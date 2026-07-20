Nếu vài năm trước, cứ nhắc đến tuổi 35 là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cụm từ "bắt đầu già", thì bây giờ, định nghĩa ấy dường như đang thay đổi.

Mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều người phụ nữ ngoài 30, thậm chí gần 40 tuổi khiến người khác ngưỡng mộ không phải vì họ trẻ hơn tuổi, mà vì họ toát ra một nguồn năng lượng rất khác. Họ có thể không còn gương mặt căng bóng như tuổi đôi mươi nhưng biết cách chăm sóc bản thân. Họ không phải lúc nào cũng mặc đồ theo xu hướng nhưng luôn biết điều gì khiến mình đẹp nhất. Quan trọng hơn, họ không còn mang cảm giác phải chạy đua với bất kỳ ai.

Mới đây, một dòng trạng thái nhận được rất nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội: "Tự nhiên cảm thấy tuổi 35 mới là độ tuổi đẹp nhất. Tuổi 35 có tiền, có tự do, biết mình thích gì, đam mê gì, ghét gì, hiểu thế giới có gì và bản thân có thể đi đến đâu, làm được những gì... Tiếc nuối chi sắc đẹp của tuổi 25, tuổi 35 có thể còn tuyệt hơn”.

Đó không phải là một tuyên bố rằng tuổi trẻ không đáng quý. Chỉ là lần đầu tiên, nhiều người dám nói ra điều mà trước đây ít ai nghĩ tới: Có những vẻ đẹp chỉ xuất hiện sau rất nhiều năm sống.

Tuổi 25 đẹp theo cách rất dễ nhìn thấy.

Đó là gương mặt gần như chưa có dấu hiệu của thời gian, làn da chỉ cần ngủ đủ một giấc là sáng bừng trở lại. Đó là một cơ thể vẫn có thể thức đến 2 - 3 giờ sáng, hôm sau đi làm bình thường hay những chuyến đi được quyết định trong vài phút, những bữa ăn không cần nghĩ nhiều đến lượng calo hay cholesterol.

Ở tuổi đó, gần như mọi thứ đều mang cảm giác "còn rất nhiều thời gian". Có thời gian để thử sai lầm, để đổi việc cũng như có thời gian để yêu đương, chia tay rồi bắt đầu lại. Chính vì vậy, tuổi 25 luôn mang đến cảm giác đầy sức sống.

Tuy nhiên, tuổi 25 cũng là giai đoạn nhiều người chông chênh nhất.

Thu nhập chưa đủ để mua những món đồ mình thích mà không phải cân nhắc. Công việc chưa đủ vững để thôi lo lắng mỗi lần công ty biến động. Các mối quan hệ cũng chưa đủ bền để biết ai sẽ ở lại lâu dài. Không ít người vẫn dành quá nhiều thời gian để chứng minh bản thân với người khác.

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Chúng ta từng nghĩ mình phải có công việc thật "oách", phải kiếm được nhiều tiền trước 30 tuổi. Tham vọng hơn thì là phải có một mối quan hệ hoàn hảo, xuất hiện thật chỉn chu trên mạng xã hội và khiến người khác nghĩ rằng mình đang sống rất tốt. Nói cách khác, rất nhiều người ở tuổi 25 vẫn đang cố gắng trở thành phiên bản mà xã hội mong muốn.

Chỉ đến khi lớn hơn một chút, họ mới bắt đầu tự hỏi: "Đó có thật sự là điều mình muốn không?".

Khoảng 35 tuổi, cuộc sống chưa chắc đã dễ dàng hơn. Áp lực tài chính vẫn có, gia đình, con cái, công việc, sức khỏe,... vẫn là những bài toán phải giải mỗi ngày. Nhưng điều khác biệt là sau hơn một thập kỷ bước vào đời, người ta đã tích lũy được thứ mà tuổi 25 chưa có: Kinh nghiệm và sự bình tĩnh.

