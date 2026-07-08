Hết dàn dựng tâm linh đến vẽ chuyện "tìm trai lạ ở Tràng An": Đừng biến Ninh Bình thành trường quay bất đắc dĩ của MXH!

Chỉ cần nhìn thấy địa điểm xuất hiện trong bài đăng, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận kiểu: "Ơ, sao lại là Ninh Bình nữa?".

Mới đây, cư dân mạng lại được dịp xôn xao vì một màn "tìm người" bắt đầu từ... một bức ảnh check-in ở Ninh Bình.

Nhân vật chính là một cô gái sử dụng tài khoản ẩn danh để đăng bài trong một hội nhóm chuyên chia sẻ kinh nghiệm du lịch, khám phá Ninh Bình. Cô kể rằng trong lần ghé Starbucks Tràng An, mình vô tình chụp được một chàng trai lạ lọt vào khung hình. Đến khi về nhà xem lại ảnh, cô mới để ý đến "visual nam thần" của đối phương và quyết định đăng bài nhờ cộng đồng mạng tìm giúp danh tính với hy vọng có cơ hội làm quen.

Một sự việc tìm người ở Ninh Bình gây xôn xao trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

"Hôm đó em ghé Starbucks Tràng An, vô tình để anh lọt vào khung hình của em - visual nam thần làm em ngất ngây. Anh chắc phải cao trên 1m8!

Về nhà xem lại ảnh mới phát hiện ra anh. Tưởng chỉ vô tình chung một khung hình… ai ngờ từ hôm đó em cứ nhớ mãi.

Anh chẳng làm gì cả, mà người say lại là em.

Anh gì ơi, anh có trong nhóm này không ạ? Em không giấu anh trong lòng được nữa rồi. Nếu anh thấy bài này thì cho em xin một cơ hội làm quen nha!", cô chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng "lên xu hướng", thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Tuy nhiên, thay vì nhiệt tình "đẩy thuyền", không ít cư dân mạng lại cho rằng đây nhiều khả năng chỉ là "content". Bởi, người đăng bài sử dụng tài khoản ẩn danh nhưng lại muốn tìm người? Và người này gần như "mất hút", không phản hồi bất kỳ bình luận nào khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ.

Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến cho rằng đây có thể là một câu chuyện được dàn dựng để câu view, thu hút tương tác. Thậm chí, nhiều người còn gọi vui đây là "kịch bản ngôn tình phiên bản mạng xã hội", liên tục để lại những bình luận như: "Lại content rồi", "Kịch bản hơi cuốn nhưng chưa thuyết phục", "Ẩn danh thế này thì khó tin lắm"...

Khoảng gần 10 ngày sau, chính tài khoản ẩn danh này quay trở lại thông báo tin vui:

"Em quay lại để cảm ơn mọi người đây ạ. Nhờ bài đăng hôm trước mà em đã tìm được anh. Bọn em cũng đã bắt đầu tìm hiểu nhau rồi.

Chẳng ai ngờ một lần vô tình chung khung hình lại có thể biến hai người xa lạ thành người muốn tìm hiểu nhau.

Đúng là có những cái duyên chỉ cần đến đúng lúc. Đi Tràng An có người yêu là có thật."

Diễn biến câu chuyện sau gần 10 ngày. Ảnh chụp màn hình.

Đi kèm bài viết là bức ảnh cả hai chụp cùng nhau tại một quán ăn ở Ninh Bình.

Tuy nhiên, màn "update kết đẹp" này lại càng khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi hơn cả lần xuất hiện đầu tiên. Không ít người cho rằng mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi chỉ sau khoảng 10 ngày, cô gái đã thông báo tìm được chàng trai và cả hai chính thức tìm hiểu nhau.

Bên cạnh đó, nhiều "thám tử online" còn để ý chi tiết cả hai tiếp tục mặc đúng bộ trang phục xuất hiện trong bức ảnh đầu tiên. Một số người cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu những bức ảnh có được chụp cùng một thời điểm hay không.

