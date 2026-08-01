Tháng chi 6-7 triệu mua hoa, cuối tuần đánh xe ra ngoại thành thuê resort đổi chỗ ngủ: Bình tĩnh “enjoy” tuổi 30

Có công việc và thu nhập đủ tốt để tự tin tiêu tiền cho thứ mình thích mà không cần phải giảm tiết kiệm, là cách 2 cô gái này định nghĩa về “sự thoải mái” của tuổi 30.

Gần đây trên các nền tảng MXH, có một câu hỏi nhận được khá nhiều sự quan tâm, tranh luận: “Ở Hà Nội, TP.HCM, thu nhập bao nhiêu mới đủ để sống thoải mái?”. Có người bảo “tối thiểu cũng phải 30 triệu”, có người lại phản bác “phải tầm 50”. Cũng dễ hiểu thôi, vì người độc thân sẽ có kỳ vọng khác với người đã lập gia đình, lại càng không giống người đang nuôi con nhỏ.

Nhưng điểm chung là đa số đều chỉ nghĩ về câu chuyện lương thưởng, thu nhập mà quên mất một câu hỏi cũng rất quan trọng khác: Chúng ta định nghĩa thế nào là sống thoải mái? Đương nhiên, mỗi người sẽ có một đáp án riêng.

Với Thu Hoài (31 tuổi) và Nguyễn Phương (30 tuổi) - 2 cô gái còn độc thân, đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội, dù mỗi người 1 mức thu nhập khác nhau nhưng cả 2 đều có chung suy nghĩ: Có công việc và thu nhập đủ tốt để tự tin tiêu tiền cho thứ mình thích, mà không cần “cắt chỗ nọ, đập chỗ kia”, thế là cuộc sống thoải mái rồi.

Thu Hoài: Tiêu tiền để thư giãn, tháng chi 6-7 triệu mua hoa, đi gội đầu dưỡng sinh

Thu Hoài hiện đang làm Quản lý trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, trung bình hàng tháng, cô nhận về khoảng 40-50 triệu tiền lương, chưa tính các khoản thưởng nóng hay thưởng lớn trong năm.

Đam mê của Thu Hoài là trong nhà luôn phải có hoa tươi, và đi gội đầu dưỡng sinh (Ảnh: NVCC)

Với mức thu nhập như vậy, Thu Hoài cho biết cuộc sống khá thoải mái. Hàng tháng, cô dành ra khoảng 6-7 triệu để mua hoa về cắm với đi gội đầu dưỡng sinh và gọi đó là chi phí thư giãn, tương đương khoảng 12 - 17,5% thu nhập.

"Mình cắm hoa chẳng đẹp, cũng không có thời gian đi học hay tham gia các workshop dạy cắm hoa nhưng trong nhà không lúc nào thiếu hoa cả. Chỉ đơn giản là mình thích thôi ấy, nhiều khi thấy mình cắm xấu điên lên nhưng lại vẫn vui lắm nên chưa bao giờ thấy tiền mua hoa, mua bình hoa là lãng phí cả.

Ngoài ra thì mình còn nghiện gội đầu dưỡng sinh nữa. Mỗi tuần 1 lần, tuần nào áp lực với mệt mỏi công việc quá thì 2 lần. Mình hay nằm vùng trên Facebook với Threads, đọc review các tiệm gội đầu dưỡng sinh rồi note lại địa chỉ để ghé thử".

Thu Hoài chia sẻ và tiết lộ ngoài 6-7 triệu chi phí "thư giãn" này ra, cô gần như không chi tiêu mấy cho việc mua sắm linh tinh. Một phần vì bận rộn đến mức lười đặt hàng, lười đi lấy hàng và khui hàng; một phần vì cũng chẳng muốn không gian sống ngổn ngang nhiều đồ.

"Chắc mình qua tuổi thích dùng đồ rẻ và thích thử các phong cách khác nhau rồi. Giờ style ăn mặc ổn định, đi làm 4-5 bộ đồ tối giản, lịch sự chỉn chu là được. Đi chơi thì 2-3 bộ là đủ vì giờ cũng ít hẹn hò lắm, ngại trưng diện nữa. Có khi đi chơi cũng mặc đồ đi làm luôn, mình thấy chẳng sao. Túi xách hay giày dép cũng không phải đam mê của mình.

Tính ra giờ chỉ có mê mỗi hoa tươi với gội đầu dưỡng sinh thôi ấy, nên mình thấy chi 6-7 triệu/tháng cũng là hợp lý thôi. Tuổi này có ngồi ở nhà thì vẫn phải tiêu tiền mới thư giãn được, không có gì miễn phí cả" - Thu Hoài giải thích.

Nguyễn Phương: Cuối tuần lái xe ra ngoại thành đổi chỗ ngủ, ít thì 6 triệu, nhiều thì 10 triệu

Hiện tại, công việc chính của Nguyễn Phương là wedding planner. Bên cạnh đó, cô cũng có 1 tiệm nhỏ bán đồ gốm online. Mặc dù không tiết lộ thu nhập cụ thể hàng tháng, nhưng Nguyễn Phương cho biết con số dao động ổn định trong khoảng “3x”.

Khoảng 3 năm trở lại đây, khi tình hình tài chính ổn định hơn, Nguyễn Phương bắt đầu theo đuổi một sở thích mà những năm 20 tuổi khi lương còn thấp, cô chưa có cơ hội thực hiện: Thuê khách sạn 5 sao, resort “xịn” để ngủ vào cuối tuần.

