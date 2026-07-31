Sân khấu ngoài trời ở chung kết Miss Grand Vietnam 2026 bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn trước giờ G.

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Tuy nhiên, điều khiến đông đảo fan sắc đẹp quan tâm lúc này không chỉ là màn tranh tài của các thí sinh mà còn là điều kiện thời tiết khi một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống và kéo dài ngay trước giờ G.

Như các mùa giải trước, sân khấu bán kết và chung kết Miss Grand Vietnam 2026 được thiết kế ngoài trời. Chính vì vậy, cơn mưa xuất hiện vào chiều 31/7 nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi lo lắng về tiến độ chuẩn bị cũng như chất lượng của đêm thi.

Theo ghi nhận tại khu vực diễn ra sự kiện, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến khu vực sân khấu. Một số standee và hàng rào được dựng xung quanh bị gió xô ngã, trong khi nhiều hạng mục vẫn phải che chắn để hạn chế nước mưa.

Mưa lớn trước giờ G chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Đến khoảng gần 17h, cơn mưa đã có dấu hiệu giảm dần. Dù bầu trời vẫn còn nhiều mây, lượng mưa không còn lớn như trước đó. Đây cũng là tín hiệu tích cực khiến đông đảo người hâm mộ sắc đẹp hy vọng thời tiết sẽ tiếp tục chuyển biến thuận lợi để đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra đúng kế hoạch.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự hồi hộp trước diễn biến thời tiết. Bên cạnh việc mong chương trình không bị ảnh hưởng, nhiều người kỳ vọng sân khấu ngoài trời sẽ có điều kiện lý tưởng để các thí sinh thể hiện trọn vẹn những phần trình diễn quan trọng trong đêm quyết định ngôi vị cao nhất.

Tình hình sân khấu sau cơn mưa lớn kéo dài

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ là màn tranh tài cuối cùng của dàn thí sinh sau hơn một tháng tham gia các hoạt động, từ vòng sơ khảo đến loạt phần thi phụ như Best in Swimsuit, Best Introduce Video, và đêm bán kết. Sau hành trình sàng lọc, những gương mặt nổi bật nhất sẽ bước vào đêm thi quyết định để chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Đây cũng là thời khắc khép lại nhiệm kỳ của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi. Sau một năm đồng hành cùng Miss Grand Vietnam trên cương vị hoa hậu, người đẹp sẽ chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm 31/7. Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ tiếp nối hành trình của Yến Nhi mà còn trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2026 tổ chức ở Ấn Độ.