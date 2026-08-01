Động thái lạ của chồng cũ Thư Đan Nguyễn sau chuỗi ồn ào, muốn “quay về nơi bắt đầu”

Những động thái của B.A - chồng cũ Thư Đan Nguyễn khiến nhiều người chú ý.

Sau nhiều ngày liên tục gây xôn xao mạng xã hội, ồn ào giữa Thư Đan Nguyễn và chồng cũ - B.A bất ngờ có diễn biến mới khi những bài đăng bóc phốt qua lại giữa hai bên đều biến mất.

Theo đó, loạt bài đăng từng được B.A chia sẻ trên Facebook để tố Thư Đan Nguyễn đã không còn xuất hiện trên trang cá nhân của anh.

Đây đều là những bài viết từng thu hút lượng tương tác lớn, xoay quanh các cáo buộc như tố Thư Đan Nguyễn lừa dối, “diễn vai độc thân” trên mạng xã hội dù đã kết hôn; câu chuyện tổ chức sinh nhật cho vợ nhưng khi đăng ảnh lên Facebook, phần chữ "vợ yêu" lại được che đi; ảnh chụp màn hình tin nhắn của một nam - một nữ với từ khóa "phép màu",...

Đáng chú ý, bài đăng mới nhất kèm đoạn clip ghi lại màn ghen tuông vợ lúc 2 giờ sáng - từng khiến mạng xã hội bàn tán trong những ngày qua - cũng đã "bốc hơi" khỏi tài khoản của B.A.

Loạt bài đăng và hình ảnh này đã không còn trên tài khoản của chồng cũ Thư Đan Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Trái ngược với việc xóa toàn bộ các bài viết liên quan đến ồn ào, B.A vẫn giữ nguyên nhiều bài đăng cũ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc, thể hiện sự yêu thương và cưng chiều dành cho Thư Đan Nguyễn trong thời gian cả hai còn là vợ chồng. Được biết, cặp đôi đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 7/2026.

Không chỉ vậy, vào khoảng 2h sáng ngày 1/8, B.A có động thái gây chú ý khi đăng story hình ảnh một cô gái che mặt cười, được cho là Thư Đan Nguyễn. Đi kèm bức ảnh là dòng chia sẻ đầy tâm trạng: "Giá mà cuộc đời cũng giống như chiếc đồng hồ cát, khi ta lật ngược lại thì tất cả sẽ quay về nơi bắt đầu".

Story của chồng cũ Thư Đan Nguyễn lúc 2h sáng (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại chưa rõ lý do B.A xóa các bài đăng cũng như ý nghĩa thực sự của story được chia sẻ lúc rạng sáng. Người trong cuộc cũng chưa có thêm bất kỳ phát ngôn nào giải thích về những thay đổi này.

Về phía Thư Đan Nguyễn, các bài đăng phản hồi chồng cũ từng xuất hiện trên trang cá nhân của cô trước đó cũng không còn. Thay vào đó, cô chỉ chia sẻ một story với nội dung mang màu sắc tâm trạng, nhưng không nhắc trực tiếp đến B.A hay những ồn ào vừa qua.

Thư Đan Nguyễn cũng đăng story lúc gần 3h sáng (Ảnh chụp màn hình)

Việc cả hai cùng âm thầm gỡ bỏ các bài viết liên quan khiến nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu vụ việc đã đi đến hồi kết hay chỉ là một khoảng lặng trước những diễn biến mới. Hiện mọi động thái từ cả B.A và Thư Đan Nguyễn vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.