Thảm đỏ Chung kết Miss Grand Vietnam: Kỳ Duyên - Thiên Ân ôm nhau tình tứ, Thanh Thuỷ quá slay!

Dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz đồng loạt đổ bộ sự kiện Chung kết Miss Grand Vietnam.

Tối 31/7, Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 chính thức diễn ra, chỉ còn ít giờ nữa thì người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi sẽ xuất hiện. Trước thời khắc chiếc vương miện danh giá tìm được chủ nhân mới, thảm đỏ của cuộc thi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm khi quy tụ hàng loạt Hoa hậu, Á hậu và người đẹp đình đám.

Không khí tại sự kiện sôi động ngay từ những phút đầu khi dàn mỹ nhân liên tục xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, khoe nhan sắc rạng rỡ cùng thần thái cuốn hút. Mỗi người một phong cách khác nhau nhưng đều khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Clip: Dàn Hoa hậu, Á hậu đổ bộ thảm đỏ sự kiện Chung kết Miss Grand Vietnam tối nay

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất chính là màn hội ngộ của Kỳ Duyên và Thiên Ân. Hai nàng hậu ôm nhau thân thiết trên thảm đỏ, liên tục trò chuyện và nở nụ cười rạng rỡ. Sự tương tác tự nhiên của cả hai nhanh chóng khiến fan thích thú.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân vừa slay vừa tình tứ trên thảm đỏ

Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy chiếm trọn spotlight với visual sắc sảo cùng thần thái sang chảnh. Người đẹp lựa chọn thiết kế tôn trọn vóc dáng, mỗi bước đi đều toát lên khí chất của một đương kim hoa hậu quốc tế. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen Thanh Thủy "slay" và là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thảm đỏ tối nay.

Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ giữ phong độ nhan sắc đỉnh cao

Ngoài ra, xuất hiện tại sự kiện còn có Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Minh Kiên, Ánh Vương cùng nhiều người đẹp quen mặt của Miss Grand Vietnam. Ai cũng đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, kiểu tóc đến layout trang điểm, tạo nên màn "đọ sắc" đúng nghĩa trước giờ Chung kết. Đặc biệt, Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 cũng đồng loạt xuất hiện với những chiếc vương miện lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn.

Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện cùng bố mẹ, cô sẽ kết thúc hành trình trong vài giờ tới

Top 5 Miss Grand Vietnam đồng loạt đội vương miện lấp lánh

Tâm Như hiếm hoi xuất hiện sau khi kết hôn



