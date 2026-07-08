Thu nhập 50 triệu/tháng, thuê giúp việc theo giờ để đổi lấy thời gian cho gia đình, người vợ vẫn bị mẹ chồng chê "sướng quá hóa lười"

Khi điều kiện tài chính đã ổn định, có nên bỏ tiền thuê người giúp việc để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình hay không?

Có một nghịch lý thường thấy trong các gia đình hiện nay: Chúng ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua một chiếc máy rửa bát, sắm một con robot hút bụi, hay gọi taxi để tránh mưa nắng... và gọi đó là "đầu tư cho sự tiện nghi" hay "mua lấy sự thoải mái".

Thế nhưng, khi một người vợ quyết định bỏ ra vài trăm nghìn để thuê người dọn dẹp nhà cửa vào sáng chủ nhật, cô ấy lại dễ dàng bị gắn mác là "sướng quá hóa lười".

Câu chuyện của người vợ trong gia đình này phản ánh một vấn đề rất phổ biến ở nhiều gia đình hiện đại: Khi điều kiện tài chính đã ổn định, có nên bỏ tiền thuê người giúp việc để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình hay không?

Đi làm cả tuần, thuê giúp việc dọn dẹp 3 tiếng cuối tuần: Một khoản chi đáng giá hay tốn kém không cần thiết?

Đây không chỉ là câu chuyện về việc dọn dẹp nhà cửa, mà còn là cách mỗi gia đình nhìn nhận giá trị của đồng tiền, giá trị của thời gian và cách phân chia trách nhiệm trong hôn nhân.

Người vợ chia sẻ: "Hai vợ chồng mình đều đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, sáng đi tối mới về. Thu nhập cũng ổn khoảng 50 triệu hai vợ chồng, không phải giàu nhưng đủ để chi tiêu thoải mái. Khoảng nửa năm nay, mình quyết định thuê người đến dọn nhà mỗi sáng chủ nhật. Mỗi tuần hết chưa đến 1 triệu. Người ta lau nhà, cọ nhà vệ sinh, hút bụi, thay ga giường... khoảng 3 tiếng là xong.

Đổi lại, cả nhà có nguyên một ngày cuối tuần để đưa con đi công viên, đi ăn, về ngoại hoặc đơn giản là ngủ thêm một chút".

Ở góc nhìn của người vợ, quyết định thuê người dọn nhà vào cuối tuần với chi phí chưa đến 1 triệu/tháng là một khoản chi hoàn toàn hợp lý. Hai vợ chồng đều làm việc cả tuần, cùng đóng góp tài chính như nhau.

Nếu dành 3 tiếng sáng chủ nhật để dọn dẹp, cả nhà sẽ mất đi khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để có thể đưa con đi chơi, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là ở bên nhau. Với chị, số tiền đó không phải để "mua sự lười biếng" mà là "mua 3 tiếng rảnh rỗi" để có thêm thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Nếu khoản chi chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong thu nhập nhưng đổi lại cả gia đình có thêm một ngày cuối tuần trọn vẹn, đó hoàn toàn có thể xem là một khoản đầu tư hợp lý.

Khi đồng tiền bỏ ra để đổi lại sự thoải mái, có thời gian bên gia đình, lại bị gắn mác "lười biếng"

"Nhưng chồng với mẹ chồng thì không nghĩ vậy. Mẹ chồng bảo: 'Có mỗi cái nhà mà cũng phải thuê người dọn, đúng là bây giờ sướng quá hóa lười'. Chồng thì nói: 'Tiền kiếm không dễ, việc mình làm được thì tự làm'.

Mình hỏi lại: 'Thế nếu cả sáng chủ nhật hai vợ chồng cắm mặt dọn nhà, chiều mệt lử, con lại ngồi xem điện thoại cả ngày thì có đáng không?". Chồng mình lại bảo: "Đó là trách nhiệm của người phụ nữ" - người vợ tâm sự.

Với suy nghĩ của chồng và mẹ chồng cô, "tiết kiệm" thường đồng nghĩa với việc tự tay làm những gì có thể. Đó là tư duy quản lý tài chính mang tính phòng thủ, và tiết kiệm. Thêm vào đó, nếp nghĩ truyền thống hằn sâu rằng "đàn bà xây tổ ấm" khiến họ khó chấp nhận việc phải bỏ tiền ra cho những công việc vốn dĩ bị mặc định thuộc về "thiên chức" của người vợ.

Điều đáng bàn hơn trong câu chuyện lại nằm ở câu nói của người chồng: "Đó là trách nhiệm của người phụ nữ" . Khi cả hai đều đi làm, cùng đóng góp tài chính và đều hưởng lợi từ một ngôi nhà sạch sẽ, thì việc nhà cũng nên là trách nhiệm chung.

Nếu không thuê người giúp việc, hai vợ chồng hoàn toàn có thể chia nhau công việc để giảm áp lực cho mỗi người. Việc mặc định dọn dẹp là nghĩa vụ của người phụ nữ dễ tạo ra sự bất công và khiến mâu thuẫn phát sinh, bởi người phụ nữ vừa phải đi làm, vừa gánh phần lớn việc nhà, đến khi quyết định chi tiền thuê giúp việc vài ba tiếng cuối tuần thì lại bị nói là "lười".

Một khoản chi nhỏ, nhưng mang lại nhiều giá trị lớn cho gia đình

Thực tế, quản lý chi tiêu trong gia đình không đơn thuần là cắt giảm càng nhiều chi phí càng tốt. Quản lý hiệu quả là biết đồng tiền nào nên tiết kiệm và đồng tiền nào đáng để chi. Một khoản tiền bỏ ra để giảm áp lực, cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng thời gian chất lượng cho gia đình hay giúp vợ chồng con cái có thêm cơ hội gắn kết với nhau.

Nếu ngân sách còn hạn hẹp, việc tự làm việc nhà là lựa chọn hợp lý. Nhưng khi thu nhập cho phép và khoản chi không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của hai vợ chồng, việc thuê người hỗ trợ cũng là một cách sử dụng tiền hợp lý.

Một gia đình hạnh phúc không được đo bằng việc tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà còn bằng việc các thành viên có bao nhiêu thời gian dành cho nhau, có chia sẻ trách nhiệm với nhau hay không. Chi tiêu hợp lý không chỉ là giữ lại nhiều tiền hơn, mà còn là biết dùng tiền để tạo ra một cuộc sống nhẹ nhàng, cân bằng và đáng sống hơn cho cả gia đình.