa đầu tiên của vụ án dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8.

Do đó, những diễn biến mới liên quan cuộc chiến pháp lý giữa Kim Soo Hyun và Kim Se Ui đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng Hàn Quốc. Nếu các kết luận điều tra được giữ nguyên trong quá trình tố tụng, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp Kim Soo Hyun gỡ bỏ một trong những cáo buộc nghiêm trọng nhất từng nhắm vào anh. Hiện, phía Kim Soo Hyun chưa lên tiếng sau thông tin về quyết định không truy tố của cảnh sát. Trong khi đó, vụ án liên quan đến Kim Se Ui vẫn sẽ tiếp tục được xem xét theo quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Kim Se Ui - kẻ thù số 1 của Kim Soo Hyun - đã bị bắt giam. Ảnh: X.

Nguồn: Nate