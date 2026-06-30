Đã rõ tương lai của mối tình Jungkook (BTS) và đại mỹ nhân aespa

Đây là lần đầu tiên Jungkook (BTS) nhắc đến chuyện kết hôn kể từ khi tin đồn hẹn hò xuất hiện.

Sau concert của BTS tại Madrid, Tây Ban Nha, Jungkook đã dành 4 tiếng để livestream với fan. Trong livestream, nam idol trò chuyện, chơi trò chơi với fan, nói rằng đám đông cuồng nhiệt đã tiếp thêm cho anh một nguồn năng lượng bất ngờ trong suốt buổi biểu diễn.

Tuy nhiên, nhiều người đã "soi" ra tình huống Jungkook nói về chuyện hôn nhân. Khi một fan đùa giỡn cầu hôn, Jungkook đáp lại với nụ cười tươi: "Đừng nói thế. Mình chưa có kế hoạch kết hôn đâu. Đừng nói về chuyện đó nữa". Sau đó, em út BTS còn nói đùa rằng fan nên cầu hôn Suga thì hơn, khiến mọi người bật cười.

Jungkook nói chưa có kế hoạch kết hôn. Ảnh: X

Dù đây chỉ là lời nói với fan, nhưng nhiều người đã liên hệ điều này với tin đồn Jungkook hẹn hò cùng Winter (aespa). Việc 2 công ty đưa ra trả lời mập mờ "Chúng tôi không biết về đời tư của nghệ sĩ" trở thành "cái gai" trong lòng fan. Chính vì vậy, fan soi xét từng động thái nhỏ nhất và liên tục đưa ra suy đoán về việc cặp đôi còn đang hẹn hò hay đã chia tay.

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, một bộ phận fan phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu anh xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS. Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ.

Nhiều người đã liên hệ điều này với tin đồn Jungkook hẹn hò cùng Winter. Ảnh: X

Tháng 12/2025, mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook hẹn hò Winter. Cư dân mạng đã "đào" được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, netizen còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT. Nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter càng được củng cố hơn khi ID Instagram @mnijungkoo của Jungkook được cho là ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa anh với Winter. Nam ca sĩ từng giải thích rằng @mnijungkoo là viết tắt của "My name is Jungkook (tạm dịch: Tôi tên là Jungkook). Tuy nhiên, chỉ cần đổi vị trí của "n”"và "i" trong tên ID này thì sẽ thành Min Jungkook. Đáng chú ý, tên thật của Winter là Minjeong. Tài khoản @mnijungkoo của nam idol cũng được lập từ tháng 1 - đây chính là tháng sinh của đại mỹ nhân 10X xứ Hàn.

Hình xăm đôi chấn động của cặp đôi. Ảnh: X

Bất chấp những đồn đoán và hành động cực đoan nhắm đến 2 nghệ sĩ, công ty quản lý vẫn im tiếng. Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa qua, Jungkook gây náo loạn MXH khi bỗng nhấn nút theo dõi hơn 100 tài khoản, gồm toàn những tên tuổi đình đám trong làng nhạc từ Âu đến Á như Charlie Puth, Usher, các thành viên BTS, cùng hàng loạt nhóm nhạc Kpop như EXO, BLACKPINK, SEVENTEEN, CORTIS, TXT, ENHYPEN, ILLIT, IVE, BLACKPINK và cả aespa - nhóm nhạc Winter đang hoạt động.

Hành động của Jungkook khiến dân tình suy đoán, nghĩ ra 1.001 kịch bản để lý giải cho việc anh đang yên đang lành tự dưng theo dõi cả trăm người trên MXH: "Ảnh điên cuồng follow cả Kpop để che giấu ánh trăng mùa đông bé nhỏ", "Bữa trước là dạo đầu thôi, hôm nay follow aespa mới là phần chính", "Vì em người yêu mà anh phải follow cả thế giới", "Để được theo dõi Winter mà ảnh phải theo dõi cả làng nhạc, đến đối thủ của mình cũng không chừa"... Điều này khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Jungkook - Winter tiếp tục lan rộng, chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.