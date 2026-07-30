Clip lộ rõ mối quan hệ giữa Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và mẹ Kỳ Duyên

Khoảnh khắc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xuất hiện bên mẹ Kỳ Duyên đã nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hậu trường tại sự kiện đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng khi cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và mẹ ruột Hoa hậu Kỳ Duyên.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Đoàn Thiên Ân xuất hiện cùng Hoa hậu Kỳ Duyên và mẹ của nàng hậu. Đáng chú ý, khi trò chuyện, Thiên Ân thoải mái gọi mẹ Kỳ Duyên là "mẹ" với cách xưng hô vô cùng tự nhiên. Trước khi tham gia sự kiện, nàng hậu sinh năm 2000 còn trò chuyện thân thiết khi thấy mẹ của Kỳ Duyên: "Con tưởng mẹ không đi ấy chứ. Không thấy mẹ nói. Bữa nay đẹp gái thế nhờ".

Tại sự kiện, Đoàn Thiên Ân còn cười tươi chụp hình chung với mẹ của Hoa hậu Kỳ Duyên. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú và cho rằng cô và mẹ Kỳ Duyên có mối quan hệ rất gần gũi. Đoạn clip sau khi lan truyền nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước cách xưng hô thân mật của Đoàn Thiên Ân, đồng thời dành lời khen cho tình cảm gắn bó giữa cô và gia đình Hoa hậu Kỳ Duyên.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân gọi mẹ Kỳ Duyên là mẹ khi tham gia sự kiện. Nguồn: thien.yu14

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến nhiều khán giả thích thú và cho rằng cô và mẹ Kỳ Duyên có mối quan hệ rất gần gũi. Nguồn: thien.yu14

Từ giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi vướng nghi vấn hẹn hò. Tin đồn bắt đầu rộ lên sau khi cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các buổi gặp gỡ đời thường, trong đó có lần cùng đến một quán bar tại TP.HCM.

Sau đó, cư dân mạng tiếp tục "soi" nhiều chi tiết trùng hợp như check-in tại cùng địa điểm, đồng hành trong các chuyến du lịch hay sử dụng những món đồ tương đồng, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nàng hậu.

Không chỉ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn gây chú ý bởi những màn tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Cả hai liên tục để lại bình luận, bày tỏ cảm xúc dưới bài đăng của đối phương và nhiều lần công khai ủng hộ nhau trong công việc.

Từ giữa năm 2024, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Kỳ Duyên từng khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên Đoàn Thiên Ân. Bộ ảnh là tập hợp nhiều kỷ niệm của cả hai, từ những chuyến du lịch, buổi gặp gỡ đời thường cho đến các lần đồng hành trong công việc.

Đáng chú ý, một trong những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Kỳ Duyên và Thiên Ân nắm tay đầy thân thiết, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Đi kèm loạt ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2014 còn nhắn nhủ: "Đây là 1 cục thúi hay mè nheo nhưng đáng yêu vô vàn. Mè nheo nhiều năm nữa nhé béo".

Cả hai nàng hậu bị soi sống chung nhà, cùng tham gia sự kiện, cho tới hoạt động thường ngày cũng có nhau. Ảnh: FBNV

Hành động của cặp đôi thời gian qua được cho là ngầm xác nhận mối quan hệ. Ảnh: FBNV

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022, lọt Top 20 chung cuộc. Sau cuộc thi, người đẹp tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí và từng thử sức với điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp, cô còn được khán giả yêu mến bởi hình ảnh gần gũi, tính cách thân thiện và mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nghệ sĩ trong showbiz.

Trong khi đó, Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô xây dựng hình ảnh đa năng khi làm người mẫu, huấn luyện viên các chương trình truyền hình thực tế và tham gia nhiều hoạt động thời trang trong nước lẫn quốc tế. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện dày đặc tại các sự kiện và đồng hành cùng nhiều đàn em trong làng sắc đẹp.