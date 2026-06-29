Cuộc sống của gia đình 13 năm sinh 7 con, chỉ thuê 2 người giúp việc, chi phí sinh hoạt 600 triệu/tháng

Gia đình đang sống trong căn biệt thự 6 tầng có thang máy trong nhà, mỗi bé đều có phòng riêng.

Những gia đình đông con luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội, nhất là khi cuộc sống của họ khác xa hình dung của phần lớn mọi người.

Tại Trung Quốc, tài khoản Xiaohongshu "Bố của 7 bé Peppa" và "Mẹ của 7 bé Peppa" hiện thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ thường xuyên chia sẻ cuộc sống của gia đình có tới 7 người con.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là việc hai vợ chồng kết hôn đã 13 năm và lần lượt chào đón 7 em bé, mà còn bởi cuộc sống khá giả của cả gia đình.

Họ sinh sống trong một căn biệt thự rộng 3 tầng tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), có thang máy, thuê người giúp việc, cho các con học nhiều môn năng khiếu, thường xuyên đi du lịch và không ngại công khai những khoản chi khổng lồ để nuôi dạy các con.

Gia đình có 9 thành viên ở Trung Quốc.

Kết hôn 13 năm, gia đình từ 2 thành viên trở thành 9 người

Theo thông tin chia sẻ trên Xiaohongshu, người bố tên Đông Ca sinh năm 1989, còn người mẹ tên Văn Văn sinh năm 1993. Sau 13 năm kết hôn, hai vợ chồng hiện có 7 người con gồm 4 trai và 3 gái.

Trên trang cá nhân, những nội dung được đăng tải chủ yếu xoay quanh cuộc sống rất đời thường của gia đình đông con: Người bố nấu ăn, đưa con đi học, chơi cùng các bé, trong khi người mẹ chia sẻ về công việc, chăm sóc bản thân và những khoảnh khắc sinh hoạt của cả nhà.

Gia đình hiện sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong nhiều video room tour, cặp đôi giới thiệu căn biệt thự 3 tầng với phòng khách rộng, khu vui chơi cho trẻ, bếp lớn và không gian sinh hoạt đủ để cả gia đình đông người cùng sử dụng.

Hình ảnh bên trong căn biệt thự của gia đình.

Mỗi em bé đều có phòng hoặc không gian riêng.

Bên cạnh đó còn có phòng thay đồ, khu sinh hoạt chung và nhiều tiện ích khác. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng ví von rằng căn nhà "rộng đến mức có thể đi dạo bên trong".

Không gian sống rộng rãi cũng giúp gia đình thường xuyên quay các vlog sinh hoạt, nấu ăn hoặc những buổi tụ họp đông đủ của 9 thành viên.

Một trong những video thu hút nhiều lượt xem nhất của gia đình là clip công khai chi phí nuôi 7 người con.

Trong một video từng thu hút hàng triệu lượt xem, người bố lần đầu công khai chi phí nuôi 7 người con. Theo chia sẻ, chỉ riêng tiền sữa mỗi tháng đã khoảng 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng). Tiền đồ ăn vặt vào khoảng 6.000 NDT (khoảng 21,6 triệu đồng), trong khi hoa quả và các loại thực phẩm bổ sung tiêu tốn thêm khoảng 3.000 NDT (khoảng 10,8 triệu đồng) mỗi tháng.

Gia đình cho biết riêng chi phí sinh hoạt, bao gồm ba bữa ăn cho 13 thành viên (vợ chồng, 7 người con và 2 người giúp việc), vào khoảng 50.000 NDT/tháng (khoảng 180 triệu đồng).

Tuy nhiên, khoản đầu tư lớn nhất lại dành cho việc phát triển sở thích và năng khiếu của các con. Con cả học golf, đấu kiếm và bóng rổ; con thứ hai theo đuổi âm nhạc; con thứ ba học đàn cổ tranh; những người con khác lần lượt học vẽ, piano và boxing. Một số giáo viên còn được mời đến tận nhà giảng dạy.