Cuối tuần trước, Nguyễn Phương vừa đi Vĩnh Phúc "đổi chỗ ngủ" (Ảnh: NVCC)

Nếu không có nhiều thời gian, Nguyễn Phương sẽ ghé các khách sạn trong nội thành Hà Nội, còn nếu rảnh cả 2 ngày cuối tuần, Nguyễn Phương sẽ đánh xe ra ngoại thành, có thể là Tam Đảo, Vĩnh Phúc hay các địa điểm lân cận như Hải Phòng, Ninh Bình,... thuê khách sạn ngủ 2 đêm rồi về.

Có 1 khoảng thời gian mình bị mất ngủ, cũng phải tầm 2 năm chứ không ít. Thế nên với mình một giấc ngủ ngon đáng giá hơn bất kỳ thứ gì, từ ngày xưa mình đã thích ngủ trong khách sạn rồi nhưng hồi đó còn chưa dư dả, nên chỉ lúc nào đi du lịch cùng công ty hay gia đình thì mới có cơ hội đổi chỗ ngủ. Bây giờ mọi thứ thoải mái hơn, nên đây trở thành ưu tiên”.

Nguyễn Phương chia sẻ và cho biết chi phí hàng tháng cho việc “đổi chỗ ngủ” của cô thường không cố định, ít thì 5-6 triệu, nhiều thì 10 triệu hoặc hơn nữa. Cô cũng chẳng lên kế hoạch cho việc này, cứ tùy hứng mà đi thôi.

Lần gần nhất là cuối tuần trước, Nguyễn Phương đánh xe đi Vĩnh Phúc, thuê resort hết 4 triệu cho 2 đêm, cộng thêm cả tiền ăn uống, cà phê, 5 triệu là khoản tiền cô đã chi cho 2 ngày cuối tuần.

Và cũng giống như Thu Hoài, Nguyễn Phương không ham mua sắm hay đồ hiệu, mỹ phẩm,... Ngoài đam mê và sự sẵn sàng chịu chi cho việc đổi chỗ ngủ, Nguyễn Phương thấy mình cũng không tiêu gì nhiều. Thế nên cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giảm ngân sách cho sở thích của bản thân.

Tuổi 30s: Biết mình thích gì thì mới sống thoải mái được!

Vẫn ở nhà thuê, vẫn chưa lập gia đình, trong tay cũng không có tài sản gì lớn. Nếu chỉ nhìn vào những yếu tố đó, nhiều người sẽ nghĩ tuổi 30s của 2 cô gái này “có vẻ chưa ổn lắm”. Bản thân Nguyễn Phương và Thu Hoài cũng không ít lần bị người thân, bạn bè giục chuyện lấy chồng, mua nhà, mua đất. Nhưng cả 2 đều chẳng cảm thấy áp lực, mà chỉ coi đó như một lời hỏi thăm, một cách bắt đầu câu chuyện.

“Trước đây mình cũng hay ấm ức, dễ bực mỗi khi bị bố mẹ so sánh với con gái nhà hàng xóm, bằng tuổi mình nhưng chồng con đề huề, cũng có nhà Hà Nội còn mình thì vẫn lông bông. Bây giờ mình mới nhận ra là khi mình không biết mình thích gì, muốn một cuộc sống như thế nào, cứ phải nhìn vào cuộc sống của người khác và coi đó là hình mẫu, thì mình sẽ luôn khó chịu khi bị giục giã chuyện này chuyện kia.

Còn như mình hiện tại, có công việc phù hợp, thu nhập tạm gọi là ổn định, có sở thích riêng, thì mình tập trung enjoy cuộc sống của mình thôi, chẳng có gì áp lực nữa” - Nguyễn Phương bộc bạch.

Ảnh minh họa

Thu Hoài cũng có quan điểm gần như tương tự. Trước đây, cô không phải là người có thú vui riêng, cũng chẳng biết bản thân thích gì nên thấy mọi người làm gì thì cô làm theo, từ việc ăn uống tụ tập đến mua sắm. Còn giờ ở tuổi 31, điều khiến Thu Hoài cảm thấy hài lòng nhất không phải là công việc ổn, thu nhập tốt, mà là biết cách để vui dù chỉ có 1 mình.

“Mình nhận ra việc có một thú vui, một hoạt động để giải tỏa áp lực hàng ngày là điều rất quan trọng. Vì không phải lúc nào bạn bè cũng rảnh mà tụ tập, đi du lịch lại càng khó hơn, trong khi áp lực công việc là thứ mình phải đối mặt hàng ngày, áp lực từ gia đình cũng tương tự, nên mình cũng phải có cách để giải tỏa mỗi ngày, chứ đợi có dịp thì khó lắm, mà như vậy cũng dễ burn-out kiệt sức ” - Thu Hoài chia sẻ.

Vậy đấy, nếu tạm bỏ qua câu chuyện về thu nhập, lương thưởng, đáp án cho câu hỏi “thế nào là cuộc sống thoải mái” của Thu Hoài là trong nhà luôn phải có hoa tươi, là tiếng rưỡi đi gội đầu dưỡng sinh. Với Nguyễn Phương, đó là 1 đêm ngủ trong khách sạn thay vì ở nhà. Còn với bạn, là gì?