285 tỷ đồng tình phí Lisa (BLACKPINK) nhận sau chia tay tỷ phú?

Mối quan hệ của Lisa và Frédéric Arnault tan vỡ vì xuất hiện của "người thứ ba".

Thời gian qua, thông tin Lisa (BLACKPINK) "đường ai nấy đi" với thiếu gia Frédéric Arnault liên tục trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dù nữ idol sinh năm 1997 không lên tiếng xác nhận, nhưng những động thái phũ phàng từ đôi bên cho thấy chuyện tình này đã chấm dứt. Đến ngày 1/8, tờ Sohu gây xôn xao khi cho biết mối quan hệ của Lisa và Frédéric Arnault kết thúc không hề êm đẹp.

Đầu tháng 1 năm nay, cặp đôi đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Nguyên nhân là Lisa phát hiện Frédéric Arnault tán tỉnh cô gái khác. Đối tượng mà cậu ba nhà tỷ phú phải lòng là 1 nữ influencer xinh đẹp người Đức. Ban đầu, Lisa đã cố gắng làm mọi cách cứu vãn mối quan hệ. Thế nhưng, khi nhìn thấy sự chán chường và không muốn hàn gắn của Frédéric Arnault, cô đành ngậm ngùi buông tay, rời khỏi nước Pháp.

Mối quan hệ của Lisa và Frédéric Arnault kết thúc vì thiếu gia này phải lòng người khác. Ảnh: X.

Không chỉ bị cắm sừng và ruồng bỏ, Lisa còn nhận thêm đòn đau từ gia đình bạn trai tỷ phú. Khi biết tin Frédéric Arnault "đá" Lisa, nhiều thành viên trong gia tộc tài phiệt đã đồng loạt hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của nữ ca sĩ. Frédéric Arnault và cha mẹ anh cũng vạch rõ mối quan hệ với Lisa. Họ đã dừng hậu thuẫn, không còn làm chỗ dựa cho sự nghiệp của em út nhóm BLACKPINK ở thị trường giải trí Âu - Mỹ.

Trong đó, suất biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026 được coi là khoản tình phí mà thiếu gia tỷ phú đền bù cho việc phản bội Lisa. Theo tờ The Sun, Lisa đã "bỏ túi" khoảng 9 triệu bảng Anh (khoảng 285 tỷ đồng) sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Frédéric Arnault giúp Lisa có được suất trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Đây được xem như khoản tình phí đền bù cho em út nhóm BLACKPINK. Ảnh: Getty Images.

Với việc Frédéric Arnault ngừng chống lưng, con đường hoạt động ở thị trường giải trí Âu - Mỹ của nữ ca sĩ trong thời gian tới được đánh giá gặp nhiều khó khăn với hợp đồng và tài nguyên chẳng còn dồi dào như trước. Theo các nguồn tin, Lisa hiện đã chuyển sang xây dựng hình tượng 1 người phụ nữ trưởng thành, độc lập sau đổ vỡ tình cảm. Bản thân nữ ca sĩ đang sử dụng mọi mối quan hệ cá nhân đã xây dựng được trong lúc yêu đương với Frédéric Arnault để duy trì hoạt động ở thị trường giải trí Âu - Mỹ.

Lisa từ nay phải tự lực cánh sinh để bám trụ ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Ảnh: Instagram.

Lisa đã có bạn trai mới?

Lisa - Frédéric Arnault lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Dù vậy, họ chưa 1 lần nào xác nhận chuyện tình cảm.

Thời gian qua, Lisa - Frédéric Arnault lộ rõ nhiều dấu hiệu đã âm thầm đường ai nấy đi. Hơn 1 năm qua, Frédéric Arnault và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Đến tháng 4 vừa qua, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, thiếu gia này còn được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Nhiều bằng chứng cho thấy Lisa và bạn trai tỷ phú đã đường ai nấy đi. Ảnh: X.

Đến ngày 21/7 vừa qua, Lisa được cho là đã có động thái ngầm xác nhận chuyện chia tay bạn trai tỷ phú sau 3 năm hẹn hò bằng 1 chiếc ốp điện thoại. Cô không còn sử dụng mẫu ốp lưng điện thoại của thương hiệu MAISON de SABRÉ với dòng chữ "F.A." - viết tắt cho tên Frédéric Arnault.

Thay vào đó, Lisa chuyển sang dùng chiếc ốp mới có in hai chữ cái "L.M." - được cho là viết tắt tên thật Lalisa Manobal. Chính sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ này của nữ ca sĩ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Không ít người cho rằng đây là động thái công khai độc thân của Lisa. Việc nữ ca sĩ sinh năm 1997 tháo bỏ chiếc ốp lưng khắc tên bạn trai, đổi sang mẫu khác khắc tên mình cho thấy cô đã hoàn toàn dứt tình, bắt đầu "xóa sổ" Frédéric Arnault khỏi cuộc đời.

Hiện tại, Lisa đã dùng ốp lưng điện thoại mới, được cho là khắc tên của cô. Ảnh: X.

Không chỉ vậy, từ đầu tháng 7, Lisa đã vướng nghi vấn hẹn hò với tài tử Thái Lan Blue Pongtiwat. Tờ Thairath cho biết Blue Pongtiwat sinh năm 2000, kém Lisa 3 tuổi. Anh có ngoại hình điển trai và sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Lisa và Blue Pongtiwat quen biết nhau từ năm 2016, trước khi Lisa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK.

Theo tờ 163 tìm hiểu được, sau 10 năm quen biết, Lisa và Blue Pongtiwat gần đây đã từ tình bạn phát triển thành tình yêu. Thời gian gần đây, nam thần xứ chùa Vàng liên tục bị bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Vào ngày 10/7 vừa qua, Blue Pongtiwat được bắt gặp ăn tối thân mật với bố mẹ Lisa. Không chỉ vậy, anh còn được trông thấy đi mua sắm cùng chị họ của nữ idol. Chính chi tiết này khiến không ít cư dân mạng cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã vượt xa mức bạn bè thông thường. Trước những nghi vấn tình ái ầm ĩ MXH, Lisa và Blue Pongtiwat vẫn giữ im lặng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Lisa đã từ tình bạn phát triển thành tình yêu với nam diễn viên Blue Pongtiwat. Ảnh: X.

Nguồn: Sohu, Sina