1 thứ lộ ra trên điện thoại của Hari Won khiến Trấn Thành hỏi thẳng: "Chồng em hay bồ em?"

Hari Won thẳng thắn thừa nhận là fan cuồng của chàng trai này.

Mới đây, Hari Won đăng tải vlog chuyến đi náo loạn miền Tây cùng bạn thân. Trong lúc ghi lại những hoạt động đời thường, nữ ca sĩ gây chú ý khi để lộ màn hình điện thoại có hình nền là nam diễn viên Trương Lăng Hách. Chi tiết tưởng chừng rất nhỏ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, cư dân mạng còn trêu ghẹo Hari Won si mê Trương Lăng Hách hơn cả chồng.

Hari Won thoải mái công khai màn hình điện thoại là ảnh Trương Lăng Hách

Bên dưới bình luận, Hari Won vui vẻ thừa nhận thần tượng nam diễn viên Trung Quốc. Cô cũng tiết lộ chồng đã nhìn thấy và chất vấn vợ: "Chồng em hay bồ em?". Har Won từ lâu nổi tiếng là người có tính cách hài hước và thường xuyên tương tác với người hâm mộ bằng những màn đối đáp duyên dáng. Chuyện cô thoải mái thừa nhận yêu thích một nam thần màn ảnh cũng được nhiều khán giả xem là phản ứng rất bình thường của một "fan girl". Trong khi đó, câu nói của Trân Thành cũng thể hiện sự thoải mái, thậm chí còn chủ động pha trò khi nhắc đến "thần tượng" của vợ, khiến câu chuyện trở nên vui vẻ và nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cư dân mạng.

Hari Won tiết lộ bị Trấn Thành chất vấn khi để ảnh nền là chàng trai khác

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, là một trong những nam diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu chiều cao khoảng 1,88 m cùng gương mặt điển trai, anh gây chú ý qua nhiều bộ phim như Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng, Độ Hoa Niên hay gần đây là Yêu Em, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, Trương Lăng Hách còn được khán giả yêu mến bởi xuất thân là "học bá" ngành Kỹ thuật điện trước khi bén duyên với diễn xuất.

Nhân vật khiến Hari Won công khai si mê ra mặt là đây!

Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won

Hari Won và Trấn Thành đã đồng hành cùng nhau hơn một thập kỷ. Dù không ít lần đối mặt với những tin đồn rạn nứt hay áp lực từ dư luận, cả hai vẫn lựa chọn sát cánh, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Cặp đôi cũng được xem là một trong những cặp vợ chồng hot của Vbiz bởi cách dành sự tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ nhau.

Trên sân khấu, Trấn Thành là MC, diễn viên và đạo diễn đình đám, liên tiếp ghi dấu ấn với loạt phim điện ảnh đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, đưa anh trở thành một trong những đạo diễn thành công nhất phòng vé Việt. Thế nhưng khi trở về nhà, nam nghệ sĩ lại nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi hình ảnh một người chồng hết mực yêu thương và cưng chiều Hari Won. Anh thường xuyên chăm sóc, động viên bà xã, công khai bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội cũng như luôn đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống.

Trấn Thành được công chúng khen là "ông chồng quốc dân" vì cưng chiều Hari Won hết mực

Hari Won nhiều ần chia sẻ cô cảm thấy may mắn khi có Trấn Thành bên cạnh. Cả hai luôn ưu tiên trò chuyện, lắng nghe nhau để giải quyết những khác biệt, thay vì để mâu thuẫn kéo dài. Sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó và thường xuyên khiến khán giả "tan chảy" bởi những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho đối phương.

Cặp đôi có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc sau 10 năm bên nhau

Ảnh: FBNV