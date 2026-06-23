Nữ diễn viên "mất tích" suốt hơn 2 năm, ngày trở lại giới thiệu 1 nhân vật không ai ngờ

Trong suốt thời gian qua, người hâm mộ không ngừng tự hỏi về "tung tích" của nữ diễn viên này.

Sau hơn 2 năm vắng bóng trên mạng xã hội và màn ảnh Hàn Quốc, nữ diễn viên Oh Hye Soo đã trở lại với những cập nhật về cuộc sống mà người hâm mộ không hề ngờ tới. Vào ngày 21/6/2026 (giờ Hàn Quốc), Oh Hye Soo đã đăng bài trên tài khoản Instagram cá nhân của mình lần đầu tiên sau khoảng 2 năm 3 tháng. Trong bài đăng, nữ diễn viên tiết lộ rằng cô đã kết hôn và sinh con trong thời gian tạm rời xa ánh hào quang.

“Đã lâu lắm rồi tôi chưa chào hỏi bạn” - cô ấy bắt đầu. Nữ diễn viên tiếp tục: "Trong lúc tôi dành thời gian tĩnh lặng mà không giải thích nhiều, tôi nghe nói nhiều người tò mò và lo lắng về tình hình của tôi. Vì vậy, hôm nay, tôi viết lời chào muộn màng này với sự chân thành. Trong vài năm qua, cuộc sống của tôi đã có rất nhiều thay đổi. Tôi đã gặp được người bạn đời của mình, xây dựng một gia đình mới và gặp gỡ những người thân yêu đã hoàn toàn thay đổi thế giới của tôi".

Oh Hye Soo biến mất trong hơn 2 năm. Ảnh: Instagram

Đến nay, cô trở lại và thông báo đã kết hôn, sinh con. Ảnh: Instagram

Oh Hye Soo chia sẻ hình ảnh bên con trai nhỏ. Cô nói rằng cuộc sống thường nhật đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn sau những biến đổi đó, đồng thời cho biết thêm quá trình này đã giúp cô học hỏi, trưởng thành và nhìn nhận lại bản thân không chỉ với tư cách là một diễn viên mà còn là một con người: "Trong khoảng thời gian đó, tôi đã bỏ lại cả các hoạt động của mình và không gian này trống vắng trong một thời gian dài. Tôi rất tiếc vì không thể chia sẻ tin vui này với mọi người sớm hơn. Dù vậy, tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã không quên tôi trong suốt thời gian dài đó, đã hỏi thăm tôi và chờ đợi tôi trở về. Tôi luôn ghi nhớ sự ủng hộ và những lời động viên ấm áp mà mọi người đã gửi đến tôi, ngay cả từ những nơi tôi không thể nhìn thấy".

Oh Hye Soo trấn an người hâm mộ rằng cô chưa hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. "Tôi vẫn yêu thích diễn xuất, và tôi muốn gặp lại các bạn với tư cách là một diễn viên thông qua những dự án và những lần xuất hiện ấn tượng. Đồng thời, tôi cũng muốn từ từ chia sẻ những câu chuyện khác nhau mà tôi trải nghiệm và cảm nhận khi sống không chỉ với tư cách là diễn viên Oh Hye Soo, mà còn là một con người bình thường. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn tiếp tục ở bên cạnh tôi. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã chờ đợi tôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ thường xuyên gặp các bạn hơn".

Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên không giải nghệ, sẽ trở lại màn ảnh. Ảnh: Instagram

Oh Hye Soo sinh năm 1995, tốt nghiệp Khoa Kịch nghệ thuộc Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô ra mắt trong bộ phim web drama Seventeen năm 2017 và sau đó thu hút sự chú ý với vai diễn trong All of Us Are Dead và bộ phim truyền hình ăn khách Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo của đài ENA.

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Oh Hye Soo đột ngột biến mất khỏi showbiz và mạng xã hội. Đến nay, cô mới hé lộ đã kết hôn và sinh con. Người hâm mộ hiện đang gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt đến Oh Hye Soo khi cô chuẩn bị trở lại cả mạng xã hội và diễn xuất sau một thời gian dài nghỉ ngơi.

Ảnh: Instagram

Oh Hye Soo có nhiều vai diễn ấn tượng. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo

MINH HỒNG