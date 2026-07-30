Sooyoung (SNSD) công khai bạn trai mới sau khi chia tay Jung Kyung Ho?

Dù người trong cuộc vẫn giữ thái độ im lặng và chưa từng lên tiếng xác nhận, làn sóng "đẩy thuyền" từ người hâm mộ vẫn dâng cao hơn bao giờ hết.

Làng giải trí xứ Hàn lại được phen "dậy sóng" trước những đồn đoán xung quanh chuyện tình cảm của nữ thần tượng kiêm diễn viên Choi Sooyoung (SNSD). Việc cô liên tục xuất hiện thân mật bên nam tài tử Lee Sang Yoon gần đây đã khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn lớn: Liệu Sooyoung đã tìm được bến đỗ mới sau khi khép lại mối tình dài 14 năm với Jung Kyung Ho?

Thời gian gần đây, Sooyoung và Lee Sang Yoon liên tục sát cánh bên nhau trong hàng loạt hoạt động, từ việc cùng tham gia sự kiện chạy bộ, cho đến việc hợp tác ăn ý trên màn ảnh và sân khấu nhạc kịch. Những khoảnh khắc hậu trường thân thiết, ánh mắt tình cảm cùng "phản ứng hóa học" bùng nổ của cả hai nhanh chóng lọt vào ống kính truyền thông và thu hút lượng lớn sự quan tâm từ công chúng.

Sooyoung và Lee Sang Yoon liên tục sát cánh bên nhau trong hàng loạt hoạt động gần đây. Clip: Old Kpop

Bộ đôi đồng hành bên nhau từ sự kiện chạy bộ,...

... cho đến nhạc kịch...

... và phim ảnh. Ảnh: Facebook

Dù người trong cuộc vẫn giữ thái độ im lặng và chưa từng lên tiếng xác nhận, làn sóng "đẩy thuyền" từ người hâm mộ vẫn dâng cao hơn bao giờ hết. Đông đảo netizen cho rằng Sooyoung trông vô cùng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực khi đứng cạnh Lee Sang Yoon.

Hơn thế nữa, việc cả hai hiện đều đang độc thân càng khiến các fan thêm kỳ vọng vào một mối "phim giả tình thật" mới của làng giải trí Hàn. Về phía Lee Sang Yoon, nam diễn viên trước đây từng công khai hẹn hò với hai mỹ nhân đình đám là Nam Sang Mi và UEE, nhưng tất cả đều đã là chuyện của quá khứ, mở ra ngã rẽ hoàn toàn mới cho nam tài tử ở thời điểm hiện tại.

Dù thực hư mối quan hệ giữa Sooyoung và Lee Sang Yoon vẫn chờ thời gian trả lời, không thể phủ nhận sự đẹp đôi của cả hai nếu thực sự nên duyên. Sức hút từ một nữ thần tượng đa tài xinh đẹp bên cạnh một nam tài tử tri thức, lịch lãm chắc chắn sẽ là một trong những cặp đôi được mong chờ nhất nếu chính thức "phim giả tình thật".

Sooyoung rạng rỡ bên Lee Sang Yoon. Ảnh: Osen

Việc cả hai hiện đều đang độc thân càng khiến các fan thêm kỳ vọng vào một mối "phim giả tình thật" mới của làng giải trí Hàn. Ảnh: Facebook

Choi Sooyoung sinh ngày 10/2/1990, là thành viên của nhóm nhạc nữ quốc dân SNSD dưới chướng SM Entertainment từ năm 2007. Cùng SNSD, Sooyoung đã tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, thống trị làn sóng Hallyu toàn cầu với các bản hit bất hủ như Gee, Genie, The Boys... Sở hữu đôi chân dài miên man cùng vóc dáng chuẩn người mẫu, cô sớm khẳng định được dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang.

Không dừng lại ở thần tượng, Sooyoung lấn sân sang nghiệp diễn xuất và từng bước chứng minh năng lực qua loạt tác phẩm truyền hình gây tiếng vang như Dating Agency: Cyrano, Run On, So I Married the Anti-fan, If You Wish Upon Me và gần đây nhất là các dự án nhạc kịch đình đám. Sự tự nhiên, linh hoạt trong biểu cảm giúp cô thoát mác "idol đóng phim" và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Sooyoung đã bước vào showbiz gần 2 thập kỷ. Ảnh: X

Cô là thành viên nhóm nhạc quốc dân SNSD kiêm nữ diễn viên tài năng. Ảnh: X

Cô mới chia tay mối tình 14 năm Jung Kyung Ho. Ảnh: X

Trong khi đó, Lee Sang Yoon sinh ngày 15/8/1981. Anh được mệnh danh là "nam thần học thức" của Kbiz nhờ sở hữu tấm bằng cử nhân ngành Vật lý danh giá tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU) – ngôi trường danh tiếng bậc nhất xứ kim chi.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2007, Lee Sang Yoon ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua phong cách đĩnh đạc, nam tính và lối diễn xuất chiều sâu. Anh là gương mặt quen thuộc qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như My Daughter Seo-young (tác phẩm đạt rating kỷ lục), Liar Game, Second 20s, About Time, VIP và One the Woman. Không chỉ truyền hình, nam diễn viên còn rất tích cực tham gia các dự án kịch nói và nhạc kịch, khẳng định thực lực nghệ thuật bền bỉ qua năm tháng.

Lee Sang Yoon sinh năm 1981. Ảnh: X

Anh là gương mặt được yêu thích tại màn ảnh Hàn. Ảnh: X

Nguồn: Facebook