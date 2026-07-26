Nhìn Hyun Bin hiện tại cứ thấy sai sai

Màn lộ diện mới nhất của Hyun Bin đã khiến cho công chúng không khỏi hoang mang.

Trong sáng 26/7, đầu bếp Yoon Joo Mo (Culinary Class Wars mùa 2) vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh được chụp trong buổi gặp gỡ mới đây với Hyun Bin - người mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu. Trong ảnh, nữ đầu bếp họ Yoon không giấu được nụ cười rạng rỡ hạnh phúc khi được xuất hiện bên cạnh idol của mình. Cô cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ cuồng nhiệt dành cho tài tử Hạ Cánh Nơi Anh bằng 1 dòng thông điệp đầy phấn khích trên mạng xã hội: “Chụp hình cùng với anh Hyun Bin, tôi không còn gì để tiếc nuối nữa rồi mọi người ơi”.

Trong hình ảnh gây bão, Hyun Bin diện chiếc áo phông cộc tay màu trắng giản dị kết hợp cùng kính gọng đen. Trước ống kính, tài tử đình đám cũng gây ấn tượng mạnh với thân hình vạm vỡ, săn chắc cùng bắp tay cuồn cuộn, rắn rỏi. Chiếc áo phông trắng càng làm nổi bật lên “bờ vai Thái Bình Dương” vững chãi nam tính cùng khuôn ngực nở nang của nam nghệ sĩ 8X.

Khác với vẻ ngoài chải chuốt trên màn ảnh hay tại các sự kiện thảm đỏ, nam diễn viên sinh năm 1982 lần này lại lộ diện với khuôn mặt để râu. Từ anh tỏa ra vẻ phong trần, cuốn hút đến lạ thường, khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đồng loạt bày tỏ vẻ ngạc nhiên trước khí chất của Hyun Bin ở thời điểm hiện tại. Theo nhiều khán giả, nam ngôi sao 8X càng lớn tuổi lại càng tỏa ra khí chất mạnh mẽ hơn trước, và điều này được cho là trái với quy luật tự nhiên.

Nhiều cư dân mạng kinh ngạc khi chứng kiến vibe của Hyun Bin ở tuổi 44: “Để ý thì thấy Hyun Bin càng lớn tuổi lại càng có khí chất, không biết có phải vì có người vợ xinh đẹp và cậu con trai ngoan ngoãn đáng yêu không mà niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh ấy luôn rồi kìa”, “Sao càng nhìn Hyun Bin lại càng thấy sai sai. Sao anh ấy càng lớn tuổi lại càng trở nên đĩnh đạc và phong độ hơn xưa” ,...

Đầu bếp Yoon Joo Mo hạnh phúc khi được xuất hiện chung khung hình với Hyun Bin mới đây. Ảnh: IGNV

Hyun Bin được nhận xét là càng lớn tuổi lại càng tỏa ra khí chất và sức hút mạnh mẽ hơn xưa. Ảnh: Naver

Hyun Bin có tên thật Kim Tae Pyung, sinh ngày 25/9/1982 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là 1 trong những nam diễn viên tiêu biểu của làn sóng Hallyu, được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình nam tính, phong thái điềm đạm cùng lối diễn xuất ngày càng chín muồi. Anh tốt nghiệp Đại học Chung Ang, chuyên ngành Sân khấu - Điện ảnh, và chính thức ra mắt khán giả vào năm 2003. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hyun Bin đến với bộ phim truyền hình My Name Is Kim Sam Soon (2005), giúp anh vụt sáng thành ngôi sao hạng A và trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định sức hút qua các tác phẩm nổi tiếng như Secret Garden (2010), nơi hình ảnh quý ông lạnh lùng nhưng si tình của anh đã trở thành biểu tượng. Đặc biệt, siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh đã đưa tên tuổi Hyun Bin lên đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Song song với truyền hình, Hyun Bin cũng xây dựng sự nghiệp điện ảnh vững chắc với nhiều vai diễn đa dạng, từ hành động, hình sự đến tâm lý, tiêu biểu như Confidential Assignment, The Negotiation, Rampant hay Harbin. Anh được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, sẵn sàng thay đổi hình thể và đào sâu nội tâm nhân vật, qua đó thoát khỏi hình ảnh “nam thần chỉ dựa vào ngoại hình”.

Hyun Bin không chỉ điển trai mà còn được đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Ảnh: Nate

Về đời tư, Hyun Bin kết hôn với nữ diễn viên Son Ye Jin vào năm 2022. Đây là mối tình đẹp được công chúng ngưỡng mộ vì sự chín chắn và bền bỉ. Tới cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Hiện nay, Hyun Bin được xem là hình mẫu nghệ sĩ thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, đại diện cho hình ảnh người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và đáng tin cậy của showbiz Hàn Quốc.

Hyun Bin có sự nghiệp lẫn tình duyên đáng ngưỡng mộ. Ảnh: X

Nguồn: Starnews