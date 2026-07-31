Hơn 40 năm gắn bó, cả hai cùng trải qua nhiều cột mốc của cuộc sống.

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những giọng nam chính (tenor) tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ông ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc như Đất nước trọn niềm vui, Bài ca Hồ Chí Minh, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người... Với những đóng góp cho nghệ thuật, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Không chỉ thành công trên sân khấu, NSND Tạ Minh Tâm còn có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo âm nhạc. Ông từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhiệm kỳ 2014-2020. Bên cạnh vai trò ca sĩ, ông còn tham gia dẫn chương trình, làm giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc và góp mặt trong một số bộ phim như Blouse trắng (2002), Nghề báo (2006), Siêu quậy có bầu (2019).

Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, cuộc sống riêng của NSND Tạ Minh Tâm cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Ông và người vợ quá cố bén duyên từ thời còn là sinh viên, đồng hành cùng nhau hơn 40 năm, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống trước khi bà qua đời. Câu chuyện tình yêu son sắt của cả hai nhiều lần khiến công chúng xúc động.

NSND Tạ Minh Tâm là một trong những giọng nam cao tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, cuộc sống riêng của NSND Tạ Minh Tâm cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Ảnh: Tổng hợp

NSND Tạ Minh Tâm và nghệ sĩ Bạch Vân bén duyên từ thời còn là sinh viên. Hơn 40 năm gắn bó, cả hai cùng trải qua nhiều cột mốc của cuộc sống, từ những ngày đầu lập nghiệp cho đến khi nghệ sĩ trở thành một trong những giọng nam cao tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Trong nhiều lần chia sẻ, NSND Tạ Minh Tâm luôn nhắc về bà xã với sự trân trọng, xem bà là người bạn đời, người tri kỷ đã âm thầm đồng hành và tiếp thêm động lực để ông yên tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đầu tháng 7/2026, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật, để lại niềm tiếc thương lớn đối với NSND Tạ Minh Tâm cùng gia đình. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nghẹn ngào đăng lời tiễn biệt, gọi bà là "người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi". Theo chia sẻ của gia đình, nghệ sĩ Bạch Vân đã ra đi thanh thản tại nhà riêng trong vòng tay những người thân yêu.

NSND Tạ Minh Tâm cho biết dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước vì bà lâm bệnh trong thời gian dài, khoảnh khắc phải nói lời vĩnh biệt người bạn đời vẫn là nỗi đau quá lớn. Trong những phút cuối cùng, ông đã ôm và bế vợ trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời vào tháng 7/2026 sau thời gian chống chọi bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Tổng hợp

Trong những phút cuối cùng, ông đã ôm và bế vợ trong vòng tay suốt khoảng nửa giờ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai quen nhau từ thời sinh viên đầu thập niên 1980, khi đó bà học trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Ảnh: Tổng hợp

Sau khi lo chu toàn hậu sự, NSND Tạ Minh Tâm lặng lẽ xây dựng nơi an nghỉ mới cho vợ. Nghệ sĩ nhiều lần có mặt tại khu nghĩa trang để theo dõi quá trình thi công phần mộ. Hình ảnh ông lặng lẽ đứng bên công trình còn dang dở khiến nhiều khán giả xúc động.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, NSND Tạ Minh Tâm cũng nhắc lại những năm tháng vợ chồng cùng nhau gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Ông từng kể cả hai từng chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, cùng vượt qua nhiều khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp. Với nghệ sĩ, sự đồng hành, hy sinh và sẻ chia của nghệ sĩ Bạch Vân là chỗ dựa quan trọng để ông yên tâm theo đuổi con đường ca hát, giảng dạy và cống hiến cho nghệ thuật.

Trước khi lui về chăm lo gia đình, nghệ sĩ Bạch Vân từng có thời gian hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch. Sở hữu gương mặt phúc hậu cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc, bà sớm được đánh giá là gương mặt triển vọng của sân khấu phía Nam. Sau khi tốt nghiệp, nghệ sĩ gia nhập đoàn kịch của NSND Kim Cương và góp mặt trong nhiều vở diễn như: Vực thẳm chiều cao, Bão biển, Người tình trễ xe, Huyền thoại mẹ, Nó là con tôi... Dù chủ yếu đảm nhận các vai phụ, nghệ sĩ vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.