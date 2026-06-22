Trấn Thành sợ hãi 1 điều liên quan đến Hari Won, năm nào cũng phải đối mặt

Trấn Thành vừa có chia sẻ mới liên quan đến Hari Won khiến netizen thi nhau xin vía.

Mỗi lần nhắc đến Hari Won, khán giả thường nghĩ ngay đến một cuộc hôn nhân nhiều tiếng cười, những màn tung hứng hài hước và cách Trấn Thành luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho bà xã. Mới đây, Trấn Thành lại bất ngờ thừa nhận có một "nỗi sợ" liên quan đến Hari Won mà năm nào anh cũng phải đối mặt.

Mở đầu bài viết, Trấn Thành khiến dân tình bật cười khi thẳng thắn chia sẻ: "Thật ra hồi nhỏ mê sinh nhật lắm! Nhưng càng lớn càng sợ sinh nhật, nhất là sinh nhật vợ!". Theo Trấn Thành, lý do đầu tiên khiến anh "sợ" chính là chuyện quà cáp. Nam MC cho biết mua quà quá đơn giản thì không được, nhưng mua đúng món vợ thích lại khiến anh "nóng sốt tới nơi". Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn theo lời Trấn Thành lại là việc Hari Won sẽ... lớn thêm một tuổi sau mỗi lần sinh nhật. "Vợ mình sẽ lớn thêm 1 tuổi, mà mình thì chỉ thích vợ mãi trẻ, mãi khỏe, mãi đẹp để ở bên mình lâu dài thôi", Trấn Thành viết.

Trấn Thành bất ngờ tiết lộ sợ sinh nhật vợ, nhưng đọc hết bài đăng mới hiểu khéo nịnh cỡ nào

Không dừng lại ở đó, nam MC còn dành nhiều lời khen có cánh cho bà xã khi tiết lộ bản thân thường xuyên nhận được câu hỏi vì sao Hari Won ngày càng trẻ trung, thậm chí có dấu hiệu "lão hóa ngược". Trước những thắc mắc đó, Trấn Thành đáp lại: "Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi". Trấn Thành còn gọi Hari Won là "trung tâm giải trí mỗi ngày của anh. Trấn Thành cho biết năm nay nữ ca sĩ không được đi ăn chơi mà phải theo hỗ trợ chồng trong quá trình đóng phim. Chính vì vậy, Trấn Thành còn tuyên bố sẽ mua quà "mắc gấp đôi" để bù đắp cho bà xã.

Qua những chia sẻ tưởng chừng chỉ mang tính đùa vui, nhiều người cho rằng Trấn Thành một lần nữa cho thấy sự quan tâm dành cho Hari Won. Phía sau câu chuyện sợ sinh nhật vợ là mong muốn rất đơn giản của nam MC, được nhìn thấy người phụ nữ đồng hành cùng mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc theo năm tháng.

Nam MC cho biết Hari Won ngày càng trẻ trung là do cô được yêu thương mỗi ngày

Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won

Hari Won và Trấn Thành đã đồng hành cùng nhau gần 10 năm, trải qua đủ những cung bậc của hôn nhân, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các giai đoạn đối mặt với áp lực và sóng gió. Suốt hành trình ấy, cả hai vẫn giữ được sự gắn kết nhờ tình yêu, sự thấu hiểu và cách luôn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Sau khi về chung một nhà, Trấn Thành nhiều lần công khai bày tỏ sự trân trọng dành cho bà xã trong các chương trình truyền hình, sự kiện hay những cuộc phỏng vấn. Nam MC không ngần ngại nhắc đến Hari Won như một người bạn đời đặc biệt, luôn mang đến niềm vui và nguồn động lực cho mình. Về phía Hari Won, nữ ca sĩ cũng từng nhiều lần xúc động chia sẻ về người chồng tâm lý, chu đáo và luôn khiến cô cảm thấy được yêu thương, che chở. Chính sự đồng hành bền bỉ ấy đã giúp cặp đôi trở thành một trong những cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ nhất của showbiz Việt.

Trấn Thành và Hari Won không ngần ngại thể hiện tình cảm công khai mỗi khi xuất hiện cùng nhau

Trấn Thành được nhiều người khen là chồng quốc dân, chồng nhà người ta khi thổ lộ: "Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc! Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em! Quyết định vậy đi nha! Cứ sống theo cách em muốn! Thế giới để anh lo". Tâm thư của Trấn Thành gửi đến vợ nhận về hàng trăm nghìn lượt thích, hơn 10 nghìn chia sẻ trên MXH. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ cũng thể hiện sự trầm trồ, ngưỡng mộ với sự tử tế và dịu dàng anh dành cho vợ. Tuy nhiên, mới đây Trấn Thành tiếp tục lên tiếng phủ nhận danh xưng "chồng quốc dân", hé lộ bản thân cũng có những tật xấu chứ không hoàn hảo như những gì mọi người thấy. Trấn Thành lo sợ khi được tâng bốc, khen ngợi quá đà sẽ dễ dẫn đến phản ứng ngược.

Cụ thể, Trấn Thành chia sẻ: "Thật ra tôi không hoàn hảo. Tôi chỉ tử tế với vợ thôi. Tôi cũng đầy tật xấu, cũng đào hoa, cà chớn, cũng này cũng nọ lắm. Tôi không phải chồng quốc dân đâu. Tôi chỉ may mắn hợp với vợ tôi thôi. Đừng bơm tôi quá. Tôi thấy bình luận của mấy bà khen mà tôi nhột quá. Thật ra thương vợ thì có thương nhiều đó! Nhưng tôi cũng đầy tật xấu nha! Mọi người đừng nói tôi như một mẫu hình nhiệm màu của tạo hoá như vậy, tôi bị sợ á. Vô tình hai vợ chồng hợp nhau thôi. Chỉ cần sống chân thành, tử tế và biết điều là ai cũng sẽ được như vậy thôi".

Trấn Thành luôn dành những lời hoa mỹ dành cho Hari Won

Ảnh: FBNV