Theo chia sẻ của cặp đôi, riêng tiền học các lớp năng khiếu đã khoảng 55.000 NDT/tháng (gần 198 triệu đồng).

Bên cạnh đó, hai vợ chồng còn chuẩn bị quỹ giáo dục riêng cho từng người con từ khi còn nhỏ, với mong muốn các bé có thể yên tâm học tập mà không phải lo lắng về tài chính khi trưởng thành.

Tính cả chi phí sinh hoạt, các lớp năng khiếu, lương hai người giúp việc cùng nhiều khoản phát sinh khác, người bố cho biết gia đình chi khoảng 2 triệu NDT mỗi năm (tương đương khoảng 7,2 tỷ đồng), tức trung bình gần 167.000 NDT/tháng (khoảng 600 triệu đồng/tháng) để duy trì cuộc sống của gia đình đông thành viên. Đây là con số do chính gia đình công khai trong video chia sẻ về chi phí nuôi 7 người con.

Ông bố là người đảm nhận vai trò nấu ăn, chăm con.

Gia đình vẫn dành thời gian đưa các con đi du lịch.

Khác với nhiều gia đình đông con khác, cặp đôi cho biết hiện chỉ thuê 2 người giúp việc.

Một người phụ trách chăm em bé nhỏ nhất, người còn lại đảm nhận công việc nhà.

Dù có người hỗ trợ, hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong các video vẫn là người bố. Anh thường xuyên vào bếp nấu ăn, đưa đón các con, cùng chơi thể thao hoặc đồng hành trong các hoạt động thường ngày.

Người mẹ cũng nhiều lần chia sẻ rằng vợ chồng cô không muốn đặt nặng thành tích học tập mà mong mỗi người con đều có thể theo đuổi một sở thích riêng.

Ngoài ra, từ khi còn nhỏ, các con cũng được hướng dẫn cách quản lý tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi. Muốn mua món đồ nào, các bé sẽ phải cân nhắc số tiền mình đang có thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.

Làm gì mà có thể nuôi 7 con với mức chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng?

Với mức chi tiêu lên tới khoảng 2 triệu NDT/năm, nhiều người không khỏi tò mò nguồn thu nhập của cặp đôi đến từ đâu.

Thực tế, cuộc sống sung túc của gia đình không chỉ đến từ việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Theo thông tin giới thiệu trên Xiaohongshu, người mẹ - Văn Văn - hiện là chủ thương hiệu trong lĩnh vực chăm sóc da, đã có khoảng 13 năm hoạt động trong ngành mỹ phẩm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ về quy trình nghiên cứu, sản xuất, nhà máy cũng như các sản phẩm thuộc thương hiệu mình phát triển.

Văn Văn là chủ thương hiệu mỹ phẩm.

Trong khi đó, người bố từng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị nhiếp ảnh trước khi cùng vợ phát triển công việc kinh doanh và xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Hiện nay, các video về cuộc sống của gia đình 7 con trên Xiaohongshu, Douyin hay TikTok thường xuyên thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời trở thành kênh quảng bá cho hoạt động kinh doanh của cả hai.

Theo một số nguồn tin tại Trung Quốc, cặp đôi còn có doanh thu đáng kể từ quảng cáo, livestream và bán hàng trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, hai vợ chồng chưa từng công khai mức thu nhập cụ thể. Dù vậy, với việc duy trì mức chi tiêu lớn mỗi tháng, sống trong biệt thự nhiều tầng, thuê người giúp việc và đầu tư mạnh cho việc học tập, phát triển sở thích của 7 người con, không ít cư dân mạng cho rằng nguồn tài chính của gia đình thuộc nhóm rất cao.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, gia đình hiện sống trong căn biệt thự nhiều tầng tại Hàng Châu, có 2 người giúp việc, thường xuyên đưa các con đi du lịch, đầu tư nhiều lớp năng khiếu và duy trì lối sống khá thoải mái. Những điều này cho thấy nền tảng tài chính của họ không chỉ dựa vào mạng xã hội mà còn đến từ hoạt động kinh doanh được xây dựng trong nhiều năm.