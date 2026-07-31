Siêu thảm đỏ Rồng Xanh 2026: Yoona (SNSD) như công chúa "xé sách bước ra", Kim Seon Ho lộ diện với visual không ai tin nổi

Thảm đỏ Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2025 đã hóa "vườn bông" nhan sắc mãn nhãn nhờ màn xuất hiện của dàn nam thần, nữ thần đình đám showbiz Hàn.

Vào ngày 31/7, Lễ trao giải truyền hình Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Series Awards) đã chính thức diễn ra, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp châu Á. Thảm đỏ lễ trao giải quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Yoona (SNSD), Park Bo Young, Kim Go Eun, Go Youn Jung, Kim Seon Ho, Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok...

Thảm đỏ Rồng Xanh năm nay chứng kiến cả dàn mỹ nhân lên đồ lộng lẫy, khoe sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Trong số đó, Yoona nhận được "cơn mưa" lời khen khi xuất hiện trong chiếc váy be trang nhã nhưng đủ tôn lên vóc dáng hút mắt và visual chuẩn công chúa. Mỹ nhân SNSD đẹp trong mọi góc độ, không hổ danh nữ thần nhan sắc hàng đầu showbiz Hàn Quốc trong 2 thập kỷ qua. Về phía các nam thần, Kim Seon Ho gây chú ý khi lộ diện sau scandal trốn thuế chấn động. Anh vẫn điển trai hết chỗ chê, nở nụ cười ngọt ngào khiến khán giả "giận thì giận mà thương thì thương".

Yoona đẹp như công chúa "xé sách bước ra" trên thảm đỏ Rồng Xanh. Clip: X

Yoona gây ấn tượng từ giây phút bước xuống xe. Ảnh: Sports Chosun

Cô sánh đôi bên MC Jun Hyun Moo, đảm nhận vai trò host của lễ trao giải. Ảnh: Xportsnews

Mỹ nhân 36 tuổi diện váy màu be nhã nhặn, nhưng đủ tôn lên thân hình thon gọn hút mắt và nhan sắc nữ thần. Ảnh: Topstarnews

Nụ cười rạng rỡ của Yoona đủ làm trái tim khán giả tan chảy. Ảnh: Dispatch

Nhan sắc ngọt ngào của Yoona tỏa sáng trong mọi góc độ. Ảnh: SportsQ

Kim Seon Ho sải bước trên thảm đỏ, đây là lần đầu tiên anh lộ diện sau scandal trốn thuế chấn động. Ảnh: TV Daily

Nam thần màn ảnh xứ Hàn diện vest lịch lãm tôn thân hình chuẩn mẫu, giữ vững phong độ visual sau ồn ào. Ảnh: Starnews

Anh vẫn điển trai hết chỗ chê, nở nụ cười ngọt ngào khiến khán giả "giận thì giận mà thương thì thương". Ảnh: Newsen

Hyun Bin bảnh bao điển trai tuyệt đối, xứng đáng nam thần hàng đầu showbiz. Ảnh: Xportsnews

Anh diện vest đen bảnh bao tôn lên thân hình lực lưỡng. Ảnh: Xportsnews

Vẻ nam tính, cuốn hút của ông xã Son Ye Jin chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng. Ảnh: Xportsnews

Nhắc đến Kim Woo Bin là nhắc đến diện mạo chuẩn bạch mã hoàng tử. Ảnh: Xportsnews

Kim Woo Bin đang sống trong những ngày vừa thăng hoa sự nghiệp, vừa có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Xportsnews

Byeon Woo Seok lúc nào cũng nổi bật trên thảm đỏ nhờ chiều cao khủng. Ảnh: Xportsnews

Byeon Woo Seok rất hợp với sắc đen, làm tôn lên nét nam tính cuốn hút. Ảnh: Newsen

Visual ngọt ngào đầy cuốn hút. Ảnh: Xportsnews

Park Bo Young nổi bật với chiếc váy nâu hồng đáng yêu. Ảnh: Xportsnews

Cô là "biểu tượng hack tuổi" ở Kbiz, sở hữu gương mặt trẻ thơ dù đã 36 tuổi. Ảnh: Xportsnews

"Mỹ nhân gương mặt kim cương" Go Youn Jung luôn khiến khán giả phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Ảnh: Xportsnews

Cận cảnh gương mặt không góc chết của mỹ nhân 30 tuổi. Ảnh: Xportsnews

Kim Go Eun thanh lịch, tao nhã khi khoác lên mình chiếc váy xanh nhạt. Ảnh: Xportsnews

Kim Go Eun không đẹp theo tiểu chuẩn Hàn Quốc, nhưng khí chất của cô đỉnh khỏi bàn. Ảnh: Xportsnews

Nguồn: Xportsnews