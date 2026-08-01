Jennie (BLACKPINK) cứ thế này thì ai mà chịu nổi!

Mỗi lần Jennie bước lên sân khấu, công chúng lại có thêm một chủ đề để bàn luận: từ thời trang, thần thái, âm nhạc cho đến từng biểu cảm nhỏ nhất.

Sân khấu âm nhạc toàn cầu chưa bao giờ hạ nhiệt hay thiếu đi những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng để khiến cả truyền thông quốc tế lẫn mạng xã hội đồng loạt "đứng ngồi không yên" như cách Jennie (BLACKPINK) vừa làm thì quả thực hiếm có khó tìm. Mới đây, nữ thần tượng toàn cầu đã chung sân khấu với ban nhạc Tame Impala, lần đầu tiên trình diễn live bản hit Dracula trước hàng vạn khán giả. Âm nhạc đã thăng hoa, nhưng điều khiến người ta phải trầm trồ chính là tạo hình mang tính biểu tượng của cô nàng.

Xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, Jennie lập tức biến không gian thành sàn diễn thời trang cao cấp của riêng mình. Cô diện một thiết kế vintage hiếm đến từ nhà mốt lừng danh Betsey Johnson ra mắt từ năm 1999. Đây là một tuyệt tác thời trang mang hơi thở đồ ngủ cao cấp với sự pha trộn táo bạo giữa chất liệu ren đen và sắc hồng gợi cảm. Không dừng lại ở trang phục, Jennie còn vô cùng tinh tế khi kết hợp cùng kiểu tóc rối bồng bềnh và lớp trang điểm sắc sảo.

Jennie lần đầu trình diễn bản hit Dracula cùng ban nhạc Tame Impala. Clip: X

Jennie như hóa thân thành ma cà rồng đẹp ma mị trên sân khấu. Ảnh: Instagram

Cô diện trang phục hơi thở đồ ngủ cao cấp với sự pha trộn táo bạo giữa chất liệu ren đen và sắc hồng gợi cảm.

Kiểu tóc rối bồng bềnh và lớp trang điểm sắc sảo càng tôn lên vẻ ma mị. Ảnh: Instagram

Thiết kế tôn trọn thân hình gợi cảm của Jennie. Ảnh: Instagram

Đây là thiết kế vintage hiếm đến từ nhà mốt lừng danh Betsey Johnson ra mắt từ năm 1999. Ảnh: Instgram

Tất cả khiến Jennie hiện lên như một "nàng ma cà rồng" quyến rũ đúng với tinh thần của Dracula . Không chỉ trên sân khấu, những hình ảnh hậu trường được cô chia sẻ cũng nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Sự gợi cảm của nữ ca sĩ đến từ thần thái, cách cô làm chủ sân khấu và sự tự tin trong từng chuyển động. Với chiều cao khoảng 1,63 m - khá khiêm tốn nếu so với nhiều ngôi sao Âu Mỹ - Jennie vẫn luôn được xem là một trong những biểu tượng sexy hàng đầu của Kpop. Bí quyết nằm ở tỷ lệ cơ thể cân đối, gu thời trang tinh tế và khả năng biến mọi bộ trang phục thành dấu ấn cá nhân.

Ảnh: Instagram

Lớp trang điểm ấn tượng càng khiến Jennie thêm ma mị và quyến rũ. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Jennie gợi cảm bất chấp chiều cao. Ảnh: Instagram

Tất nhiên, màn trình diễn lần này cũng không hoàn toàn chỉ nhận về lời khen. Trên các diễn đàn, một bộ phận khán giả cho rằng phần hát live của Jennie vẫn còn gây tranh cãi. Dẫu vậy, điều thú vị là những tranh luận ấy dường như không làm lu mờ sức hút của Jennie. Ngược lại, cô tiếp tục chứng minh khả năng trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi đâu mình xuất hiện. Mỗi lần Jennie bước lên sân khấu, công chúng lại có thêm một chủ đề để bàn luận: từ thời trang, thần thái, âm nhạc cho đến từng biểu cảm nhỏ nhất. Đó là thứ "quyền lực ngôi sao" không phải nghệ sĩ nào cũng sở hữu.

Jennie luôn rất... Jennie. Không cố gắng trở thành một bản sao của bất kỳ ai, cô xây dựng hình ảnh bằng cá tính riêng: thời thượng, táo bạo nhưng vẫn sang trọng. Từ những bộ đồ sân khấu, trang phục sân bay đến các chiến dịch thời trang cao cấp, nữ thần tượng luôn biết cách tạo xu hướng thay vì chạy theo xu hướng. Chính điều đó giúp cô duy trì vị thế biểu tượng phong cách suốt nhiều năm qua.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Mỗi lần Jennie bước lên sân khấu, công chúng lại có thêm một chủ đề để bàn luận: từ thời trang, thần thái, âm nhạc cho đến từng biểu cảm nhỏ nhất. Ảnh: Instagram

Jennie Kim sinh ngày 16/1/1996 tại Hàn Quốc. Cô từng có nhiều năm học tập tại New Zealand trước khi trở về quê hương để theo đuổi giấc mơ ca hát. Năm 2010, Jennie gia nhập YG Entertainment với tư cách thực tập sinh và trải qua gần 6 năm rèn luyện trước khi chính thức ra mắt.

Năm 2016, Jennie debut cùng BLACKPINK bên cạnh Jisoo, Rosé và Lisa. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã vươn lên trở thành hiện tượng toàn cầu với hàng loạt bản hit như Boombayah , Whistle , DDU-DU DDU-DU , Kill This Love , How You Like That , Pink Venom hay Shut Down . Jennie đảm nhận vai trò rapper chính, đồng thời là một trong những thành viên có sức hút lớn nhất của nhóm.

Năm 2018, cô phát hành ca khúc solo đầu tay SOLO , đạt thành tích ấn tượng cả trong và ngoài Hàn Quốc. Những năm tiếp theo, Jennie tiếp tục khẳng định vị thế nghệ sĩ solo với nhiều sản phẩm âm nhạc và màn hợp tác quốc tế, đồng thời tham gia diễn xuất trong series Hollywood The Idol . Cô cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang danh giá và là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón.

Jennie có sự nghiệp vô cùng thành công. Ảnh: Instagram

Không quá lời khi nói Jennie là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á hiện nay. Mỗi món đồ cô mặc đều có khả năng tạo nên xu hướng và nhanh chóng "cháy hàng". Phong cách của Jennie liên tục biến hóa giữa nữ tính, cá tính, cổ điển và gợi cảm nhưng luôn giữ được dấu ấn riêng.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Jennie cũng luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Trong suốt sự nghiệp, cô đã hẹn hò với Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS). Sau 1 thập kỷ hoạt động, Jennie vẫn duy trì sức hút hiếm có trong làng giải trí. Mỗi lần xuất hiện đều đủ để tạo nên xu hướng mới, mỗi bộ ảnh đều trở thành chủ đề bàn luận và mỗi màn trình diễn đều khiến công chúng không thể rời mắt.

Jennie không hề suy giảm độ hot sau 1 thập kỷ hoạt động. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram