Mỹ nhân showbiz là mối tình đầu của Messi, bị mẹ nhà trai cầm chảo rượt đánh trong siêu thị, giờ ra sao?

Mẹ Messi đã "chia loan rẽ thúy" con trai và mối tình đầu chỉ bằng một cái... chảo.

Rạng sáng 23/6 (giờ Việt Nam), Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo để giành vé vào vòng knock-out. Với việc ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Áo, anh chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup (với 18 bàn), vượt qua huyền thoại Miroslav Klose. Với thành tích này, những câu chuyện xoay quanh Messi, đặc biệt là đời tư nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Ít ai biết, trước khi có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã "thanh mai trúc mã" Antonella Roccuzzo, siêu sao bóng đá Lionel Messi từng có một mối tình tuổi trẻ đầy sóng gió với người mẫu Macarena Lemos.

Chuyện tình của Messi và Macarena Lemos từng tiêu tốn giấy mực của báo giới. Ảnh: X.

Năm 2006, Messi mới 18 tuổi và đang trên đường trở thành ngôi sao sáng của bóng đá thế giới. Trong khi đó, Macarena Lemos là một cô gái tuổi teen sở hữu ngoại hình nổi bật, gương mặt xinh đẹp có tham vọng bước chân vào làng mẫu khi trưởng thành. Hai người quen biết qua sự mai mối của bố nhà gái. Được biết cha của Macarena Lemos là fan của Messi. Gia đình Macarena Lemos ở cách nhà cầu thủ này 30 dãy nhà.

Truyền thông Argentina cho biết Macarena Lemos là mối tình đầu của Messi. Tuy nhiên, chuyện tình này kéo dài chẳng bao lâu thì đổ bể. Nguyên nhân là do mẹ Messi ngăn cấm quyết liệt. Bà Celia Maria Cuccittini được cho biết không muốn con trai dính vào chuyện tình ái phức tạp, ồn ào với 1 cô gái mới lớn làm ảnh hưởng phong độ ngay trước thềm vòng chung kết World Cup 2006 diễn ra ở Đức. Vì vậy, bà đã ép Messi phải chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Macarena Lemos càng sớm càng tốt.

Macarena Lemos được cho biết là mối tình đầu của siêu sao bóng đá lừng danh thế giới. Ảnh: X.

Mọi mộng mơ của Macarena Lemos với Messi chấm dứt sau khi cô đụng mặt bà Celia Maria Cuccittini khi theo mẹ và dì đi siêu thị mua sắm. Mẹ Messi đã rượt theo, chụp ảnh, chặn đường mắng chửi thậm tệ và cấm Macarena Lemos tiếp tục yêu đương với con trai bà.

Đối mặt với sự giận dữ của mẹ bạn trai, Macarena Lemos đành đứng im chịu trận, không dám nói dù chỉ 1 câu bởi trên tay bà Celia Maria Cuccittini cầm chiếc chảo chống dính to tướng. Không dừng lại ở đó, mẹ Messi còn dùng chảo đánh nhẹ vào đầu Macarena Lemos cảnh cáo. Cuối cùng, do quá sợ hãi với việc bị mẹ bạn trai tấn công, Macarena Lemos chia tay Messi. Câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim này từng gây xôn xao truyền thông Argentina suốt một thời gian dài.

Macarena Lemos bị mẹ Messi cầm chảo rượt đánh ở siêu thị. Ảnh: Instagram.

Sau khi đường ai nấy đi với Messi, Macarena Lemos nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp người mẫu và dần trở thành gương mặt quen thuộc trong làng giải trí Argentina. Cô được yêu thích nhờ sở hữu chiều cao nổi bật, thân hình quyến rũ cùng phong cách gợi cảm. Dù không đạt độ nổi tiếng toàn cầu như người yêu cũ, Macarena Lemos vẫn xây dựng được chỗ đứng riêng trong ngành giải trí quê nhà. Tháng 4/2025, Macarena Lemos đã lên xe hoa.

Trong lần hiếm hoi được hỏi về tình cũ, Macarena Lemos cho biết cô chưa từng quên vụ chạm mặt kinh khủng với mẹ của Messi: "Tôi bị sốc nặng, tôi chưa từng làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Messi để bị người thân của anh ấy đối xử tệ như vậy. Tôi với Messi lúc đó là tình yêu tuổi teen trong sáng". Dù có trải nghiệm không vui với mẹ Messi, nhưng Macarena Lemos cho biết cô vẫn luôn yêu quý, dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ cầu thủ hàng đầu thế giới.

Macarena Lemos cô vẫn luôn yêu quý, dành sự tôn trọng cho tình cũ Messi. Ảnh: Getty Images, Instagram.

Nguồn: Page Six, TMZ