Họ hiểu mình làm tốt điều gì, không hợp điều gì, biết đâu là người nên giữ, đâu là mối quan hệ chỉ khiến mình kiệt sức. Họ cũng đã biết lúc nào cần cố gắng bứt tốc, khi nào thì nên dừng lại nghỉ ngơi. Cảm giác ấy mang đến một dạng tự do rất đặc biệt, đặc biệt là không phải chứng minh điều gì với ai.

Bạn không còn mua một chiếc túi chỉ vì ai cũng có. Không còn nhận lời tất cả các cuộc hẹn chỉ vì sợ mất lòng. Không còn cố ép mình theo một công việc chỉ vì nghe có vẻ ổn định. Thay vào đó, bạn bắt đầu chọn cuộc sống theo tiêu chuẩn của chính mình.

Có người nghỉ việc văn phòng để mở một quán cà phê nhỏ. Có người học thêm ngoại ngữ sau tuổi 35. Nhiều người chọn bơi lội, leo núi, tập yoga,... vì muốn cơ thể khỏe mạnh hơn, chứ không còn để ép cân cho vừa một chiếc váy. Và cũng có những người lần đầu tiên biết thế nào là chi tiền cho một chuyến du lịch chỉ để nghỉ ngơi, thay vì cố nhồi nhét lịch trình check-in kín mít. Hoặc lần đầu tiên hiểu rằng một tối ở nhà nấu ăn, xem phim và đi ngủ sớm chẳng hề nhàm chán như mình từng nghĩ.

Đó đều là những niềm vui rất "người lớn" nhưng cũng rất đáng giá.

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Điều thú vị là càng trưởng thành, người ta càng ít nói về việc mình muốn trở thành ai. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến việc mình muốn sống như thế nào. Muốn mình sống ở thành phố hay về gần thiên nhiên, muốn mua một chiếc túi hiệu hay để dành tiền đó mua chiếc máy rửa bát,...

Những lựa chọn ấy nghe có vẻ nhỏ nhưng chính chúng mới tạo nên cảm giác hạnh phúc lâu dài. Và có lẽ, đó cũng là lý do rất nhiều người nói rằng tuổi 35 đẹp hơn tuổi 25. Không hẳn vì họ trẻ hơn mà vì không còn quá sợ việc mình già đi.

Khi biết chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ, ngủ đủ, tập luyện đều đặn và có điều kiện đầu tư cho bản thân, nhiều người ở tuổi 35 thực tế còn rạng rỡ hơn chính mình mười năm trước. Nhưng ngay cả khi có thêm vài nếp nhăn hay vài sợi tóc bạc, họ cũng không còn xem đó là điều đáng sợ. Bởi thứ khiến họ hấp dẫn nhất lúc này không còn nằm ở khuôn mặt. Đó là thần thái của một người hiểu bản thân.

Có một câu nói rất hay rằng: "Thanh xuân là món quà của tự nhiên, còn khí chất là thành quả của thời gian”.

Có lẽ vì vậy, tuổi 35 không phải lúc mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng khác với tuổi 25, người ta không còn hoảng loạn trước những điều dở dang nữa. Họ hiểu cuộc đời vốn luôn có những giai đoạn lên xuống. Một công việc kết thúc không có nghĩa cả sự nghiệp kết thúc. Một mối quan hệ tan vỡ không có nghĩa mình thất bại. Một lần bắt đầu lại cũng không phải điều đáng xấu hổ.

Thời gian không chỉ lấy đi sự trẻ trung mà còn mang đến bản lĩnh, sự tự do và khả năng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mỗi người.

Vì thế, nếu hôm nay bạn soi gương và thấy mình không còn giống cô gái hay chàng trai tuổi 25 năm nào, có lẽ cũng không cần quá tiếc nuối. Biết đâu, phiên bản đẹp nhất của bạn đang ở tuổi 30, tuổi 35 hoặc 40 hay thậm chí còn xa hơn nữa.

Thế nên, nếu ai đó hỏi đâu là độ tuổi đẹp nhất, có lẽ câu trả lời sẽ luôn thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc đời. Nhưng ít nhất, sẽ không còn quá nhiều người nghĩ rằng mọi điều tuyệt vời nhất đều đã ở lại tuổi 25.