Hyun Bin - Kim Woo Bin đại náo Rồng Xanh 2026: Đẹp trai đến mức nhìn như tượng tạc, Son Ye Jin vắng bóng

Nhiều khán giả nhận xét Hyun Bin - Kim Woo Bin giống như hai phiên bản "hắc công tử - bạch công tử" bước ra từ tiểu thuyết, mỗi người một phong cách nhưng đều sở hữu sức hút khó cưỡng.

Lễ trao giải Truyền hình Rồng Xanh 2026 (Blue Dragon Series Awards) diễn ra vào tối 31/7 tại Hàn Quốc, không chỉ là cuộc đua của những tác phẩm xuất sắc mà còn là "đại tiệc visual" đúng nghĩa. Giữa dàn sao đình đám, hai tài tử Hyun Bin và Kim Woo Bin nhanh chóng trở thành tâm điểm, chỉ với vài bước chân trên thảm đỏ cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Xuất hiện tại sự kiện, Hyun Bin diện suit đen bảnh bao, mái tóc vuốt gọn. Anh gây ấn tượng gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Ở tuổi ngoài 40, tài tử vẫn giữ vững phong độ với vóc dáng săn chắc, thần thái điềm tĩnh cùng ánh mắt sắc lạnh. Không cần những cử chỉ cầu kỳ, chỉ một cái gật đầu hay nụ cười nhẹ của anh cũng đủ khiến truyền thông bùng nổ. Còn Kim Woo Bin lại xuất hiện với bộ suit trắng lịch lãm, tạo nên hình ảnh hoàn toàn đối lập với Hyun Bin. Ông xã Shin Min Ah nổi bật trên thảm đỏ với diện mạo điển trai, chiều cao nổi bật, bờ vai rộng cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu.

Khung hình ghi lại khoảnh khắc Hyun Bin và Kim Woo Bin đổ bộ thảm đỏ Rồng Xanh nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn. Nếu Hyun Bin khiến khán giả liên tưởng đến một "hắc công tử" quyền lực, lạnh lùng thì Kim Woo Bin lại mang khí chất của "bạch công tử" quyến rũ, điển trai hút hồn. Cả hai được nhận xét đẹp bừng sáng với gương mặt góc cạnh, đường nét hoàn mỹ đến mức nhìn còn tưởng bức tượng đang đứng sừng sững giữa sự kiện. Không ít khán giả cho rằng đây là một trong những màn "đọ visual" đáng xem nhất tại Rồng Xanh năm nay.

Hyun Bin gây sốt MXH nhờ visual cực phẩm, phong độ cuốn hút tại Rồng Xanh 2026. Nguồn: X.

Hyun Bin xuất hiện trong bộ suit đen chuẩn quý ông, kết hợp mái tóc vuốt gọn cùng thần thái điềm tĩnh quen thuộc. Ảnh: X.

Tại sự kiện hôm nay, tài tử Hạ Cánh Nơi Anh bảnh bao điển trai tuyệt đối, xứng đáng nam thần hàng đầu showbiz. Ảnh: TV Daily.

Vẻ nam tính, cuốn hút của ông xã Son Ye Jin chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Ảnh: X.

Kim Woo Bin xuất hiện đầy cuốn hút. Nguồn: X.

Kim Woo Bin đại náo thảm đỏ Rồng Xanh diện mạo chuẩn bạch mã hoàng tử. Ảnh: Xportsnews

Nhờ thân hình vạm vỡ, chiều cao khủng và gương mặt điển trai, nam diễn viên càng nổi bật và chiếm trọn spotlight. Ảnh: X.

Trong những khung hình chụp cận, Kim Woo Bin vẫn khoe gương mặt đẹp như tạc tượng, ánh mắt hút hồn, nụ cười tươi rói khiến người xem phải trầm trồ. Ảnh: X.

Kim Woo Bin đang sống trong những ngày vừa thăng hoa sự nghiệp, vừa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: X.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng không khỏi tiếc nuối khi Hyun Bin xuất hiện một mình tại sự kiện, không có bà xã Son Ye Jin đi cùng. Trong khi đó, sau màn lẻ bóng trên thảm đỏ, Kim Woo Bin đã có khoảnh khắc ngại ngùng, mắc cỡ gặp lại vợ Shin Min Ah ở hội trường lễ trao giải. Tại Rồng Xanh 2026, Shin Min Ah tham dự với tư cách người trao giải.

Kim Woo Bin ngại ngùng ngắm nhìn bà xã Shin Min Ah trên sân khấu Rồng Xanh. Ảnh: X

Đáng tiếc hôm nay Son Ye Jin không đồng hành cùng ông xã Hyun Bin tại lễ trao giải danh giá. Ảnh: X.

Nguồn: Naver, Nate