Chi 5 triệu/tháng nuôi 2 em cún, thuê nhà 7 triệu cho chúng nó chạy nhảy: 30 tuổi nhận ra không phải cứ "bớt đi" là tốt

Tốn tiền hơn để sống vui hơn, có trách nhiệm hơn là lựa chọn của cô gái này.

Không phải mọi sự cân bằng trong cuộc sống đều đến từ việc cắt bớt hay giảm đi thứ gì đó. Đôi khi, “thêm vào” mới là thứ giúp chúng ta sống vui hơn, có động lực hơn, trưởng thành hơn.

Đơn cử như chuyện chi tiêu, đa số mọi người thường nghĩ phải bớt đi mới là tối ưu. Tương tự với mục tiêu nghỉ ngơi, không ít người cũng mặc định mình phải bớt việc - từ deadline cho tới việc nhà để có thêm thời gian ngồi chơi xơi nước. Không vướng bận gì mới là nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Đương nhiên, logic đó không sai, chỉ là không đúng với tất cả.

Thùy Trang (30 tuổi) - Một nhân viên văn phòng tại Hà Nội, là một trong số những người lựa chọn thêm vào rất nhiều thứ trong danh sách chi tiêu hàng tháng và những việc “buộc phải làm” hàng ngày, ngoài công việc. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền tiết kiệm hàng tháng ít đi, thời gian rảnh cũng chẳng nhiều nhưng nếu hỏi có thấy cuộc sống bí bách, mệt mỏi, thiếu cân bằng không? Câu trả lời của Thùy Trang là không.

Lý do cô đưa ra và cũng là sự thay đổi lớn nhất trong 30 năm cuộc đời gói gọn trong 1 câu: Nuôi 2 con chó.

Mỗi tháng chi 4,5 - 5 triệu nuôi thú cưng

Hiện tại, Thùy Trang đang nuôi hai bé cún. Bé đầu tiên cô đón về vào đầu năm 2023, đến cuối năm 2025, khi có kinh nghiệm hơn trong việc chăm sóc thú cưng, Thùy Trang quyết định đón thêm 1 bé nữa cho “tụi nó có anh có em, đỡ buồn”. Chi phí để rước 2 người bạn 4 chân này về nhà rơi vào khoảng 5 triệu đồng, theo Thùy Trang là không đáng bao nhiêu so với ngân sách dành riêng cho hạng mục thú cưng mỗi tháng.

Ảnh minh họa

“Chi phí cố định hàng tháng chắc là tiền ăn. 2 bé nhà mình ăn khoảng 300gr thịt/ngày, chủ yếu là ức gà và thăn lợn xen kẽ, thi thoảng mới dặm thêm thăn bò và cá hồi. Mỗi ngày các bé sẽ ăn 2 bữa chính, đủ đạm - xơ - tinh bột và thực phẩm bổ sung dưỡng lông, thay vì ăn hạt hay thực phẩm đóng hộp dành cho thú cưng. Bữa phụ thường là mỗi bé 1 hộp sữa chua không đường và 1 thanh xương gặm. Trung bình tiền ăn 1 tháng của riêng 2 bé rơi vào khoảng 3 - 3,5 triệu đồng.

Còn những khoản khác như sữa tắm, bỉm, tã lót khay vệ sinh, men tiêu hóa,... mình thường mua 1 lần hết khoảng 600-700k, dùng được khoảng 2 tháng, trung bình mỗi tháng hết khoảng 300-350k.

Ngoài ra mỗi tháng mình cũng gửi 2 bé đi khách sạn khoảng 2-3 ngày để về quê, trung bình mỗi lần lưu trú kết hợp spa, cắt tỉa hết khoảng 950k.

Đó là chi phí cơ bản hàng tháng. Trong trường hợp các bé bị ốm hoặc mình có việc phải vắng nhà dài ngày thì con số có thể tăng thêm. Bên cạnh đó mỗi năm mình sẽ cho 2 bé khám tổng quát 2 lần, nếu kịp canh đúng đợt bệnh viện có chương trình ưu đãi, chi phí rơi vào khoảng 1,8 - 2 triệu đồng/2 bé”.

1 lần khám tổng quát của 2 bé cún hết khoảng 1,8 - 2 triệu đồng (Ảnh: NVCC)

Chi phí gửi khách sạn thú cưng, tắm và spa khoảng 950k/2 ngày/2 bé (Ảnh: NVCC)

Như vậy tính ra trung bình hàng tháng, Thùy Trang chi khoảng 4,5 - 5 triệu đồng cho hạng mục chăm sóc thú cưng. Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập hiện tại, nhưng Thùy Trang cho biết khoản tiền 4,5-5 triệu/tháng chi phí cơ bản hàng tháng vẫn trong khả năng, nghĩa là cô không cần phải cắt giảm những nhu cầu thiết yếu hay hy sinh các khoản chi quan trọng khác để duy trì việc nuôi hai bé cún.

