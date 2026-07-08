Xoài Non da nâu, môi thâm: Không biết phải nói sao!

Nếu như trước đây Xoài Non được ủng hộ khi theo gu da nâu thì hiện tại lại xuất hiện những ý kiến trái chiều.

Là một trong những mỹ nhân có sức hút lớn trên mạng xã hội, Xoài Non luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Không chỉ chuyện tình cảm với Gil Lê, phong cách thời trang hay ngoại hình của cô cũng thường xuyên trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Mới đây, Xoài Non và Gil Lê cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Mẹ Ơi, Về Nhà. Cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc tình tứ khi luôn sánh bước bên nhau. Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều hơn cả lại là diện mạo của Xoài Non.

(Nguồn: Đi soi sao đi)

Xuất hiện với lớp nền da ngăm cùng layout trang điểm tông nâu, Xoài Non tiếp tục theo đuổi hình ảnh cá tính mà cô đã lựa chọn từ một thời gian nay. Dẫu vậy, lần xuất hiện này lại tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Không ít người cho rằng tông da nâu khiến nhan sắc của Xoài Non không còn là phiên bản nổi bật nhất. Một số bình luận để lại dưới các bài đăng như: "Có ai thấy Xoài Non không còn như trước nữa không?", "Dạo này theo đuổi trend da nâu, với Xoài tròn lên nhìn khác quá, không biết nên nói sao”, "Có ai thấy tông nâu này đẹp không? Chứ thật sự em thấy Xoài lúc trắng trẻo xinh hơn"...

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây chỉ là sự thay đổi phong cách và Xoài Non vẫn giữ được sức hút riêng. Thậm chí, không ít người đánh giá cô trông khỏe khoắn, hiện đại và tự tin hơn trước.

"Riêng Xoài đi màu này đẹp", "Ê mỗi tui thấy đẹp hả? Nhìn giống Selena Gomez", "Dáng vẻ của người được yêu là điều không thể bắt chước. Cô ấy rạng rỡ như vậy chứng tỏ ở bên đúng người", "Từ khi quen Gil Lê thấy Xoài Non tự tin, vui vẻ và hạnh phúc hơn hẳn",... là những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình.

Ảnh: Viết Thanh

Bên cạnh ngoại hình của Xoài Non, cư dân mạng cũng dành nhiều sự chú ý cho những tương tác ngọt ngào của cô và Gil Lê tại sự kiện. Trong suốt quá trình di chuyển, Gil Lê gần như luôn nắm tay bạn gái, chủ động quan sát, hỗ trợ và chăm sóc nửa kia. Những cử chỉ tự nhiên nhưng đầy tinh tế của cả hai tiếp tục khiến người hâm mộ để lại nhiều lời khen.

Xoài Non có tên đầy đủ là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002. Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991.

Khoảng tháng 8/2024, Xoài Non và Gil Lê được bắt gặp có hành động tình tứ trên sân pickleball và công khai mối quan hệ sau đó không lâu. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Từ khi công khai mối quan hệ với Xoài Non, Gil Lê khiến nhiều người bất ngờ bởi có nhiều sự thay đổi, mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm. Trong nhiều khoảnh khắc, công chúng thấy Gil Lê luôn chăm sóc tận tình cho bạn gái khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngược lại, Xoài Non cũng trở nên đảm đang, chu toàn hơn khi luôn đồng hành cùng Gil Lê từ công việc đến cuộc sống.

Cách đây không lâu, Xoài Non và Gil Lê cũng khiến mạng xã hội xôn xao khi đồng loạt đăng tải những hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp cùng nhiếp ảnh gia Milor Trần và stylist Kye Nguyễn. Ngay khi loạt ảnh được hé lộ, nhiều người còn tưởng đây là một bộ ảnh cưới vì concept quá lãng mạn. Song cặp đôi chưa tiết lộ thêm về bộ ảnh này.