Dưới phần bình luận, dân mạng tiếp tục "soi" từng chi tiết và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Có người hài hước nhận xét câu chuyện giống một kịch bản phim ngắn, có người nghi ngờ đây là nội dung được dàn dựng để thu hút tương tác, thậm chí còn nhắc đến khả năng sử dụng AI. Nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu thực sự chỉ muốn tìm người thì việc sử dụng tài khoản ẩn danh, không tương tác với bình luận hay không cung cấp thêm bất kỳ thông tin xác minh nào càng khiến câu chuyện trở nên khó thuyết phục.

Những bình luận của cư dân mạng : “Lại content à”, “Cứ trông AI ấy nhỉ”, “Bỏ ẩn danh ra mới tin nè”, “Sao tui cứ thấy làm lạ”,...

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có căn cứ để xác minh đây là câu chuyện có thật hay chỉ dàn dựng.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại nằm ở... bối cảnh. Một lần nữa, Tràng An (Ninh Bình) bất ngờ trở thành nơi khởi nguồn của một câu chuyện viral. Chỉ cần nhìn thấy địa điểm xuất hiện trong bài đăng, không ít cư dân mạng đã để lại bình luận kiểu: "Ơ, sao lại là Ninh Bình nữa?".

Sự liên tưởng này xuất phát từ việc cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng xôn xao vì loạt bài đăng của một nữ du khách kể về những "hiện tượng tâm linh" khi du lịch tại Ninh Bình.

Sau quá trình xác minh, Công an tỉnh Ninh Bình kết luận nhiều chi tiết trong câu chuyện không có căn cứ, không có người làm chứng, một số nội dung do chính người đăng tự thêm thắt để tăng tính hấp dẫn. Người này - có tên là L.Q.A. bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, đồng thời phải gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Tại cơ quan chức năng - L.Q.A. - người đăng bài thừa nhận tự thêm một số nội dung nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Chưa lâu sau, lại thêm một câu chuyện "đi Tràng An tìm được người yêu" khiến cái tên Ninh Bình tiếp tục xuất hiện dày đặc trên bảng tin của nhiều người.

Điểm chung của cả hai vụ việc đều là những câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội với nhiều tình tiết chưa được kiểm chứng. Điều khiến chúng thu hút sự chú ý phần nhiều đến từ tâm lý thích bàn luận, thích "giải đề" của cư dân mạng.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng cạnh tranh về lượt xem và tương tác, không ít nội dung được xây dựng theo công thức "giật tít - tạo tò mò - giữ người xem". Chỉ cần một câu chuyện mang màu sắc tâm linh, ngôn tình hay những tình tiết khó kiểm chứng, bài đăng có thể nhanh chóng lan truyền với hàng chục nghìn lượt tương tác trước cả khi tính xác thực được làm rõ.

Đáng nói, đây không còn là hiện tượng cá biệt. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện bị nghi dàn dựng, cắt ghép hoặc thêu dệt nhằm thu hút sự chú ý. Khi những nội dung chưa được kiểm chứng vẫn có thể dễ dàng trở thành xu hướng, người xem cũng đối mặt với nguy cơ bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch. Việc tiếp nhận, chia sẻ hay bình luận mà không kiểm chứng vô tình góp phần khiến tin giả và nội dung gây hiểu lầm lan rộng hơn.

Một câu chuyện viral có thể mang lại lượt xem cho người đăng, nhưng cũng có thể để lại hệ lụy với cá nhân, địa phương hoặc cộng đồng bị đưa vào nội dung. Vì vậy, trước những bài đăng có nhiều chi tiết bất thường hoặc chưa có nguồn xác thực, điều cần thiết là giữ sự tỉnh táo, đối chiếu thông tin từ các nguồn đáng tin cậy thay vì vội tin hay tiếp tay lan truyền chỉ vì sự tò mò.

Ninh Bình hay Tràng An được biết đến bởi giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan đã được khẳng định qua nhiều năm. Những câu chuyện "nửa hư nửa thực" có thể tạo ra làn sóng bàn tán trong chốc lát, nhưng không nên trở thành lăng kính để nhìn nhận một địa danh. Điều đáng được lan tỏa là những trải nghiệm thật và thông tin được kiểm chứng, thay vì các nội dung câu view hoặc có dấu hiệu của tin giả.