Nam nghệ sĩ lộ clip ngoại tình với mỹ nhân đã có chồng: Bị hủy show hàng loạt, phải trốn về quê lẩn tránh đầy ê chề

Nam nghệ sĩ này "thân bại danh liệt" sau khi bị phanh phui hành vi vụng trộm với nữ diễn viên đã lập gia đình.

PG One từng là cái tên được ca ngợi là rapper trẻ số 1 Trung Quốc, sở hữu sự nghiệp đầy hứa hẹn và lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng, tất cả đã sụp đổ sau khi anh vướng bê bối ngoại tình với Ảnh hậu Lý Tiểu Lộ. Scandal gây chấn động này không chỉ khiến hình ảnh của nam rapper lao dốc mà còn dẫn đến việc anh bị "phong sát" vĩnh viễn, không còn cơ hội hoạt động trong giới giải trí Trung Quốc.

Rapper quốc dân rớt đài vì scandal ngoại tình, lộ 3 clip tình ái rúng động

PG One, tên thật là Vương Hạo, sinh năm 1994 trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Ngay từ nhỏ, anh được cha mẹ kỳ vọng sẽ tập trung học hành, sau này tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, nam rapper lại sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với hip-hop. Thay vì chăm chỉ đến lớp, anh thường xuyên trốn học để cùng bạn bè freestyle và tham gia các buổi rap battle trên đường phố. Từ khi còn học cấp 3, PG One đã bắt đầu tự sáng tác rap, đồng thời xin làm DJ tại các hộp đêm do người thân quản lý để rèn luyện khả năng cảm nhạc và kỹ năng biểu diễn.

Đến năm 18 tuổi, PG One đã trở thành cái tên có tiếng trong cộng đồng underground Trung Quốc và bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi tham gia cuộc thi Iron Mic, chính thức đặt chân vào giới giải trí. Thế nhưng, đúng vào thời điểm sự nghiệp vừa chớm nở, gia đình anh bất ngờ rơi vào cảnh phá sản. Cha mẹ yêu cầu con trai từ bỏ giấc mơ nghệ thuật để tìm một công việc ổn định, tự lo cho cuộc sống. Không muốn từ bỏ đam mê, PG One đã kiên quyết xin gia đình cho mình thêm một năm để theo đuổi con đường rapper.

PG One nổi đình nổi đám giới underground Trung Quốc từ năm 18 tuổi. Ảnh: Sina.

Tháng 3/2015, nam rapper phát hành album đầu tay $o What, đồng thời liên tục cho ra mắt các bản rap solo như Real Talk?, New.P, Phạm Băng Băng, Bình địa tuyến... Những sản phẩm này nhanh chóng giúp anh tạo dựng tên tuổi trong cộng đồng hip-hop nhờ phong cách gai góc, cá tính và kỹ năng rap được đánh giá cao. Sau đó, PG One quyết định bước ra khỏi giới underground để chinh phục khán giả đại chúng khi ghi danh tham gia The Rap of China - chương trình âm nhạc về rap đầu tiên tại Trung Quốc. Với ngoại hình điển trai, phong thái biểu diễn tự tin cùng kỹ năng làm chủ sân khấu ấn tượng, anh nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất mùa giải.

Chung cuộc, PG One và GAI cùng được trao danh hiệu quán quân sau màn cạnh tranh ngang tài ngang sức, do ban giám khảo không thể tìm ra người chiến thắng tuyệt đối. Chiến thắng này đưa tên tuổi PG One vụt sáng thành hiện tượng của giới giải trí Trung Quốc. Anh không chỉ trở thành thủ lĩnh mới của Hồng Hoa Hội - một trong những câu lạc bộ rap có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc thời điểm đó, mà còn được xem là đại diện tiêu biểu cho thế hệ rapper trẻ của Cbiz. Thời kỳ đỉnh cao, PG One sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, trong đó có không ít ngôi sao đình đám như Phạm Băng Băng, Mã Tô hay Lý Tiểu Lộ cũng công khai dành sự yêu thích cho nam rapper sinh năm 1994.

PG One là rapper trẻ triệu view, sở hữu nhiều bản hit và có lượng fan đông đảo. Ảnh: Sohu.

Đến năm 2017, sự nghiệp đang trên đỉnh cao của PG One sụp đổ. Anh bị báo giới phanh phui bê bối ngoại tình với Lý Tiểu Lộ - vợ của tài tử Giả Nãi Lượng. Đáng lên án hơn cả là vào thời điểm đó, PG One và nam diễn viên Giả Nãi Lượng vốn có mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí đã kết nghĩa anh em chí cốt. Nam rapper thường xuyên qua lại, tụ tập ăn uống với vợ chồng Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là PG One lại vụng trộm với vợ của đàn anh thân thiết.

Sau khi bê bối bùng nổ, 3 đoạn video ghi lại những khoảnh khắc thân mật như ôm hôn, dựa đầu vào vai nhau như 1 cặp tình nhân thực thụ của PG One và Lý Tiểu Lộ đã rò rỉ khắp MXH, khiến làn sóng phẫn nộ của dư luận càng thêm dữ dội.

