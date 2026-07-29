Náo loạn tin Jungkook (BTS) và đại mỹ nhân Winter cưới vào năm sau

Một nguồn tin cho biết Jungkook sẽ kết hôn với Winter sau khi Arirang World Tour của BTS kết thúc.

Theo tờ KoreaBoo, mạng xã hội Hàn Quốc đang dậy sóng trước tin đồn tình cảm liên quan đến Jungkook (BTS) và Winter (aespa). Bài viết có nội dung về tình trạng mối quan hệ của 2 idol đình đám xứ Hàn thu hút hơn 100.000 lượt xem trên diễn đàn nổi tiếng Nate Pann. Người đăng bài cho biết Jungkook yêu Winter say đắm và không muốn rời xa mỹ nhân sinh năm 2001. Đáng chú ý, nguồn tin khẳng định nam ca sĩ sinh năm 1997 đã lên kế hoạch kết hôn với Winter sau khi kết thúc tour lưu diễn toàn cầu với BTS. Jungkook cũng đã thảo luận chuyện cưới xin của anh với các đồng đội và công ty quản lý.

"Một người trong ngành giải trí cho tour diễn Arirang sẽ là tour cuối cùng có đầy đủ các thành viên BTS. Sau khi tour kết thúc, tất cả thành viên sẽ chỉ tập trung vào hoạt động cá nhân và Jungkook sẽ kết hôn với Winter", nguời đăng bài cho biết.

1 nguồn tin cho biết Jungkook và Winter sắp cưới nhau. Ảnh: KoreaBoo.

Thông tin Jungkook và Winter chuẩn bị kết hôn gây xôn xao dư luận. Arirang World Tour của BTS bắt đầu vào ngày 9/4/2026 tại Hàn Quốc và dự kiến kết thúc vào 16/3/2027 tại Philippines. Nếu đúng như thông tin đang lan truyền, 2 idol hàng đầu có khả năng sẽ về chung nhà trong năm 2027.

Dù công ty quản lý của Jungkook và Winter không lên tiếng, nhưng khán giả đều cho rằng thông tin Jungkook cưới Winter sau khi Arirang World Tour kết thúc là bịa đặt, vô căn cứ. Vào cuối tháng 6, trong buổi livestream kéo dài 4 tiếng với fan, chính Jungkook đã thẳng thắn cho biết anh chưa có kết hoạch kết hôn và yêu cầu người hâm mộ đừng hỏi mình về chuyện cưới xin nữa.

Tuy nhiên, đều cho rằng tin Jungkook cưới Winter vào năm sau là sai sự thật bởi chính miệng nam ca sĩ sinh năm 1997 đã cho biết anh chưa có kế hoạch kết hôn trong buổi livestream vào tháng 6 vừa qua. Ảnh: Instagram.

Loạt "hint" tình ái khó chối cãi của Jungkook - Winter

Tháng 12/2025, mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook hẹn hò Winter. Cư dân mạng đã "đào" được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, netizen còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT. Nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter càng được củng cố hơn khi ID Instagram @mnijungkoo của Jungkook được cho là ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa anh với Winter. Nam ca sĩ từng giải thích rằng @mnijungkoo là viết tắt của "My name is Jungkook (tạm dịch: Tôi tên là Jungkook). Tuy nhiên, chỉ cần đổi vị trí của "n”"và "i" trong tên ID này thì sẽ thành Min Jungkook. Đáng chú ý, tên thật của Winter là Minjeong. Tài khoản @mnijungkoo của nam idol cũng được lập từ tháng 1 - đây chính là tháng sinh của đại mỹ nhân 10X xứ Hàn.

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, một bộ phận fan phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu anh xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS. Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ. Dù vậy, công ty quản lý của cả hai vẫn không lên tiếng về mối quan hệ của họ.

Mối quan hệ của Jungkook và Winter nhận được sự chú ý đặc biệt từ đầu tháng 12/2025 cho đến nay. Ảnh: KoreaBoo.

Hình xăm đôi chấn động của cặp đôi. Ảnh: X

Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa qua, Jungkook gây náo loạn MXH khi bỗng nhấn nút theo dõi hơn 100 tài khoản, gồm toàn những tên tuổi đình đám trong làng nhạc từ Âu đến Á như Charlie Puth, Usher, các thành viên BTS, cùng hàng loạt nhóm nhạc Kpop như EXO, BLACKPINK, SEVENTEEN, CORTIS, TXT, ENHYPEN, ILLIT, IVE, BLACKPINK và cả aespa - nhóm nhạc Winter đang hoạt động. Hành động của Jungkook khiến dân tình suy đoán, nghĩ ra 1.001 kịch bản để lý giải cho việc anh đang yên đang lành tự dưng theo dõi cả trăm người trên MXH: "Ảnh điên cuồng follow cả Kpop để che giấu ánh trăng mùa đông bé nhỏ", "Bữa trước là dạo đầu thôi, hôm nay follow aespa mới là phần chính", "Vì em người yêu mà anh phải follow cả thế giới", "Để được theo dõi Winter mà ảnh phải theo dõi cả làng nhạc, đến đối thủ của mình cũng không chừa".

Jungkook bất ngờ nhấn theo dõi aespa vào cuối tháng 3. aespa là nhóm nhạc nữ mà bạn gái tin đồn của Jungkook - Winter đang hoạt động. Ảnh: X.

Đến ngày 23/6 vừa qua, cộng đồng fan toàn cầu lại đứng ngồi không yên với động thái mới nhất, được cho là thả "hint" hẹn hò và ngầm bày tỏ tình cảm với Winter của nam idol sinh năm 1997. Nghi vấn này dấy lên sau khi Jungkook bất ngờ cập nhật Instagram cá nhân với hình ảnh các nhân vật trong bộ anime đình đám Cyberpunk: Edgerunners. Là một fan anime chính hiệu, việc Jungkook dành tình cảm cho tác phẩm này vốn không có gì lạ. Thế nhưng, netizen lại phát hiện ra một chi tiết cho thấy Jungkook "có ý đồ" khi đăng tải hình ảnh trong bộ anime Cyberpunk: Edgerunners lên trang cá nhân của mình.

Nam thần tượng đã sử dụng ảnh David - nam chính của bộ phim - làm ảnh đại diện Instagram. Còn Lucy - nữ chính của tác phẩm - lại xuất hiện trong phần ảnh bìa mục tin nổi bật trên trang cá nhân của thành viên nhóm BTS. Và cũng từ đây, Jungkook - Winter bị réo tên trên mọi mặt trận. Dân tình phát hiện nhân vật amine Lucy sở hữu màu tóc, kiểu tóc cắt ngắn ngang cằm, khí chất lạnh lùng giống hệt Winter trong giai đoạn quảng bá ca khúc LEMONADE. Không lâu sau, Jungkook đăng story với nhạc nền mang tên I Love Lucy (tạm dịch: Tôi yêu Lucy). Điều này khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Jungkook - Winter tiếp tục lan rộng, chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Jungkook để ava đại diện tin nổi bật là hình ảnh của nhân vật Lucy trong bộ anime Cyberpunk: Edgerunners, đăng nhạc có tên Lucy. Ảnh: KoreaBoo.

Trùng hợp là từ màu tóc, kiểu tóc cho đến khí chất, nhân vật anime này trông giống Winter đến bất ngờ. Vì vậy, không ít cư dân mạng đã nói đùa rằng: "Jungkook không đăng ảnh Winter lên Instagram, nhưng anh ấy đã tìm được phiên bản anime của cô ấy". Ảnh: KoreaBoo.

Nguồn: KoreaBoo