Tóm dính Lisa (BLACKPINK) say sưa hẹn hò cậu bạn thân 10 năm khắp nơi

Công chúng hiện đang nín thở chờ đợi động thái tiếp theo từ Lisa (BLACKPINK).

Gần đây, Lisa (BLACKPINK) liên tục dính tin hẹn hò với nam tài tử điển trai Thái Lan Blue Pongtiwat kém cô 3 tuổi hậu chia tay CEO Frédéric Arnault. Theo nguồn tin, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan trong suốt thời gian qua. 2 người họ không chỉ đi ăn, đi mua sắm cùng nhau mà còn nhiều lần xuất hiện ở các buổi gặp mặt với các thành viên trong gia đình. Được biết, Lisa và Blue Pongtiwat quen biết nhau từ năm 2016, trước khi nữ thần tượng chính thức ra mắt cùng BLACKPINK.

Trong diễn biến mới nhất, Lisa - Blue Pongtiwat dường như vừa tiếp tục đưa mối quan hệ giữa họ nâng lên 1 tầm cao mới. Trước đó, cặp đôi tin đồn chỉ được bắt gặp đi ăn uống, mua sắm ở Thái Lan, nhưng tới nay 2 người thậm chí đã cùng tận hưởng những chuyến đi chơi ở bên ngoài lãnh thổ xứ chùa vàng.

Cụ thể, trong sáng 1/8, tờ Koreaboo đưa tin Lisa - Blue Pongtiwat vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng xuất hiện bên nhau ở Hong Kong (Trung Quốc). Không chỉ công bố hình ảnh tóm dính cặp đôi tin đồn, người đăng bài còn gửi lời chúc phúc tới Lisa: “Có người vừa bắt gặp Lisa ở Hong Kong (Trung Quốc), còn chàng trai đi cùng có lẽ là Blue Pongtiwat. Lúc đầu chỉ nghĩ họ là bạn thân vì thấy gặp nhau suốt lúc ở Thái, nhưng lần này lại đi nước ngoài cùng nhau như vậy thì tôi phải có cách nhìn khác về mối quan hệ này thôi. Nếu họ thực sự là 1 đôi thì tôi cũng lấy làm mừng lắm, rất muốn Lisa được hạnh phúc, và quan trọng nhất là Blue Pongtiwat nhìn đẹp trai dã man luôn ấy”.

Lisa được cho là vừa tận hưởng buổi hẹn hò với Blue Pongtiwat ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: X

Thời gian qua, Lisa và “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat kém 3 tuổi liên tục được bắt gặp đi chung với nhau, khiến tin đồn hẹn hò giữa họ rộ lên không ngừng. Ban đầu, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Cảnh tượng Blue Pongtiwat xuất hiện bên Lisa như hình với bóng trong cuộc sống đời thường suốt thời gian qua đã khiến công chúng nhận định, nữ idol đang say sưa, đắm chìm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” kém 3 tuổi. Ngoài ra, việc nữ thần tượng sinh năm 1997 liên tục xuất hiện cùng với nam thần xứ Thái còn được cho là nhằm vạch rõ ranh giới với bạn trai cũ - CEO Frédéric Arnault và để vị thiếu gia người Tây này hết đường níu kéo cô.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Lisa vẫn chưa có động thái phản hồi về nghi vấn nữ ca sĩ đang hẹn hò, say đắm trong tình yêu bên “hồng hài nhi” Blue Pongtiwat.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Blue Pongtiwat đi mua sắm cùng Lisa trong bầu không khí vui vẻ. Ảnh: Sina

Sau đó, Lisa lại lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X

Chưa hết, Lisa - Blue Pongtiwat còn đi mua sắm, dạo phố cùng nhau. Ảnh: X

Blue Pongtiwat sinh năm 2000, gây ấn tượng mạnh với nụ cười tỏa nắng, sóng mũi thẳng tắp và chiều cao 1m83. Anh từng tỏa sáng ở nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn như Mùa Hè Của Hồ Ly bản Thái, Lồng Nghiệp Chướng, Dì Ơi Đừng Có Bồ,... Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Lisa và tài tử điển trai Blue Pongtiwat gây chú ý lớn bởi lẽ nữ ca sĩ đình đám được cho là đã chia tay tỷ phú Frédéric Arnault cách đây không lâu. Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa - CEO Frédéric Arnault đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo truyền thông xứ Trung, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Và theo tìm hiểu mới nhất của tờ Sohu vào ngày 29/6, lý do tan vỡ của Lisa và Frédéric Arnault có liên quan đến gia tộc giàu có của thiếu gia này. Vợ chồng ông trùm thời trang Bernard Arnault luôn giữ thái độ thận trọng, soi xét kỹ lưỡng, cân nhắc thiệt hơn với các cô bạn gái có xuất thân bình dân của con trai. Họ cho phép Frédéric Arnault yêu đương tự do, đồng ý để Lisa tham gia vào các hoạt động của gia tộc, nhưng không sẵn sàng mở rộng cửa nhà để em út nhóm BLACKPINK đặt chân vào với tư cách dâu hào môn. Đặc biệt là sau khi Lisa chấp nhận biểu diễn tại quán bar thoát y Crazy Horse và bị tẩy chay diện rộng, mối quan hệ giữa cô, bạn trai và gia đình tài phiệt của Frédéric Arnault dần xuất hiện khoảng cách ngày càng lớn. Lối sống và quan điểm của Lisa có sự khác biệt rất lớn với gia tộc LVMH.

Gia tộc của Frédéric Arnault cũng đánh giá Lisa không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Thậm chí Frédéric Arnault còn bị điều tiếng dùng quyền lực, tiền bạc của gia đình để hậu thuẫn cho sự thăng tiến của Lisa ở thị trường giải trí Âu - Mỹ. Những tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật của nữ idol bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt. Trước sự phản đối gay gắt của gia đình, Frédéric Arnault đã chủ động chia tay Lisa. Theo tờ Sohu, với việc bị cha mẹ bạn trai từ chối, Lisa không có cơ hội nào để hàn gắn với Frédéric Arnault.

Chuyện tình của Lisa và thiếu gia nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới được cho là đã chính thức khép lại. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo