Người đẹp nào sẽ đăng quang Miss Grand Vietnam 2026?

Trước thềm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026 đã lộ diện.
Sau gần 1 tháng tranh tài, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM. Võ Đoàn Bảo Hà là cái tên được nhiều người kỳ vọng sẽ giành vương miện. Mỹ nhân 24 tuổi, quê Đồng Nai sở hữu sắc vóc nổi trội nhất nhì cuộc thi năm nay. Cô từng thi Hoa hậu Việt Nam (top 25) và Miss World Vietnam 2025 (top 10, Người đẹp Áo dài). Người đẹp đã tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Với kinh nghiệm thi đấu cùng phong độ ổn định, Bảo Ngọc cũng là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Sinh năm 1995, Ngô Bảo Ngọc đến từ TP.HCM sở hữu sắc vóc nổi bật với chiều cao 1m75, làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách cá tính. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu “Người đẹp biển”. Một năm sau, người đẹp tiếp tục gây ấn tượng tại Miss Cosmo Vietnam 2023 khi lọt top 5, đồng thời chiến thắng ba giải thưởng phụ gồm “Best Catwalk”, “Người đẹp biển” và “Đại sứ Môi trường”.
Trịnh Yến Nhi cũng là cái tên nhận được chú ý từ khán giả. Người đẹp sinh năm 2005, quê Đắk Lắk sở hữu chiều cao 1m75, số đo 82-61-89 cm. Tại cuộc thi, cô liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng, gồm top 5 Best in Swimsuit, top 6 Người đẹp Thời trang, top 10 Best Arrival và top 10 Grand Talent. Trước đó, Yến Nhi từng vào top 20 Miss World Vietnam 2025 và giành danh hiệu Người đẹp Biển.
Trần Thị Thoa Thương sinh năm 2002, đến từ Đà Nẵng. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1m73 cùng số đo hình thể cân đối 85-63-94 cm. Trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Thoa Thương từng đăng quang danh hiệu Á khôi Đại học Đà Nẵng 2022.
Lê Thị Tường Vy sinh năm 2001 tại Quảng Ngãi. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Du Lịch Bản sắc Việt Nam 2024 và top 10 Người đẹp áo dài Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020. Sở hữu lợi thế về sắc vóc với chiều cao 1m76 lẫn kỹ năng trình diễn, Tường Vy được kỳ vọng sẽ bứt phá để đem lại chiến thắng.
Emoura Phạm là một trong những gương mặt mới nhận được nhiều sự quan tâm tại Miss Grand Vietnam 2026. Sở hữu chiều cao 1m7 cùng số đo hình thể 80-60-92cm, cô gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, hiện đại và thần thái cuốn hút. Mang hai dòng máu Việt - Anh, người đẹp được khán giả ưu ái gọi là “bông hồng lai” của mùa giải. Với ngoại hình nổi bật cùng nền tảng ngoại ngữ tốt, Emoura Phạm được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở chặng đua cuối của cuộc thi. Điểm yếu duy nhất của người đẹp chỉ là vốn tiếng Việt còn hạn chế.
Phan Lê Kim Ngọc được dự đoán chắc suất vào top 10 chung cuộc. Sinh năm 2005 tại Cần Thơ, cô từng lọt top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, đồng thời giành danh hiệu Người đẹp Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm mạnh của cô nằm ở khả năng giao tiếp, phản biện và ngoại ngữ khi liên tiếp được đánh giá cao ở cả hai phần thi ứng xử. Trước đó, cô từng là Á khôi 1 Người đẹp Tây Đô 2023 và Hoa khôi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch TP Cần Thơ 2023.
Nguyễn Quế Khanh cũng là gương mặt trẻ nhất trong nhóm ứng viên nổi bật. Tại cuộc thi năm nay, người đẹp vào top 6 Grand Chat và top 10 Grand Talent. Mỹ nhân 19 tuổi, quê Cần Thơ sở hữu chiều cao 1m66, số đo ba vòng 82-64-89 cm. Cô hiện theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại Đại học Cần Thơ. Trước khi thi hoa hậu, Quế Khanh là vận động viên dancesport và đăng quang Hoa khôi Miss FPTU Cần Thơ 2024.
Mai Trâm Anh sinh năm 2006, quê Hà Tĩnh. Sở hữu sắc vóc nổi trội, Trâm Anh lọt vào top 6 Người đẹp Thời trang tại cuộc thi năm nay. Tại đêm bán kết, cô tái hiện hình ảnh đôi cánh bướm phát sáng phía sau váy dạ hội, gợi nhớ màn trình diễn của giám khảo Hương Giang tại Miss Grand International All Stars. Tiết mục nhanh chóng gây sốt nhờ phần dàn dựng công phu.
Phan Cẩm Nhi ghi dấu ấn khi đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội với vai trò ca sĩ, mang quân hàm trung úy. Sinh năm 2000 tại Phú Thọ, cô tốt nghiệp ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từng giành danh hiệu Á khôi 2 Nữ sinh Thanh lịch tỉnh Phú Thọ năm 2017.