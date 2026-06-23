Người thừa kế khối tài sản 736 tỷ của Liam Payne (One Direction) sau 2 năm ngã lầu tử vong lộ diện

Liam Payne được cho biết không lập di chúc trước khi qua đời.

Vụ việc Liam Payne ngã lầu tử vong từng gây chấn động toàn cầu vào năm 2024. Đến nay, nhưng thông tin liên quan đến cố nghệ sĩ, đặc biệt là vấn đề thừa kế tài sản của anh, vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Tờ Page Six vào ngày 23/6 cho biết tòa án vừa công bố các tài liệu pháp lý tiết lộ người thừa kế duy nhất của cố thành viên One Direction. Theo đó, toàn bộ khối tài sản trị giá gần 28 triệu USD (hơn 736 tỷ đồng) của Liam Payne sẽ được trao lại cho con trai anh Bear Payne, năm nay 9 tuổi. Bear Payne là con trai chung của Liam Payne và nữ ca sĩ Cheryl Cole.

Nguồn tin thân cận chia sẻ với TMZ, một phần tài sản của Liam Payne có thể được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của Bear Payne ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, phần lớn số tiền sẽ được quản lý thông qua một quỹ tín thác đặc biệt cho đến khi cậu bé đủ 18 tuổi.

Con trai duy nhất của Liam Payne sẽ thừa kế khối tài sản 730 tỷ đồng mà nam ca sĩ quá cố để lại. Ảnh: Getty Images.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là Liam Payne không lập di chúc trước khi qua đời. Theo hồ sơ tòa án, vì không có văn bản chỉ định người thừa kế nên Cheryl Cole - mẹ ruột Bear Payne, cùng luật sư âm nhạc Richard Bray đã được bổ nhiệm làm người quản lý di sản của nam ca sĩ. Tuy nhiên, cả hai không có quyền sở hữu khối tài sản này. Nhiệm vụ của họ chỉ là thu thập, bảo vệ và quản lý các tài sản mà Liam Payne để lại cho đến khi được chuyển giao hợp pháp cho Bear Payne. Điều này đồng nghĩa với việc dù Cheryl Cole là mẹ của Bear Payne, cô cũng không được thừa hưởng tài sản của Liam Payne. Mọi quyền lợi cuối cùng vẫn thuộc về con trai chung của cặp đôi.

Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn giải trí quốc tế. Nhiều người cho rằng đây là quyết định hợp lý nhằm đảm bảo tương lai lâu dài cho con trai duy nhất của Liam Payne.

Là mẹ của Bear Payne, Cheryl Cole chỉ có nghĩa vụ thu thập, bảo vệ và quản lý các tài sản mà Liam Payne để lại cho con trai chung của họ, không có quyền thừa kế. Ảnh: Getty Images.

Trước khi mất, Liam Payne luôn thể hiện tình yêu thương đặc biệt dành cho con trai. Dù lịch trình nghệ thuật bận rộn, nam ca sĩ thường xuyên dành thời thăm nom con, đồng khẳng định quý tử Bear Payne là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Hiện, Bear Payne sống cùng mẹ Cheryl Cole tại Anh. Với khối tài sản khổng lồ được thừa hưởng từ cha, Bear Payne được cho là sẽ có nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

Cái chết gây chấn động của Liam Payne

Vào ngày 16/10/2024 (giờ địa phương), nhân viên khách sạn ở Argentina đã gọi 911 để báo cáo về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Theo các nhân chứng, Liam Payne đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được đưa về phòng.

Đến chiều tối 16/10/2024, Liam Payne được phát hiện ngã lầu tử vong tại chỗ. Cảnh sát địa phương cho biết nam ca sĩ bị vỡ hộp sọ và nhiều chấn thương nghiêm trọng khác sau cú ngã từ tầng 3 khách sạn. Theo kết quả xét nghiệm độc chất ban đầu, cơ quan chức năng tìm thấy cocaine, crack cocaine (một loại ma túy) và thuốc an thần benzodiazepine trong cơ thể nam ca sĩ 31 tuổi sau khi khám nghiệm tử thi. Liam Payne được xác định đã dùng "cocaine hồng" - một loại ma túy thường pha trộn methamphetamine, ketamine, MDMA và nhiều chất khác, gây ra ảo giác và loạn thần nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm độc chất này trùng khớp phân tích của cảnh sát trước đó rằng nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi thuốc và ma túy, dẫn đến việc anh ngã khỏi ban công khách sạn từ tầng 3.

Thành viên nhóm One Direction qua đời ở tuổi 31. Ảnh: Getty Images.

Hiện trường nơi Liam Payne ngã lầu tử vong. Ảnh: REUTERS

Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 3 người có liên quan. Nghi phạm đầu tiên là 1 nam doanh nhân (chưa nêu tên), tự giới thiệu mình là quản lý của cựu thành viên One Direction, đã bị cáo buộc bỏ rơi Liam Payne. Người này đã không thông báo cho gia đình Liam Payne rằng nam ca sĩ tái nghiện ma túy. Sau khi Liam Payne qua đời, cảnh sát đã cố gắng liên lạc với người đàn ông qua số điện thoại lưu lại ở khách sạn, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng người này đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đối với Liam Payne. Nghi phạm thứ 2 là nhân viên khách sạn CasaSur Palermo - nơi Liam Payne ngã tử vong. Nghi phạm còn lại kẻ buôn ma túy bị cáo buộc đã cung cấp ma túy cho cựu thành viên One Direction.

Vào ngày 7/11/2024, thi hài của Liam Payne đã được đưa từ Argentina về Anh để an táng. Bố của cựu thành viên One Direction, ông Geoff Payne, đã có mặt để đưa thi thể con trai về nhà. Gia đình Liam Payne tổ chức tang lễ riêng tư vào ngày 20/11/2024, với sự tham gia của người thân và các thành viên One Direction, bao gồm Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan và Zayn Malik.

Sau đó, có tổng cộng có 5 người bị truy tố với các cáo buộc khác nhau, trong đó có tội danh ngộ sát. Tuy nhiên, đến tháng 2/2025, 3 trong số 5 người này đã được hủy bỏ cáo buộc. Những người được miễn truy cứu trách nhiệm bao gồm Rogelio "Roger" Nores - bạn thân của Liam Payne và hai nhân viên làm việc tại khách sạn CasaSur Palermo. Trong khi đó, Ezequiel Pereyra và Braian Paiz, hai người đàn ông bị cáo buộc đã cung cấp cocaine cho Liam Payne trước thời điểm nam ca sĩ tử vong, vẫn đang chờ ngày hầu tòa.

2 nghi phạm cung cấp chất cấm cho Liam Payne trước thời điểm nam ca sĩ tử vong đã bị truy tố, đang chờ ngày hầu tòa. Ảnh: Getty Images.

Liam Payne sinh năm 1993, anh tham gia chương trình X-Factor và được chọn làm thành viên One Direction vào năm 2010. One Direction đạt được thành công rực rỡ, bán được 8 triệu bản album và 14 triệu bản đĩa đơn trên toàn thế giới. Những bản hit What Makes You Beautiful, Live While We Young, Story Of My Life, Perfect, Night Changes ... được khán giả nằm lòng trong thập niên 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã, Liam Payne hoạt động solo.

Nguồn: Page Six, TMZ