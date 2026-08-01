Căn nhà ở quê của Ngân 98

Cơ ngơi tại quê của Ngân 98 từng gây chú ý với 8 tầng lầu.

Ngoài căn penthouse sang trọng tại TP.HCM từng nhiều lần được chia sẻ trên mạng xã hội, trước khi bị dính lao lý Ngân 98 sở hữu một cơ ngơi bề thế ở quê nhà Bình Định (cũ). Căn nhà được nhiều người biết đến sau một vlog ghi lại chuyến về quê của Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Từ bên ngoài, căn nhà gây chú ý với kiến trúc hiện đại, sử dụng gam màu trắng kết hợp màu nâu của gỗ. Với chiều cao lên đến 8 tầng, cơ ngơi của nữ DJ nổi bật hẳn so với những ngôi nhà liền kề. Bước vào tầng trệt là không gian sinh hoạt chung được thiết kế theo kiểu mở. Phòng khách và khu vực bếp gần như nối liền nhau, tạo cảm giác rộng rãi. Bộ sofa cỡ lớn màu xám được đặt ở vị trí trung tâm, trong khi hệ tủ bếp chữ L màu trắng trải dài gần hết một mảng tường.

Nhà 8 tầng của Ngân 98 ở quê Bình Định (cũ)

Nội thất hiện đại bên trong căn nhà

Một điểm khá đặc biệt là gia đình sử dụng nhiều tranh trang trí khổ lớn. Ngay cạnh bàn ăn là bức tranh phong cảnh phủ kín cả mảng tường. Cầu thang trong nhà được làm khá rộng với tay vịn gỗ kết hợp lan can kính, kết nối các tầng. Các tầng trên chủ yếu là không gian nghỉ ngơi và sinh hoạt của gia đình. Những ô cửa kính cỡ lớn giúp các phòng luôn thông thoáng, đồng thời có thể nhìn bao quát khung cảnh khu dân cư bên ngoài. Một góc nhỏ cạnh cửa sổ còn được tận dụng để đặt lồng chim và giá treo đồ.

Dù sở hữu quy mô lớn, nội thất trong nhà không chạy theo phong cách tối giản mà thiên về sự tiện dụng. Nhiều vật dụng sinh hoạt được bố trí ngay trong không gian chung, từ ghế xếp, đồ dùng gia đình đến các thiết bị tập luyện, tạo cảm giác đây là nơi sinh sống thường xuyên của nhiều thành viên chứ không phải căn nhà được hoàn thiện chỉ để trưng bày.

Thời điểm Lương Bằng Quang và Ngân 98 về quê là lúc căn nhà đang tiếp tục nâng cấp thêm

Có thể thấy vật liệu và đồ dùng ở một tầng đang ngổn ngang

Trong vlog từng đăng tải, Ngân 98 chia sẻ rằng mỗi lần trở về quê, cô lại thấy căn nhà được xây thêm một tầng. Mỗi dịp về quê, cô đều dành phần lớn thời gian quây quần cùng người thân. Những hình ảnh về căn nhà 8 tầng đến nay vẫn thường được cư dân mạng nhắc lại mỗi khi nói về khối tài sản của Ngân 98.

Ngoài cơ ngơi khủng ở quê, bất động sản xuất hiện nhiều nhất cùng với Ngân 98 là căn hộ cao cấp tại phường Cát Lái. Cơ ngơi này có diện tích khoảng 300m2, nằm trên tầng 34 của một chung cư cao cấp tại Quận 2, TP.HCM ( nay là phường Cát Lái). Vào năm 2023, trong một buổi chia sẻ, Ngân 98 cho biết: "Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”. Đến năm 2024, sau khi đã hoàn thiện nội thất và dọn vào ở, Ngân 98 tiết lộ giá trị penthouse là tầm 80 tỷ đồng.

Vừa qua, em gái Ngân 98 tiết lộ sau khi nữ DJ vướng vòng lao lý, gia đình đến nay vẫn không chuyển vào sinh sống vì phải chi trả một khoản phí duy trì khá lớn đã phát sinh trong nhiều tháng qua. Tổng các khoản chi phí như điện, nước, phí quản lý, gửi xe... tích lũy từ tháng 10/2025 đến nay đã lên đến gần 100 triệu đồng. Hiện một người bạn của Lương Bằng Quang đang hỗ trợ thanh toán một phần chi phí để duy trì nguồn điện cho căn hộ. Trong khi đó, người giúp việc của cặp đôi vẫn ở lại để trông nom nhà cửa, còn bố mẹ Ngân 98 tiếp tục sinh sống ở quê, em gái cũng thuê chỗ ở riêng vì chưa đủ điều kiện chi trả các khoản phí phát sinh để chuyển vào penthouse.

Căn penthouse của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Ảnh: Tổng hợp