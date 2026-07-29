Ninh Dương Lan Ngọc "mặt lạnh như băng" bơ đẹp Lê Xuân Tiền tại sự kiện, chuyện gì đây?

Khoảnh khắc cùng xuất hiện tại sự kiện của Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền nhận nhiều bàn tán.

Mới đây, một khoảnh khắc ngắn giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền tại sự kiện mới đây bất ngờ trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán. Chỉ vài giây lướt qua nhau trên thảm sự kiện, cặp đôi từng nhiều lần được "đẩy thuyền" lại vướng nghi vấn có dấu hiệu xa cách, khiến mạng xã hội nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Theo đoạn clip đang chia sẻ, Lan Ngọc xuất hiện tại sự kiện với chiếc váy đen khoét sâu gợi cảm, nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật. Trong lúc di chuyển vào khu vực chụp ảnh, nữ diễn viên đi ngang qua vị trí Lê Xuân Tiền đang đứng. Nam diễn viên liên tục hướng ánh mắt về phía Lan Ngọc, đồng thời khẽ đưa tay tạo nên tổ hợp động tác được cho là như muốn chào hỏi. Tuy nhiên, "ngọc nữ màn ảnh" tiếp tục bước thẳng mà không có bất kỳ tương tác nào, tạo cảm giác như cả hai không hề quen biết.

Khoảnh khắc gây bàn tán giữa Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền (Clip: Multi Network)

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng thái độ của Lan Ngọc khá lạnh lùng, thậm chí đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại của hai diễn viên sau thời gian dài từng được khán giả tích cực "đẩy thuyền". Một số bình luận còn nhận xét nữ diễn viên "bơ đẹp" bạn diễn dù cả hai từng có thời gian hợp tác khá ăn ý.

Không ít ý kiến như: "Định đưa tay chào mà Ngọc lướt luôn", "Nhìn kỳ thật", "Đóng chung bao lần mà gặp nhau lạnh nhạt vậy sao?"... liên tục xuất hiện dưới đoạn clip.

Chưa dừng lại ở đó, một số cư dân mạng lại đặt giả thuyết khác. Theo đó, nhiều netizen theo dõi cặp đôi đã lâu lại nhận định thái độ của cả hai không phải là bơ nhau mà là giống như cố tránh né nhau hơn. Dân tình lý giải rằng trong không gian nhỏ như vậy thì không thể không nhìn thấy nhau, nên việc lướt qua nhau để ít tương tác là để tránh những bàn tán liên quan đến chuyện tình cảm giữa Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền suốt thời gian qua.

Thái độ của cả hai khi lướt qua nhau khiến cư dân mạng đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận suy đoán, nhiều khán giả cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực Lan Ngọc. Theo đó, đoạn clip gây tranh cãi chỉ ghi lại một góc máy và vài giây rất ngắn của sự kiện. Ở những hình ảnh khác được chia sẻ, Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền vẫn thoải mái trò chuyện, cười đùa và tương tác bình thường.

Đặc biệt, trong một số khoảnh khắc, khi nhìn thấy Lê Xuân Tiền, Lan Ngọc còn chủ động gọi nam diễn viên vào chụp ảnh chung cùng các khách mời. Cả hai liên tục cười nói, tạo dáng trước ống kính và không hề thể hiện dấu hiệu căng thẳng như những suy đoán từ đoạn clip đang lan truyền.

Chính vì vậy, không ít cư dân mạng cho rằng việc kết luận hai nghệ sĩ "bơ đẹp" nhau chỉ từ vài giây cắt khỏi tổng thể sự kiện là khá vội vàng. Theo nhiều người, trong môi trường đông khách mời, lịch trình di chuyển gấp gáp và nhiều góc máy khác nhau, việc một nghệ sĩ vô tình không kịp chú ý đến người đối diện là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Màn tương tác tự nhiên giữa Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trong một góc quay khác

Trước những bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội, chiều 29/7, Lan Ngọc cũng có bài đăng lên tiếng về tình huống gây tranh cãi. Nữ diễn viên xưng hô bằng Tư - biệt danh hay gọi trong Running Man Vietnam, đính kèm là dòng trạng thái: "Đừng có dựng tình huống cho Tư nữa, lần sau bất kể gặp ai thân hay mới quen biết Tư cũng tay bắt mặt mừng, Tư hứa. Đừng làm Tư sợ đi event mà".

Ninh Dương Lan Ngọc đăng dòng trạng thái chia sẻ về tình huống tối qua

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền vốn là cặp đôi màn ảnh được nhiều khán giả yêu thích sau khi hợp tác trong loạt phim Gái Già Lắm Chiêu. Ngay từ thời điểm đóng chung, cả hai đã gây sốt nhờ ngoại hình đẹp đôi, những màn tung hứng ăn ý từ trong phim đến ngoài đời. Trong các buổi cinetour, họ thường xuyên sánh đôi, nắm tay, chăm sóc đối phương và không ngại có những cử chỉ thân thiết khiến người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền".

Sau thành công của phim, Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền trở nên thân thiết hơn, thường xuyên được bắt gặp trong các sự kiện hoặc buổi tụ họp bạn bè. Cả hai cũng thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án riêng của đối phương, từ đó khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ tình cảm. Dẫu vậy, cặp đôi chưa lần nào lên tiếng về chuyện hẹn hò, mà chỉ xem nhau như bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền được nhiều fan "đẩy thuyền" trong suốt thời gian dài

Ảnh: Tổng hợp