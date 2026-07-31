Bạn gái cũ Nguyễn Hùng có động thái lạ sau bài đăng của Thư Đan Nguyễn

Cư dân mạng phát hiện bạn gái cũ của Nguyễn Hùng đã âm thầm làm 1 việc.

Tối 31/7, Thư Đan Nguyễn tiếp tục đăng tải bài viết dài để làm rõ những ồn ào xoay quanh đời tư. Đáng chú ý, nữ diễn viên lần đầu thừa nhận cô và N.H từng có thời gian tìm hiểu sau khi cuộc hôn nhân của cô đã rạn nứt. Tuy nhiên, Thư Đan cho biết mối quan hệ này đã sớm khép lại và không liên quan đến nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn.

Ngay sau chia sẻ trên, cư dân mạng tiếp tục "đào" lại những thông tin liên quan đến Nguyễn Hùng và bạn gái cũ là Tường Vi. Theo đó, vào tháng 3/2026, Tường Vi từng đăng bài xác nhận cả hai đã chia tay sau thời gian gắn bó. Khi ấy, cô chia sẻ: "Tụi mình vẫn là bạn bè tốt sau khi kết thúc. Về những bài viết mình đăng, mình muốn giữ lại một chút kỷ niệm cũng như sự tôn trọng trong mối quan hệ". Đồng thời, cô cũng khẳng định cuộc chia tay không xuất phát từ sự xuất hiện của người thứ ba.

Hồi tháng 3/2026, bạn gái cũ của Nguyễn Hùng đăng thông báo chia tay. Thế nhưng hiện tại bài viết này đã "bay màu" trên trang cá nhân của cô

Tuy nhiên, sau khi tâm thư mới của Thư Đan Nguyễn được đăng tải vào tối qua, một số cư dân mạng phát hiện những hình ảnh liên quan đến Nguyễn Hùng cùng bài viết thông báo chia tay trước đây trên trang cá nhân của Tường Vi đã không còn hiển thị. Động thái này nhanh chóng thu hút nhiều bình luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng đây có thể chỉ là quyết định cá nhân nhằm khép lại chuyện cũ, trong khi số khác tiếp tục đưa ra nhiều suy đoán. Dẫu vậy, Tường Vi chưa lên tiếng giải thích về việc ẩn hoặc xóa các bài đăng này, vì vậy mọi nhận định về nguyên nhân đều chỉ dừng ở mức đồn đoán.

Về phía Nguyễn Hùng, đến thời điểm hiện tại, nam nhạc sĩ vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ mới nào sau bài đăng của Thư Đan Nguyễn. Trong khi đó, những diễn biến xoay quanh câu chuyện giữa các bên vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.

Nguyễn Hùng và Tường Vi từng công khai chuyện yêu đương, kết thúc gây xôn xao

Mối quan hệ giữa Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn

Trước khi liên tục bị cư dân mạng gọi tên trong những đồn đoán gần đây, Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng từng có dịp xuất hiện cùng nhau tại công chiếu bộ phim Cục Vàng Của Ngoại. Theo những hình ảnh được ghi lại, Thư Đan và Nguyễn Hùng cùng đứng tại khu vực chụp ảnh, thoải mái trò chuyện, cười đùa và tạo dáng trước ống kính. Đây cũng là lần đầu hai nghệ sĩ góp mặt trong cùng một dự án điện ảnh. Nếu Thư Đan đảm nhận một vai diễn trên màn ảnh thì Nguyễn Hùng góp giọng với ca khúc nhạc phim, tạo nên màn kết hợp giữa diễn xuất và âm nhạc.

Trong tâm thư mới nhất liên quan đến những ồn ào đời tư, Thư Đan Nguyễn nhắc đến một nhân vật tên N.H. Cụ thể, cô chia sẻ: "Chúng tôi gặp gỡ tại lớp học diễn xuất vào giữa 2025, cả hai đã có sự quý mến, tìm hiểu nhau nhưng đều nhận thức được vấn đề nên sau cùng chúng tôi quyết định dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Việc anh kéo N.H vào câu chuyện này, vì với tên tuổi của tôi thì chưa đủ để cộng đồng mạng chú ý đến lời đăng đàn của anh. Anh đã đăng bài về tôi từ đầu năm nay, đe dọa rồi lại xin lỗi, thao túng để tôi quay lại với anh. Vì anh biết tôi không muốn làm ảnh hưởng bất kỳ ai. Chưa nói đến các hợp đồng của tôi lúc đó, trong thời gian chưa có quyết định ly hôn và phân chia tài sản từ tòa án, nếu phải đền bù khi có khủng hoảng truyền thông, anh sẽ phải gánh trách nhiệm giải quyết con số đó cùng tôi".

Thư Đan Nguyễn thừa nhận có tìm hiểu N.H từ giữa năm 2025

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, quê Gia Lai, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên. Anh là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs và từng được biết đến trong cộng đồng indie trước khi tạo cú bứt phá mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc. Năm 2025 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Nguyễn Hùng khi ca khúc Phép Màu trở thành hiện tượng trên nhiều nền tảng, giúp tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công này, nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn với Còn Gì Đẹp Hơn, bản OST của phim Mưa Đỏ. Liên tiếp sở hữu những ca khúc nhạc phim được yêu thích, Nguyễn Hùng được nhiều người ưu ái gọi là "hoàng tử nhạc phim" của Vpop. Về đời tư, hồi tháng 3 năm nay, bạn gái của Nguyễn Hùng xác nhận cả hai đã chính thức chia tay sau một thời gian gắn bó, đồng thời phủ nhận những tin đồn liên quan đến người thứ ba.

Hiện Nguyễn Hùng vẫn im lặng giữa loạt bàn tán

Ảnh: FBNV