PG One ngoại tình với Lý Tiểu Lộ sau lưng đàn anh kết nghĩa Giả Nãi Lượng. Ảnh: Sohu.

Bằng chứng ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và PG One do truyền thông Trung Quốc công bố ngày 31/12/2017. Ảnh: Sina.

Danh tiếng Lý Tiểu Lộ và tình trẻ rapper kém 12 tuổi hoàn toàn sụp đổ khi họ lộ clip hôn môi tình tứ. Ảnh: Weibo.

Những khoảnh khắc riêng tư của cặp sao vụng trộm khiến khán giả phẫn nộ, tức đến sôi máu. Ảnh: Weibo.

Vụ bê bối đã khiến PG One rơi từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu chỉ trong thời gian ngắn. Từ một rapper đình đám với hàng triệu người hâm mộ, anh trở thành tâm điểm chỉ trích và bị công chúng quay lưng hoàn toàn. Sau khi sự việc gây chấn động, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã đưa PG One vào danh sách những nghệ sĩ có hình ảnh lệch chuẩn, không phù hợp để tạo ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ, đồng thời cấm anh xuất hiện trên các nền tảng truyền thông đại chúng.

Lệnh "phong sát" đã kéo theo hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng đối với sự nghiệp của nam rapper. Nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn đồng loạt hủy show, các thương hiệu chấm dứt hợp tác và xóa tên anh khỏi mọi chiến dịch quảng bá. Tại nhiều địa điểm công cộng, poster có hình PG One cũng bị che kín hoặc tháo dỡ hoàn toàn. Bên cạnh đó, các ca khúc bị đánh giá có nội dung phản cảm của anh lần lượt biến mất khỏi những nền tảng nghe nhạc lớn như QQ Music, NetEase Music hay Xiami Music. Theo truyền thông Trung Quốc, PG One còn phải bồi thường khoảng 1,5 triệu USD (tương đương hơn 38 tỷ đồng) cho các đối tác vì vướng scandal đời tư nghiêm trọng. Không dừng lại ở đó, bê bối của anh còn kéo theo sự lao đao, tan rã của câu lạc bộ rap Hồng Hoa Hội.

PG One bị cấm sóng ở showbiz Trung Quốc sau khi dính bê bối đời tư nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

BTC sự kiện dùng vải đen che hình ảnh của PGone, đồng thời thông báo hủy show với nam rapper. Ảnh: Sina.

Cuộc sống chật vật, ê chề sau bê bối

Trước sức ép lớn từ phía dư luận, bị đồng nghiệp lẫn những người anh em thân thiết quay lưng cho đến việc lâm cảnh nợ nần sau khi dính scandal rúng động, PG One xóa hết tất cả bài đăng trên trang cá nhân, nhấn nút "unfollow" Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng rồi bỏ về quê lánh bão. Thời điểm ấy, nam rapper được cho biết gặp khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, sức khỏe kiệt quệ. Sau khi về quê, anh bị bắt gặp cúi gằm mặt khi đi ăn với thần sắc tiều tụy, thiếu sức sống và thậm chí bật khóc khi thấy người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán về bê bối ngoại tình của mình.

PG One cúi gằm mặt trên chuyến tàu về quê. Ảnh: Sina.

Nam rapper khóc lóc sụt sùi bên bàn ăn khi nghe thấy người xung quanh bàn tán về mình. Ảnh: Sina.

Tháng 8/2019, anh "lách luật" xin biểu diễn ở 1 quán bar tại Tây An (Trung Quốc) sau thời gian dài ở ẩn. Tuy nhiên, PG One chỉ biểu diễn được khoảng 10 phút đã bị đuổi khỏi sân khấu. Theo lời kể của nhân viên tại quán bar, nam rapper che kín mặt, rời đi trong sự ê chề. Chủ quán khi đó phải liên tục nài nỉ khách đừng đăng tải video về buổi trình diễn của PG One lên mạng vì lo sợ bị cơ quan chức năng xử phạt.

Không từ bỏ, tháng 4 vừa qua, PG One mở 1 tài khoản MXH mới mang tên "Vương Duy Sở Chos1npm Studio" và đăng đoạn video nhá hàng ca khúc mới. Trong video, nam rapper trực tiếp lộ diện để quảng bá, đồng thời trích lời bài hát làm chú thích: "Mong rằng mỗi ngày bạn đều có thể chạy theo điều mình yêu thích. Tôi không thể hít thở trong thế giới không có em..." . Thế nhưng, video nhá hàng ca khúc mới của PG One đã bị nền tảng gỡ bỏ ngay lập tức với lý do "nhận được số lượng lớn khiếu nại và tố cáo từ người dùng". Tài khoản MXH mới của nam rapper cũng bị khóa chỉ trong chưa đầy 24h.

Do bít cửa trở lại Cbiz, đến đi hát quán bar và phát hành nhạc số cũng không được, PG One đành phải chuyển sang bán hàng online cũng như nhận show ở nước ngoài như Bắc Mỹ, Australia, Anh, Malaysia... để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ.

PG One cố quay lại Cbiz hậu bê bối, nhưng bất thành. Anh bị cấm biểu diễn kể cả quán bar, nhạc mới vừa tung trailer đã bị "chặn đường" phát hành. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu