Thư Đan Nguyễn: "Bữa tiệc sinh nhật anh nói với mọi người anh dày công chuẩn bị cho tôi, sau cùng do tôi thanh toán"

Thư Đan Nguyễn đáp trả về hình ảnh trong buổi sinh nhật dấy nhiều ồn ào về hôn nhân.

Tối 30/7, Thư Đan Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải tâm thư dài lên tiếng về loạt ồn ào với chồng cũ đang gây xôn xao mạng xã hội. Trong bài viết, nữ diễn viên lần đầu làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm, quá trình ly thân, ly hôn, phản hồi về nghi vấn với ca sĩ N.H và đưa ra những quan điểm trước các cáo buộc từ phía chồng cũ..

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận của bài đăng, Thư Đan Nguyễn còn trực tiếp nhắc đến một chi tiết từng gây tranh cãi suốt những ngày qua, liên quan đến bữa tiệc sinh nhật năm 2024. Đây cũng là một trong những chi tiết được chồng cũ sử dụng để cho rằng cô cố tình xây dựng hình ảnh độc thân khi hoạt động nghệ thuật.

Thư Đan Nguyễn bị chồng cũ tố diễn vai độc thân dù có gia đình 10 năm

Trước đó, tài khoản Facebook B.A - người tự nhận là chồng cũ của Thư Đan Nguyễn - đăng tải loạt bài viết xoay quanh cuộc hôn nhân của cả hai. Trong đó, anh chia sẻ hình ảnh bữa tiệc sinh nhật của Thư Đan Nguyễn vào năm 2024. Theo bài đăng này, khi B.A đăng tải hình ảnh bữa tiệc lên mạng xã hội, trên bó hoa xuất hiện tấm thiệp ghi dòng chữ "Mừng sinh nhật vợ yêu". Còn từ phía Thư Đan Nguyễn, cô cũng chia sẻ khoảnh khắc tương tự nhưng điểm khác là dòng chữ trên bó hoa được xoá nhoà. Hai bức ảnh được chồng cũ đặt cạnh nhau để so sánh, qua đó tố Thư Đan Nguyễn cố ý photoshop để không lộ chuyện mừng sinh nhật cùng chồng.

Trong tâm thư đáp trả, Thư Đan Nguyễn giải thích: "Cả bữa tiệc sinh nhật anh nói với mọi người anh dày công chuẩn bị cho tôi, sau cùng cũng là do tôi thanh toán. Tôi thấy rất bình thường và vẫn rất hạnh phúc vào thời điểm đó, vì anh đã cất công sắp xếp mọi thứ. Nhưng anh dùng chính bữa ăn đó để nói tôi che giấu tỏ ra độc thân, nếu muốn diễn độc thân tôi đã không đăng luôn chiếc bánh kem có dòng chữ: 'HPBD to the love of my life' và thời điểm đăng ảnh lúc xoá tên tôi nhớ mình đã nói với anh rồi mới xoá".

Thư Đan Nguyễn đáp trả rằng nếu cô muốn giấu sự độc thân đã không đăng tải thêm chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ tình cảm. Ngoài ra nữ diễn viên khẳng định khi xoá dòng chữ trên bó hoa đã có trao đổi với chồng cũ

Những ngày qua, ồn ào đời tư của Thư Đan Nguyễn và chồng cũ gây bàn tán khắp các diễn đàn. Ngoài việc cho rằng Thư Đan che giấu chuyện đã lập gia đình và có con để xây dựng hình ảnh khi hoạt động nghệ thuật, anh còn chia sẻ nhiều nội dung được cho là ám chỉ đến một người đàn ông khác chen chân vào hôn nhân của mình, khiến 1 nam ca sĩ bất ngờ bị réo tên.

Tối 30/7, Thư Đan Nguyễn chính thức lên tiếng giải bày tất cả ồn ào. Nữ diễn viên cho biết từ năm 2019 đến 2022, mâu thuẫn xảy ra nhiều và cô khẳng định nhiều lần bị chồng bạo hành trong mỗi lần cãi vã. Theo lời Thư Đan: "Từ năm 2019 đến 2022, trong nhiều lần cãi vã, anh đã có hành vi bạo lực với tôi. Mỗi lần như vậy đều đi kèm những lời giải thích hoặc đổ lỗi khiến tôi dần tin rằng mình là người sai và việc mình bị đánh là điều mình phải chấp nhận. Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu rằng không có cuộc hôn nhân bình thường nào mà bạo lực lại trở thành điều người bị đánh phải học cách chấp nhận. Đặc biệt khi những hành vi đó còn xảy ra trước mặt bạn bè và người thân".

Đến năm 2025, nữ diễn viên cho biết đã xin được ly thân và chuyển sang ở phòng riêng trong nhà để chuẩn bị tâm lý cho con trước khi chính thức ly hôn và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2026. Về tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ N.H khi vẫn chưa ly hôn, Thư Đan giải thích: "Về phần NH, chúng tôi gặp gỡ tại lớp học diễn xuất vào giữa 2025, cả hai đã có sự quý mến, tìm hiểu nhau nhưng đều nhận thức được vấn đề nên sau cùng chúng tôi quyết định dừng ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Việc anh kéo NH vào câu chuyện này, vì với tên tuổi của tôi thì chưa đủ để cộng đồng mạng chú ý đến lời đăng đàn của anh".

Thư Đan còn tố ngược chồng cũ qua lại với phụ nữ khác trong lúc ly thân

Sau bài đăng của Thư Đan Nguyễn, ngay trong đêm, tài khoản Facebook của chồng cũ cũng có bài viết phản hồi. Anh thừa nhận trong quá trình sống chung đã có những giây phút thiếu kiểm soát dẫn đến tình huống động tay động chân. Tuy nhiên, chồng cũ Thư Đan viết:

"Sự dồn nén, uất ức khi bị đối xử bạc bẽo ngay lúc khó khăn nhất đã khiến tôi có những lúc ghen tuông, cãi vã và thiếu kiểm soát. Tôi luôn tự trách mình vì những thiếu sót đó. Nhưng sự gục ngã đó chưa là gì. Điều làm tôi thực sự vỡ vụn là khoảnh khắc tận mắt bắt gặp vợ mình lén lút gọi điện âu yếm với một người đàn ông khác lúc nửa đêm ngay trong chính ngôi nhà của chúng tôi. Niềm tin và mọi giới hạn chịu đựng trong tôi hoàn toàn sụp đổ".

Về những lời tố ngược của Thư Đan Nguyễn, từ chuyện chồng cũ cờ bạc, bỏ bê gia đình cho đến có người thứ ba, tài khoản B.A đáp trả: "Cô ấy ném ra một mớ bòng bong dắt mũi dư luận (tố tôi có người khác, mẹ vợ mang đồ lên casino, tin nhắn vô học 'con là nghiệp'). Tôi thẳng thắn yêu cầu: Đã lên mạng tố nhau thì đưa bằng chứng ra đây! Còn không đưa ra nổi một tấm ảnh hay tin nhắn chứng minh, thì tất cả chỉ là trò vu khống để đóng vai nạn nhân".

Những đáp trả liên tục từ phía 2 bên đang khiến câu chuyện trở nên rầm rộ khắp các diễn đàn.

Ồn ào hôn nhân của Thư Đan Nguyễn và chồng cũ đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội

Ảnh: Tổng hợp