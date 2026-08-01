Quốc Trường xuất hiện bên con trai 7 tuổi

Hình ảnh của Quốc Trường bên con trai đang nhận được sự quan tâm lớn từ netizen.

Quốc Trường được biết tới là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh Việt. Mới đây, hình ảnh diễn viên Quốc Trường xuất hiện bên Thiên Long - con trai 7 tuổi của Lâm Khánh Chi đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Trong bài đăng mới đây, Lâm Khánh Chi gọi Quốc Trường là "ba nuôi" của Thiên Long và tiết lộ nam diễn viên luôn yêu thương, chiều chuộng cậu bé.

Trong bức hình, Lâm Khánh Chi cùng Quốc Trường và Thiên Long dùng bữa tại một nhà hàng, cùng tạo dáng trước ống kính. Đính kèm khoảnh khắc này, Lâm Khánh Chi viết: "Ba nuôi hứa tài trợ mì cay cho CuBi ăn suốt đời luôn".

Cô cho biết Thiên Long rất mê mì cay và gửi lời cảm ơn Quốc Trường vì luôn yêu thương, chiều chuộng con trai mình. Cô cũng chúc nam diễn viên nhiều sức khỏe, thành công và công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Qua chia sẻ của Lâm Khánh Chi, có thể thấy nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết với Thiên Long.

Lâm Khánh Chi đăng tải hình ảnh bên Quốc Trường và con trai. Cô cho biết nam diễn viên đã nhận Thiên Long làm con nuôi. Ảnh: FBNV

Cô tiết lộ nam diễn viên luôn yêu thương, chiều chuộng cậu bé. Ảnh: FBNV

Con trai của Lâm Khánh Chi chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan và được cô đón về Việt Nam khi còn nhỏ. Trong những năm qua, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của Thiên Long, đồng thời dành nhiều thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con.

Sau khi Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng chia tay, cô là người chủ yếu chăm sóc và nuôi dưỡng Thiên Long. Cậu bé cũng được xem là nguồn động lực lớn để nữ nghệ sĩ cân bằng cuộc sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

Bé Thiên Long - cậu con trai của Lâm Khánh Chi, chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1988 tại Cần Thơ, Quốc Trường sớm bén duyên với nghệ thuật nhưng phải mất nhiều năm hoạt động mới thực sự tạo được dấu ấn. Anh ghi điểm qua loạt phim truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ và Về nhà đi con. Đặc biệt, vai Vũ trong Về nhà đi con đã giúp tên tuổi Quốc Trường phủ sóng rộng rãi, đưa anh trở thành một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh nhỏ.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quốc Trường còn được biết đến với cuộc sống khá dư dả. Anh từng sở hữu căn biệt thự trị giá khoảng 40 tỷ đồng tại TP.HCM. Tại quê nhà Cần Thơ, nam diễn viên cũng xây dựng một căn biệt thự rộng gần 700 m² để dành tặng bố mẹ. Cả hai không gian sống đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng và có diện tích sân vườn rộng rãi.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Quốc Trường còn lấn sân sang kinh doanh và gặt hái nhiều thành công. Anh là chủ chuỗi nhà hàng mì cay được nhiều người trẻ biết đến, đồng thời sở hữu tài sản đáng kể ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, xe sang. Hình ảnh một nghệ sĩ vừa điển trai, thành công trong sự nghiệp vừa có cuộc sống sung túc cũng giúp Quốc Trường duy trì sức hút trong mắt công chúng.