Náo loạn tin Trương Bá Chi bị "cấm cửa" vĩnh viễn vì chảnh chọe, đắc tội nhân vật lớn máu mặt

Người hâm mộ như “ngồi trên đống lửa” trước tình trạng của Trương Bá Chi.

Trưa 31/7, tờ Line Today gây xôn xao dư luận khi bất ngờ đăng tải nghi vấn Trương Bá Chi đã bị “phong sát” triệt để trong làng điện ảnh sau mâu thuẫn nghiêm trọng với vợ chồng “ông trùm showbiz” Hướng Hoa Cường. Tin đồn bùng lên xuất phát từ việc Trương Bá Chi suốt 10 năm qua gần như không còn đóng phim. Còn nhớ kể từ sau khi đóng Out of Control (2016), nữ minh tinh họ Trương bỗng dưng mất hút khỏi làng điện ảnh, thi thoảng khán giả chỉ còn thấy cô xuất hiện trên các show truyền hình thực tế.

Việc Trương Bá Chi từng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh rộng, có giai đoạn đóng tận 5-6 phim/năm, nhưng sau đó đột nhiên biến mất khỏi làng phim đã khiến cho công chúng không khỏi suy ngẫm. Từ đây, nghi vấn nữ diễn viên 8X bị phong sát vĩnh viễn ở làng điện ảnh đã xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Xâu chuỗi với mâu thuẫn gay gắt giữa Trương Bá Chi và vợ chồng “ông trùm” Hướng Hoa Cường, truyền thông cùng khán giả đồng loạt nhận định, nhiều khả năng mỹ nhân họ Trương bị cấm sóng do đắc tội với ông lớn ngành giải trí. Còn nhớ hồi năm 2015, vợ chồng Hướng Hoa Cường đã quyết định cắt vai của Trương Bá Chi trong Bảng Phong Thần 3D do nữ minh tinh họ Trương yêu sách, chảnh chọe. Không những thế, “ông trùm” họ Hướng còn tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác cùng Trương Bá Chi. Vợ Hướng Hoa Cường - bà Trần Lam khi ấy còn ra mặt chỉ trích mỹ nhân họ Trương công khai: “Tính cách cô ta có vấn đề, chúng tôi không thể tiếp tục nuông chiều, nâng đỡ Trương Bá Chi được nữa”.

Công chúng náo loạn trước thông tin Trương Bá Chi bị cấm sóng vĩnh viễn ở làng phim ảnh vì đắc tội với vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam. Được biết, Hương Hoa Cường là ông trùm ở làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Yahoo News

Trong diễn biến mới nhất, Trương Bá Chi đã có động thái lên tiếng giữa thông tin bị phong sát ở làng điện ảnh. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1980 đã mạnh mẽ phủ nhận tin bị cấm sóng vĩnh viễn do đắc tội ông lớn. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ thêm rằng, bản thân đã phải chịu đựng áp lực vô cùng ghê gớm chỉ vì tin đồn “từ trên trời rơi xuống” này, đồng thời nghẹn ngào thốt lên 1 câu chua chát: “Sự thật thế nào thì chỉ có 1 mình tôi biết”.

Khi 1 phóng viên trong sự kiện mới đây hỏi Trương Bá Chi rằng cô định khi nào mới tái xuất làng điện ảnh, nữ minh tinh đình đám khẳng định: “Thực ra tôi chưa bao giờ có ý định rút lui khỏi giới phim ảnh. Chỉ là tôi không còn nhận phim 1 cách qua loa chiếu lệ chỉ vì chạy theo danh tiếng. Tôi hiện vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi 1 kịch bản thực sự chạm đến trái tim của bản thân mình, xứng đáng để tôi phải dốc sức cống hiến”.

Trương Bá Chi vừa có động thái đáng chú ý sau khi dính tin bị phong sát toàn diện ở làng phim ảnh. Ảnh: Sohu

Trương Bá Chi sinh năm 1980, mang trong mình 2 dòng máu lai Trung - Anh, từng được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng và châu Á nói chung hồi cuối thập niên 1990. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi sau khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm cơ hội thành ngôi sao nổi tiếng.

Nhờ gương mặt xinh đẹp “vạn người mê”, Trương Bá Chi nhanh chóng được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh trước khi trở thành ngôi sao hạng S ở làng giải trí xứ Hương Cảng. Sự nghiệp của Trương Bá Chi vụt sáng và sang trang mới sau khi lọt vào “mắt xanh” của Châu Tinh Trì và được giao vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim ăn khách Vua Hài Kịch.

Sau thành công vang dội với Vua Hài Kịch, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn sâm đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt phim như Nguyện Ước Ngôi Sao, Vong Bất Liễu, Vô Cực, Sư Tử Hà Đông, Dương Môn Nữ Tướng: Quân Lệnh Như Sơn,... Đáng chú ý, vai diễn ấn tượng trong Vong Bất Liễu đã mang về cho cô giải Nữ chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2003. Không chỉ tham gia đóng phim, cô còn lấn sân sang cả lĩnh vực ca hát và gặt hái được những thành công nhất định.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Trương Bá Chi từng được truyền thông ca ngợi là “quốc sắc thiên hương”, mỹ nhân đẹp khuynh thành với gương mặt lai hoàn hảo, cuốn hút.

Đáng tiếc, cô bất ngờ vướng vào bê bối lộ ảnh nóng liên quan đến Trần Quán Hy hồi năm 2008 khi đang trong thời kỳ hoàng kim. Vụ scandal nghiêm trọng khiến hình tượng và con đường hoạt động nghệ thuật của nữ minh tinh họ Trương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phải tới năm 2012, Trương Bá Chi mới trở lại đóng phim sau thời gian dài “đóng băng” hoạt động hậu bê bối nhạy cảm, nhưng cô không còn gặt hái được thành công như giai đoạn trước đó. Từ năm 2016 tới nay, người đẹp mất hút khỏi địa hạt phim ảnh và chỉ còn xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế.

Trương Bá Chi từng có sự nghiệp huy hoàng trước khi bỗng dưng mất hút khỏi làng phim ảnh. Ảnh: 163

Nguồn: Line Today