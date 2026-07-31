Danh tính 3 sao nhí đình dám một thời đồng loạt kết hôn

Trong tâm trí khán giả, dường như Moon Geun Young, Lee Tae Ri và Lee Soo Bin vẫn còn rất nhỏ bé.

Nữ diễn viên Moon Geun Young gần đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với nam diễn viên Jung Pyeong. Cô làm đám cưới kín đáo và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ công chúng. Khi tin tức lan rộng, sự chú ý cũng đổ dồn vào các cựu sao nhí khác - những người từng nổi tiếng khi còn nhỏ và nay đã bắt đầu chương mới trong cuộc đời. Từ "Em gái quốc dân" Moon Geun Young đến Lee Tae Ri và Lee Soo Bin, những người nổi tiếng này đã trưởng thành cùng công chúng, chạm đến trái tim người hâm mộ lâu năm khi họ bắt đầu chương mới trong cuộc sống.

Những ngôi sao nhí từng chiếm trọn trái tim khán giả giờ đã trưởng thành, không chỉ trở thành những diễn viên tài năng mà còn bắt đầu xây dựng gia đình riêng. Người hâm mộ chính là những người đã chứng kiến sự trưởng thành của họ trong nhiều năm qua. Giờ đây, người hâm mộ đã nhiệt liệt hưởng ứng làn sóng tin tức đám cưới gần đây, bày tỏ sự ngạc nhiên và những lời chúc mừng chân thành khi nhận xét về 3 ngôi sao: "Từ khi nào họ lớn nhanh như vậy?".

Hàng loạt cựu sao nhí công bố kết hôn trong thời gian qua. Ảnh: Kbizoom

Moon Geun Young

Vào ngày 29/7, Moon Geun Young đã tự mình tiết lộ tin kết hôn thông qua một bức thư viết tay. Cô viết: “Tôi sắp kết hôn. Tôi đã gặp được người mà tôi muốn cùng bước đi trên con đường đời thay vì cô đơn, người mà tôi muốn chia sẻ những nỗi lo lắng mà trước đây tôi phải gánh chịu một mình, và người có thể khiến tôi mỉm cười ngay cả với những điều nhỏ nhặt nhất. Từ nay trở đi, chúng tôi muốn cùng nhau xây dựng tương lai với tư cách là 2 người chứ không phải 1. Tôi hy vọng các bạn sẽ gửi lời chúc mừng và động viên đến chúng tôi thay vì lo lắng”.

Cô tiếp tục" “Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự ủng hộ mà mọi người luôn dành cho tôi. Tuy bức thư này ngắn gọn, nhưng tôi hy vọng sự chân thành của tôi sẽ đến được với tất cả mọi người. Tôi chân thành chúc mọi người luôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Cũng như mọi người đã yêu thương tôi suốt bao năm qua, tôi sẽ tiếp tục cổ vũ mọi người bằng cả trái tim mình”.

"Em gái quốc dân" đình đám công bố kết hôn. Ảnh: Kbizoom

Chồng của Moon Geun Young là Jung Pyeong - diễn viên nổi tiếng trên sân khấu kịch và nhạc kịch. Jung Pyeong hơn vợ 7 tuổi và ra mắt năm 2007. Theo truyền thông Hàn Quốc, cặp đôi này lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia bộ phim truyền hình Catch the Ghost của đài tvN. Ngoài công việc biểu diễn, anh còn từng tham gia nhóm sáng tác "Bachi" do Moon Geun Young dẫn dắt với vai trò đạo diễn. Chính môi trường nghệ thuật chung được cho là đã giúp cả hai có thêm cơ hội gắn kết.

Khung hình chung hiếm hoi của Moon Geun Young và Jung Pyeong. Ảnh: X

Lee Tae Ri

Lee Tae Ri cũng vừa bắt đầu một chương mới trong cuộc đời bằng việc kết hôn với bạn gái không phải người nổi tiếng. Vào tháng 5, anh đã tổ chức một lễ cưới riêng tư tại Seoul, với sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau buổi lễ, anh bày tỏ lòng biết ơn chân thành, nói rằng: “Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi chuyện vẫn như một giấc mơ, nhưng tôi sẽ đền đáp tất cả những lời chúc phúc và sự ủng hộ mà mọi người dành cho tôi bằng cách tiếp tục thể hiện bản thân tốt hơn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người, và tôi yêu tất cả mọi người”.

Lee Tae Ri lần đầu ra mắt năm 1998 với vai Jung Bae trong bộ phim sitcom kinh điển Soonpoong Clinic của đài SBS, nơi câu nói cửa miệng nổi tiếng “Trời ơi!” đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Sau đó, anh đã xây dựng một sự nghiệp diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim truyền hình như Moon Embracing the Sun, Rooftop Prince, The Beauty Inside và Extraordinary You. Năm 2018, anh đổi nghệ danh từ Lee Min Ho thành Lee Tae Ri, đánh dấu một khởi đầu mới trong sự nghiệp. Sau khi xuất hiện trong chương trình Handsome Trot của đài tvN năm ngoái, hiện anh đang xem xét các lời mời cho dự án tiếp theo của mình.

Cựu sao nhí kết hôn ở tuổi 33. Ảnh: Kbizoom

Lee Soo Bin

Nữ diễn viên Lee Soo Bin cũng đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời thông qua hôn nhân. Giống như Lee Tae Ri, cô đã kết hôn vào tháng 5, tổ chức lễ cưới ngoài trời với người chồng không phải người nổi tiếng tại Bonelli Garden ở Naegok-dong, quận Seocho, Seoul. Chia sẻ về ngày trọng đại, cô nói: “Cảm giác như một giấc mơ. Mặc dù thời tiết nóng bức, nhưng rất nhiều người đã dành thời gian đến chung vui với chúng tôi, và nhiều người khác cũng gửi lời chúc mừng dù đang rất bận rộn. Tôi thực sự muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả mọi người”.

Sinh năm 1996, Lee Soo Bin ra mắt khán giả với vai trò diễn viên vào năm 2001 qua bộ phim truyền hình Mẹ Kế. Từ đó, cô đã khẳng định vị thế của mình trong cả lĩnh vực nhạc kịch và truyền hình, xuất hiện trong các tác phẩm như The Man Who Laughs, Death Note, Mamma Mia!, cũng như các bộ phim truyền hình như Nhật Ký Tự Do Của Tôi, King The Land, DNA Lover...