Ngày nào cũng dọn nhà, nấu 2 bữa cơm

Nếu chỉ nhìn vào con số 4,5 - 5 triệu đồng mỗi tháng mà Thùy Trang dành cho việc chăm sóc thú cưng, không ít người có thể sẽ cảm thấy thế là hơi nhiều. Tuy nhiên, bản thân Thùy Trang lại nghĩ khác. Giá trị mà cô nhận lại được không nằm ở việc hai bé cún có thêm bao nhiêu món đồ, được ăn ngon hay chăm sóc tốt đến đâu, mà là những thay đổi của chính bản thân mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Đương nhiên, theo hướng tích cực.

“Trước đây khi chưa nuôi 2 bé, mình sống và chi tiêu rất tùy hứng. Nhà cửa có khi cả tháng chẳng dọn, số lần bật bếp nấu cơm có khi cũng không quá 5 đầu ngón tay, nhưng nuôi chó rồi thì khác. Ngày nào cũng phải dọn nhà, nấu cơm 2 bữa, sắp xếp thời gian để đưa chó đi dạo - không đều đặn được hàng ngày thì cũng phải 4-5 lần/tuần.

Nếu có đi chơi cũng không còn muốn thâu đêm suốt sáng. Cứ như vậy, dần dần mình thấy bản thân sống có trách nhiệm hơn, biết tiết kiệm hơn để phòng những lúc tụi nó bị ốm còn có tiền mà đưa đi khám” - Thùy Trang chia sẻ.

Ở tuổi 30, khi bắt đầu biết nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện lập gia đình, Thùy Trang còn nhận ra việc nuôi 2 bé cún giống như một “giai đoạn thực hành” giúp cô hiểu bản thân hơn trong những vai trò mà hiện tại chưa có cơ hội trải nghiệm.

Ảnh minh họa

“Mình bước vào hành trình nuôi thú cưng với 1 suy nghĩ rất đơn giản là cho đỡ buồn chứ cũng chẳng chuẩn bị tinh thần hay nghĩ mình phải có trách nhiệm gì nhiều. Nhưng tưởng tượng và thực tế thì khác xa nhau.

Vấn đề không đơn giản là chi phí đón tay hết bao nhiêu, tiền ăn hàng nhiều hay ít, mà còn là nếu tụi nó ốm, mình có đủ tiền cho đi khám, chữa bệnh không? Rồi cả chuyện thuê nhà, ở 1 mình thì thuê phòng trọ nhỏ cho tiết kiệm cũng được, vì dù sao mình cũng đi làm cả ngày, tối mới về nhà ngủ, nhưng sau khi nuôi tới 2 bé cún, vấn đề còn là mình có đủ tài chính để thuê nhà rộng, đảm bảo các bé có môi trường sống được thoải mái vui chơi chạy nhảy hay không? Vì chó là giống cần vận động nhiều, 30 phút hay thậm chí 1 tiếng đi dạo bên ngoài cũng chưa đáp ứng được hết nhu cầu của chúng nó.

3 năm làm “con sen”, có lẽ đây là bài học lớn nhất 2 bé đã dạy cho mình: Nếu nuôi thú cưng mà còn chưa đủ khả năng tài chính lẫn thời gian, trách nhiệm còn hời hợt, có lẽ mình chưa đủ năng lực để nghĩ tới những vai trò lớn hơn như làm vợ hay làm mẹ” - Thùy Trang chia sẻ và tiết lộ hiện tại, cô dành 7 triệu/tháng cho việc thuê chỗ ở (đã bao gồm phí dịch vụ) để đảm bảo 2 bé cún có không gian sống tốt nhất trong khả năng có thể.

Ở tuổi 30, Thùy Trang nhận ra cảm giác cân bằng không nhất thiết đến từ việc cuộc sống có ít thứ phải lo hơn, mà là cảm giác tự tin vì mình có đủ khả năng để chăm sóc cho những điều mình lựa chọn gắn bó.

Hai bé cún khiến cô phải chi nhiều tiền hơn mỗi tháng, từ ăn uống cho đến tiền thuê nhà, cũng có thêm nhiều việc phải làm mỗi ngày, nhưng đồng thời, đó cũng là động lực để Thùy Trang sống có kỷ luật hơn, trách nhiệm hơn.

Thế nên với Thùy Trang, 5 triệu đồng mỗi tháng dành cho thú cưng không phải là khoản tiền “mất đi”, nó giống như một khoản đầu tư để vui hơn theo cách lành mạnh nhất, để có sự gắn kết và những thay đổi tích cực trong cuộc sống.