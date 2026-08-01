Thư Đan Nguyễn xoá bài phốt chồng cũ, có động thái gây hoang mang lúc 3 giờ sáng

Lúc nửa đêm, Thư Đan Nguyễn có hành động khiến công chúng tò mò.

Sau nhiều ngày trở thành tâm điểm bàn tán vì ồn ào hậu ly hôn, Thư Đan Nguyễn tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý với động thái mới trên mạng xã hội. Cụ thể, theo ghi nhận vào rạng sáng 1/8, nữ diễn viên bất ngờ xóa bài đăng dài từng lên tiếng về cuộc hôn nhân đổ vỡ, tố bị bạo lực và xác nhận đã chính thức ly hôn.

Đây là bài viết thu hút lượng tương tác lớn khi Thư Đan lần đầu chia sẻ chi tiết về quãng thời gian sống chung với chồng cũ, những bất ổn tâm lý cũng như quá trình đơn phương ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con. Việc bài đăng bất ngờ "biến mất" khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.

Trên trang cá nhân của Thư Đan Nguyễn chỉ còn bài viết xác nhận ly hôn, còn tâm thư phốt chồng cũ đã "bay màu"

Không chỉ vậy, vào khoảng 3 giờ sáng, nữ diễn viên còn đăng tải một story ngắn trên Instagram khiến nhiều người lo lắng. Trong bức ảnh, Thư Đan sử dụng hình minh họa một cô gái ngồi ôm gối, tựa lưng vào bức tường, ánh mắt hướng lên khoảng không với vẻ đầy tâm trạng. Đáng chú ý, hình ảnh còn xuất hiện chi tiết dây điện cắm vào lưng nhân vật, gợi liên tưởng đến trạng thái kiệt sức, cạn kiệt năng lượng về mặt tinh thần.Story không kèm bất kỳ dòng chia sẻ nào nhưng chính sự im lặng này càng khiến công chúng hoang mang, lo lắng cho tình trạng hiện tại của Thư Đan Nguyễn.

Đáng nói, cùng thời điểm trên, tài khoản được cho là từ chồng cũ Thư Đan Nguyễn cũng đăng ảnh cô, hoài niệm về thời gian trong quá khứ. Hiện động thái xóa bài đăng cùng story xuất hiện lúc rạng sáng của Thư Đan Nguyễn đang tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nữ diễn viên chưa giải thích lý do xóa bài hay chia sẻ thêm về trạng thái tinh thần của mình.

Động thái gây chú ý của Đan Thư Nguyễn lúc gần 3 giờ sáng

Ồn ào của Thư Đan Nguyễn

Nguồn cơn xuất phát từ bảo đăng từ tài khoản được cho là chồng cũ của nữ diễn viên. Ngoài việc cho rằng Thư Đan che giấu chuyện đã lập gia đình và có con để xây dựng hình ảnh khi hoạt động nghệ thuật, anh còn chia sẻ nhiều nội dung được cho là ám chỉ đến một người đàn ông khác chen chân vào hôn nhân của mình, khiến 1 nam ca sĩ bất ngờ bị réo tên.

Sau đó, Thư Đan lên tiếng cho biết cô đã có thời gian phải tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý vì những tổn thương trong cuộc hôn nhân. Người đẹp chia sẻ từng bị chồng cũ nghi ngờ, xúc phạm, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, thậm chí có hành vi bạo lực. Theo lời Thư Đan, cô đề nghị ly thân từ năm 2025, nhiều lần mong muốn ly hôn nhưng không được đồng thuận, đến tháng 7/2026 cả hai mới chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Thư Đan Nguyễn thừa nhận trải qua thời gian bất ổn, phải tư vấn tâm lý trước khi ly hôn

Sau bài đăng của Thư Đan Nguyễn, ngay trong đêm, tài khoản Facebook của chồng cũ cũng có bài viết phản hồi. Anh thừa nhận trong quá trình sống chung đã có những giây phút thiếu kiểm soát dẫn đến tình huống động tay động chân. Tuy nhiên, chồng cũ Thư Đan viết: "Sự dồn nén, uất ức khi bị đối xử bạc bẽo ngay lúc khó khăn nhất đã khiến tôi có những lúc ghen tuông, cãi vã và thiếu kiểm soát. Tôi luôn tự trách mình vì những thiếu sót đó. Nhưng sự gục ngã đó chưa là gì. Điều làm tôi thực sự vỡ vụn là khoảnh khắc tận mắt bắt gặp vợ mình lén lút gọi điện âu yếm với một người đàn ông khác lúc nửa đêm ngay trong chính ngôi nhà của chúng tôi. Niềm tin và mọi giới hạn chịu đựng trong tôi hoàn toàn sụp đổ".

Về những lời tố ngược của Thư Đan Nguyễn, từ chuyện chồng cũ cờ bạc, bỏ bê gia đình cho đến có người thứ ba, tài khoản B.A đáp trả: "Cô ấy ném ra một mớ bòng bong dắt mũi dư luận (tố tôi có người khác, mẹ vợ mang đồ lên casino, tin nhắn vô học 'con là nghiệp'). Tôi thẳng thắn yêu cầu: Đã lên mạng tố nhau thì đưa bằng chứng ra đây! Còn không đưa ra nổi một tấm ảnh hay tin nhắn chứng minh, thì tất cả chỉ là trò vu khống để đóng vai nạn nhân".

Ồn ào của Thư Đan Nguyễn xôn xao dư luận mấy ngày qua

Ảnh: FBNV