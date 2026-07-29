Bạn gái phũ phàng xóa bỏ kỷ niệm về Liam Payne sau 2 năm ngã lầu tử vong?

Dân mạng cảm thấy "cấn cấn" khi Kate Cassidy từng rất nhiều lần bày tỏ rằng cô sẽ yêu Liam Payne trọn đời.

Vào ngày 29/7, Kate Cassidy - bạn gái của cố ca sĩ Liam Payne - đã chia sẻ hình ảnh đi xóa xăm. Cô xóa đi nhiều hình xăm cũ, trong đó có con số 444 ở mu bàn tay từng được thực hiện để tưởng nhớ cái chết của Liam Payne vào năm 2024.

Chuyện Kate Cassidy xóa xăm nhanh chóng khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng nữ influencer đã "dứt tình" với Liam Payne sau 2 năm anh rời xa cõi đời. Dân mạng cảm thấy "cấn cấn" khi Kate Cassidy từng rất nhiều lần bày tỏ rằng cô sẽ yêu cố ca sĩ trọn đời.

Kate Cassidy xóa hình xăm về Liam Payne. Ảnh: Page Six

Trước những đồn đoán của dư luận, Kate Cassidy phải lên tiếng giải thích. Bạn gái Liam Payne cho biết cô xóa xăm vì hình này không đẹp, chứ không phải vì phũ phàng dứt tình. Kate Cassidy nói sau khi hoàn tất việc xóa hình xăm cũ, cô sẽ xăm lại hình mới đẹp hơn. Bên cạnh con số 444, Kate Cassidy còn có nhiều hình xăm khác khác để tưởng nhớ Liam Payne như đôi cánh thiên thần, số 4 trên ngón nhẫn tay trái, chữ "LP" ở cổ tay và hoa hồng héo trên ngón cái.

Hình xăm số 444 của Kate Cassidy từng rất nổi tiếng. Sau khi cô xăm dãy số lên tay cách đây gần 2 năm, nhiều người cho rằng những con số đó là "con số thiên thần" của cặp đôi, tượng trưng cho tình yêu và sự ủng hộ. Thời điểm nam ca sĩ qua đời, Kate Cassidy chịu cú sốc rất lớn vì cô cùng bạn trai đi du lịch Argentina, nhưng cô đã bay về Mỹ trước. Lúc không có Kate Cassidy ở bên, Liam Payne đã gặp tai nạn ngã lầu tử vong. 1 năm sau cái chết của cựu thành viên One Direction, Kate Cassidy nói rằng cô ấy đã mất 2 tháng để đối phó với nỗi đau buồn và mất mát trước khi bắt đầu chấp nhận bi kịch, tiếp tục cuộc sống.

Cô giải thích xóa vì những hình xăm này không đẹp. Ảnh: Page Six

Liam Payne sinh năm 1993, anh tham gia chương trình X-Factor và được chọn làm thành viên One Direction vào năm 2010. One Direction đạt được thành công rực rỡ, bán được 8 triệu bản album và 14 triệu bản đĩa đơn trên toàn thế giới. Những bản hit What Makes You Beautiful, Live While We Young, Story Of My Life, Perfect, Night Changes ... được khán giả nằm lòng trong thập niên 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Liam Payne hoạt động solo.

Vào ngày 16/10/2024 (giờ địa phương), nhân viên khách sạn ở Argentina đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được đưa về phòng.

Đến chiều tối 16/10/2024, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Theo kết quả xét nghiệm độc chất ban đầu, cơ quan chức năng tìm thấy cocaine, crack cocaine (một loại ma túy) và thuốc an thần benzodiazepine trong cơ thể nam ca sĩ 31 tuổi sau khi khám nghiệm tử thi. Liam Payne được xác định đã dùng "cocaine hồng" - một loại ma túy thường pha trộn methamphetamine, ketamine, MDMA và nhiều chất khác, gây ra ảo giác và loạn thần nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm độc chất này trùng khớp phân tích của cảnh sát trước đó rằng nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi thuốc và ma túy, dẫn đến việc anh ngã khỏi ban công khách sạn từ tầng 3.

Kate Cassidy cùng Liam Payne đi du lịch Argentina nhưng cô đã bay về Mỹ trước. Ảnh: Page Six

Hiện trường nơi Liam Payne ngã lầu tử vong. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 3 người có liên quan. Nghi phạm đầu tiên là 1 nam doanh nhân (chưa nêu tên), tự giới thiệu mình là quản lý của cựu thành viên One Direction, đã bị cáo buộc bỏ rơi Liam Payne. Người này đã không thông báo cho gia đình Liam Payne rằng nam ca sĩ tái nghiện ma túy. Sau khi Liam Payne qua đời, cảnh sát đã cố gắng liên lạc với người đàn ông qua số điện thoại lưu lại ở khách sạn, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng người này đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đối với Liam Payne. Nghi phạm thứ 2 là nhân viên khách sạn CasaSur Palermo - nơi Liam Payne ngã tử vong. Nghi phạm còn lại kẻ buôn ma túy bị cáo buộc đã cung cấp ma túy cho cựu thành viên One Direction.

Vào ngày 7/11/2024, thi hài của Liam Payne đã được đưa từ Argentina về Anh để an táng. Bố của cựu thành viên One Direction, ông Geoff Payne, đã có mặt để đưa thi thể con trai về nhà. Gia đình Liam Payne tổ chức tang lễ riêng tư vào ngày 20/11/2024, với sự tham gia của người thân và các thành viên One Direction, bao gồm Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan và Zayn Malik.

Sau đó, có tổng cộng có 5 người bị truy tố với các cáo buộc khác nhau, trong đó có tội danh ngộ sát. Tuy nhiên, đến tháng 2/2025, 3 trong số 5 người này đã được hủy bỏ cáo buộc. Những người được miễn truy cứu trách nhiệm bao gồm Rogelio "Roger" Nores - bạn thân của Liam Payne và hai nhân viên làm việc tại khách sạn CasaSur Palermo. Trong khi đó, Ezequiel Pereyra và Braian Paiz, hai người đàn ông bị cáo buộc đã cung cấp cocaine cho Liam Payne trước thời điểm nam ca sĩ tử vong, vẫn đang chờ ngày hầu tòa.

2 nghi phạm cung cấp chất cấm cho Liam Payne trước thời điểm nam ca sĩ tử vong đã bị truy tố, đang chờ ngày hầu tòa. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six