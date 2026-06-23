Kim Soo Hyun đối mặt với nhiều khó khăn dù đang có đà trở lại

Kim Soo Hyun được cho là đang chuẩn bị trở lại ánh đèn sân khấu sau một năm tạm ngừng mọi hoạt động vì bê bối cá nhân.

Theo thông tin được đưa bởi tờ Korea Times, Kim Soo Hyun dự kiến sẽ quay quảng cáo cho thương hiệu thời trang Bench của Philippines vào tháng 7. Buổi quay phim sẽ đánh dấu hoạt động chính thức đầu tiên của anh kể từ khi vụ bê bối nổ ra vào tháng 3 năm ngoái, dẫn đến việc chấm dứt các hợp đồng quảng cáo và hoãn vô thời hạn các dự án trong tương lai. Những diễn biến gần đây trong cuộc điều tra liên quan đến vụ kiện tụng của sao "Nữ hoàng nước mắt" cũng đã chuyển sự chú ý sang khả năng nhiều cáo buộc xung quanh Kim Soo Hyun có thể không chính xác.

Kim Se-ui, người điều hành kênh YouTube HoverLab - nơi đã đưa ra các cáo buộc về đời tư của Kim Soo Hyun - gần đây đã bị chuyển hồ sơ cho công tố viên. Kim Se-ui bị cáo buộc phỉ báng và vi phạm luật chống quấy rối của Hàn Quốc. Cảnh sát được cho là đã kết luận rằng Kim Se-ui đã thao túng giọng nói của nữ diễn viên quá cố Kim Sae-ron bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo và làm giả các tin nhắn KakaoTalk được đưa ra làm bằng chứng về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và Kim Sae-ron.

Sau khi kết quả điều tra được công bố, công ty quản lý của nam diễn viên cũng đã đưa ra một tuyên bố chính thức vào ngày 5 tháng 6 như sau: "Cuộc điều tra của cảnh sát đã tìm thấy căn cứ để buộc tội, bao gồm tội phỉ báng, thông tin sai lệch theo Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, vi phạm Luật Chống quấy rối, vi phạm Luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến việc trừng phạt tội phạm tình dục, liên quan đến việc phát tán nội dung quay phim bất hợp pháp, cố gắng ép buộc và đe dọa".

"Chúng tôi vô cùng biết ơn những người đã lên tiếng bênh vực Kim Soo Hyun trong khi anh ấy chờ đợi các thủ tục pháp lý được tiến hành. Trên hết, chúng tôi chân thành cảm ơn người hâm mộ đã tiếp tục ủng hộ anh ấy trong suốt thời gian khó khăn này" - công ty quản lý của Kim Soo Hyun nói thêm.

Với việc cuộc điều tra bước vào giai đoạn mới, các cuộc thảo luận về sự trở lại của Kim Soo Hyun cũng đang diễn ra sôi nổi. Sự chú ý đương nhiên đang chuyển từ các hoạt động quảng cáo sang dự án diễn xuất tiếp theo củanam diễn viên.

Giới chuyên gia trong ngành đang đặc biệt chú ý đến tương lai của loạt phim gốc "Knock-Off" của Disney+, dự kiến phát hành đã bị hoãn lại suốt năm qua. Bộ phim, được cho là có kinh phí 60 tỷ won (43 triệu USD), ban đầu dự kiến ra mắt vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, việc phát hành đã bị hoãn vô thời hạn sau những tranh cãi liên quan đến Kim Soo Hyun. Quyết định cuối cùng về loạt phim này được dự đoán sẽ có tác động đáng kể không chỉ đến Kim Soo Hyun mà còn đến danh sách nội dung của Disney+.

Kể từ khi ra mắt năm 2007, Kim Soo Hyun đã trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất Hàn Quốc. Anh đã mở rộng tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước thông qua hàng loạt dự án thành công, bao gồm các bộ phim truyền hình "Dream High", "Moon Embracing the Sun", "My Love from the Star", "It's Okay to Not Be Okay" và "Queen of Tears", cũng như các bộ phim điện ảnh "The Thieves" và "Secretly, Greatly".

Vụ bê bối nổi lên năm ngoái, đúng lúc Kim đang tận hưởng sự nổi tiếng trở lại sau thành công của bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" năm 2024. Những cáo buộc đã giáng một đòn mạnh vào cả danh tiếng và hình ảnh mà anh đã xây dựng trong nhiều năm với tư cách là một diễn viên.

Mặc dù kỳ vọng về sự trở lại của Kim Soo Hyun đang tăng lên khi cuộc điều tra tiến triển, một số nhà quan sát tin rằng nhận thức tiêu cực của công chúng hình thành trong vụ bê bối vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Cuộc tranh luận về sự trở lại của anh vẫn tiếp diễn.

Đối với các diễn viên, công việc của họ gắn liền mật thiết với hình ảnh hpj xây dựng với công chúng. Ngay cả khi một dự án được thực hiện tốt, những tranh cãi dai dẳng xung quanh nghệ sĩ có thể khiến khán giả khó có thể hoàn toàn đón nhận tác phẩm. Ngay cả khi dự án tiếp theo của Kim Soo Hyun được phát hành, những đánh giá về chính anh vẫn có thể tiếp tục làm lu mờ các cuộc thảo luận về tác phẩm đó.

Thử thách mà Kim Soo Hyun phải đối mặt hiện nay vượt ra ngoài việc minh oan cho bản thân. Việc giải quyết các khiếu nại không tự động khôi phục lòng tin của công chúng. Sự hiện diện của anh với tư cách là một diễn viên và tài năng của anh đã được khẳng định, nhưng liệu anh có thể một lần nữa chinh phục được khán giả hay không vẫn còn phải chờ xem.